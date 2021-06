Sony WF-1000XM4 vs WF-1000XM3: kannattaako uusi malli ostaa?

Pähkäiletkö uuden Sony WF-1000XM4:n ja vanhemman mutta edullisemman Sony WF-1000XM3:n välillä? Tämä artikkeli on tehty avuksesi. Olemme testanneet molempia Sonyn täysin langattomia nappikuulokkeita jo kymmenien tuntien ajan, joten osaamme sanoa, kumpi malleista on hintansa väärti.

Asiaa tosin hieman mutkistaa se tosiasia, että jos kysymys olisi esitetty puoli vuotta sitten, jolloin emme tienneet Sony WF-1000XM4:n olemassaolosta, olisimme luonnollisesti valinneet parhaiden täysin langattomien nappikuulokkeiden kärkiehdokkaan, WF-1000XM3:n. Nyt tilanne on hieman eri.

Sony WF-1000XM4 lisää pöytään paljon laadukkaamman vastamelutoiminnon, joka toteutetaan uuden Integrated Processor V1 -sirun avulla. Vanhassa tehtävän virkaa hoitaa QN1-suoritin. Lisäksi uutukaisessa on Sonyn DSEE Extreme -ohjelma, joka hoitaa huonolaatuisemman äänen ylöspäinskaalauksen paremmin.

Näiden lisäominaisuuksien lisäksi WF-1000XM4:ssä on aavistuksen parempi akkukesto (8 vs 6 tuntia per latauskerta) ja IPX4-vesikestävyys, jolloin ne soveltuvat paremmin esimerkiksi kuntosalille. Uudet mallit ovat myös pienemmät ja käyttävät uusia kuulokepäitä, jotka muovautuvat paremmin korvaan ja tuntuvat mukavammilta pitää.

Joten näiden perusteella Sony WF-1000XM4 kuulostaisi selkeästi paremmalta vaihtoehdolta, eikö vain? Näin ei kuitenkaan ole kaikissa tapauksissa. Uudet mallit maksavat reilusti yli sata euroa enemmän kuin edeltäjänsä, joten vuonna 2019 julkaistu WF-1000XM3 on edelleen käypä vaihtoehto. Vanhoja malleja saatetaan nähdä lähitulevaisuudessa myös tuntuvissa alennuksissa.

Valinta on lopulta henkilökohtainen. Olemme koonneet kuitenkin alle merkittävimmät erot mallien välisistä eroista, jotta voit tehdä lopullisen päätöksen paremmin.

(Image credit: Sony)

1. ero: Sony WF-1000XM4:n vastamelutoiminto on paljon laadukkaampi

Yksi tärkeimmistä syistä siirtyä Sony WF-1000XM4:n pariin on parempi vastamelutoiminto. Uuden Integrated Processor V1:n avulla uusi malli onnistuu eliminoimaan merkittävästi ulkopuolelta tulevaa taustamelua lähes kaikilla ihmiskuulon taajuuksilla. Toisin sanoen se peittää vahvemmin niin lentokoneen moottorin äänen lentäessä kuin vieressä istuvat työntekijät toimistolla. Uusi tuulisuoja parantaa myös taustamelun kitkemisessä tuulisina päivinä, mikä osoittautui itse asiassa todella käteväksi ominaisuudeksi.

Uuden suorittimen lisäksi Sony on lisännyt myyntipakkaukseen uudet Noise Isolation Earbud Tips -kuulokepäät, jotka pysyvät korvissa ja estävät ulkopuolisia ääniä paremmin. Ne tuntuvat hieman vaahtomuovimaisilta, ja todennäköisiä vastaavia ratkaisuja voi ennen pitkään ostaa myös WF-1000XM3:een, joten ne eivät ole ainoa syy päivitykseen. Silti ne ovat tervetullut lisä.

(Image credit: Sony)

2. ero: Sony WF-1000XM4:ssä on parempi äänenlaatu

Toinen tärkeä syy päivitykselle on luonnollisesti paranneltu äänenlaatu. DSEE Extreme -ohjelma on laadukkaampi parantamaan heikkolaatuisia äänilähteitä skaalaamalla niitä ylöspäin paremman kuuloisiksi ääniraidoiksi. Samaa teknologiaa käytettiin jo Sony WH-1000XM4 -kuulokkeissa, ja se on osoittautunut todella toimivaksi.

Varsinaisten kaiutinelementtien suhteen Sony käyttää samaa 6 mm elementtiä, mutta väittää sen olevan paranneltu muun muassa paremman bassontuoton osalta. Testiemme perusteella eroja on selkeästi tehty, mutta ei kannata odottaa kuitenkaan ylitsemuhkeaa bassoa, vaan ääniprofiili on edelleen melko neutraali.

(Image credit: Sony)

3. ero: Sony WF-1000XM4 tukee LDAC-koodekia Hi-Res Audio Wireless -ääntä varten

Äänenlaatua jatkaakseen WF-1000XM4:ssä on lisäksi tuki Sonyn LDAC-koodekille, joka tukee äänisignaalin suoratoistoa jopa 990 kb/s asti. Toisin sanoen noin kolme kertaa nopeammin kuin standardi SBC-koodekki.

Ylimääräinen kaista vie WF-1000XM4:n äänen likemmäksi aitoa hi-res-ääntä ja saa musiikin kuulostamaan yksityiskohtaisemmalta kuin WF-1000XM3:ssa. Kannattaa kuitenkin huomioida, ettei nämäkään kuulokkeet yllä täysin hi-res-ääneen. Lisäksi tätä varten tarvitsee Android-laitteen, joka tukee LDAC-koodekkia. iPhonen omistajille tästä ei ole myöskään iloa.

(Image credit: Sony)

4. ero: Sony WF-1000XM4:ssä on aavistuksen pidempi akkukesto

Vaikka ero ei ole järin suuri, Sony WF-1000XM4:ssä on parempi akkukesto kuin WF-1000XM3:ssa. Tämä vastaa noin kahta tuntia jokaista latauskertaa kohti. Sony väittää WF-1000XM4:n kestävän yhdellä latauksella noin kahdeksan tuntia, kun taas WF-1000XM3:ssa akku kesti kuusi tuntia. Latauskotelossa riittää molemmissa tapauksissa mehua 24 tunniksi.

Toisin sanoen uusia malleja voi käyttää huoletta koko työpäivän ajan, kunhan niitä vain muistaa ladata takaisin aina muutaman päivän välein.

(Image credit: Sony)

5. ero: Sony WF-1000XM4 on IPX4-vesikestävä

Toinen pieni ero WF-1000XM4:n eduksi on niiden vesikestävyys. IPX4-luokitus tarkoittaa sitä, että uusi malli kestää vesiroiskeita ja ovat siten turvalliset käyttää esimerkiksi kuntosaleilla. Emme valitettavasti päässeet testaamaan niitä Covid-19-pandemiasta johtuen kuntosaleilla, mutta suojaluokitus on standardi ja riittävä siten kestämään vesiroiskeita.

Kumpikaan Sonyn kuulokkeista ei ole kuitenkaan täysin vesikestäviä, kuten esimerkiksi Samsung Galaxy Buds Pro ja sen IPX7-luokitus. Siten ne kannattaa pitää kaukana uima-altaista ja muista lätäköistä.

(Image credit: Sony)

6. ero: WF-1000XM4:n nappikuulokkeet ja latauskotelo ovat pienemmät

Jos koolla on merkitystä, silloin WF-1000XM4 on merkittävästi pienempi kuin WF-1000XM3. Sonyn mukaan kyseessä on noin kymmenen prosentin ero nappikuulokkeiden ja jopa 40 prosentin ero latauskotelon osalta. Niitä on siten helpompi kantaa mukana ja ne tuntuvat todennäköisesti vähän paremmilta korvissa.

(Image credit: Sony)

7. ero: WF-1000XM4 tukee langatonta latausta

Jos haluat uusinta uutta teknologiaa, WF-1000XM4 tukee langatonta latausta Qi-laturin kautta. Testeissämme langaton lataus toimi melko hyvin myös Sonyn uusien kuulokkeiden kautta, joskin latauksessa kestää normaalia pidempään tätä kautta. On silti huomattavasti kätevämpää jättää kuulokkeet latausalustalle kuin kytkeä ne joka kerta USB-C-latausjohtoon kiinni.

(Image credit: Sony)

8. ero: WF-1000XM4 ovat huomattavasti kalliimmat

Tässä on tärkein syy sivuuttaa uusi Sony WF-1000XM4 ja pysyä Sony WF-1000XM3:ssa: uudet nappikuulokkeet ovat julkaisussa 279 euroa, eli 50 euroa kalliimmat kuin WF-1000XM3 oli julkaisussa. Nykyään ero on vieläkin suurempi, sillä WF-1000XM3:a myydään jo 129 eurolla. Siten valinta näiden kahden mallin välillä on entistä hankalampaa.

Toinen haittaava tekijä WF-1000XM4:lle on siinä, että markkinoilla on monia muita laadukkaita vaihtoehtoja, jotka tarjoavat samat ominaisuudet edullisempaan hintaan. Esimerkiksi melko hinnakkaat AirPods Prot ovat Suomessa noin 70 euroa edullisemmat.

(Image credit: Sony)

Onko WF-1000XM4:n ja WF-1000XM3:n välillä samankaltaisuuksia?

Tässä vaiheessa artikkelia saattaakin näyttää siltä, ettei WF-1000XM3:lla ole juurikaan rahkeita WF-1000XM4:ää vastaan. Asia ei kuitenkaan ole näin. Sony WF-1000XM3 on ollut meidän parhaiden täysin langattomien nappikuulokkeiden osto-oppaan kärjessä syystä, ja niillä on edelleen paikka kärkisijoilla WF-1000XM4:stä huolimatta.

Kummatkin mallit tarjoavat pohjimmiltaan hyvin samankaltaisia asioita. Niissä on äänen ylöspäinskaalaus ja vastamelutoiminto, kohtuullinen akkukesto sekä niitä on mukava pitää päässä. Nämä toteutetaan molemmissa malleissa lisäksi paremmin kuin hyvin useissa niiden kilpailijoissa, joten kumpikin vaihtoehto on edelleen äärimmäisen laadukas vaihtoehto.

(Image credit: Sony)

Kumpi kannattaa ostaa?

Tietämättä käyttäjän elämäntilannetta, on vaikea antaa lopullista päätöstä sen suhteen, kumpi kannattaa ostaa. Jos etsit nimenomaan laadukasta vastamelutoimintoa ja äänenlaadullisesti parempaa vaihtoehtoa, silloin ylimääräisen maksaminen Sony WF-1000XM4:n osalta on luultavasti järkevää.

Jos sinulle riittää puolestaan varsin kelvollinen vastamelutoiminto sekä ylöspäinskaalaus, etkä kaipaa langatonta latausta tai LDAC:ia, silloin säästät paljon rahaa valitsemalla WF-1000XM3:n. Ne ovat edelleen äärimmäisen laadukkaat ja oikeastaan yhä parhaimmat täysin langattomat nappikuulokkeet, jotka ovat nykyään vain entistä edullisemmat.

Lisätietoja voi lukea myös meidän Sony WF-1000XM4:n ja Sony WF-1000XM3:n arvosteluista, mutta tärkeimmät toisistaan eroavat piirteet kerroimme jo tässä artikkelissa.