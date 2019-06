Rygte: Samsung Note 10 bliver lanceret i New York d. 7. august

Kilder fortæller til CNET , at den længeventede Samsung Note 10 bliver lanceret d. 7. august.

Flagskibstelefonen afsløres til Samsungs årlige Unpacked-event, som vil blive afholdt i Barclays Center i Brooklyn - samme sted som blev benyttet sidste år, fortsætter kilderne.

Note-serien bygger videre på firmaets S-serie af flagskibstelefoner, og vi kan forvente at gense ting som deres punch-hole 'Infinity Display', der også er at finde i Samsung Galaxy S10 -serien.

Vi ved dog stadig ikke ret meget mere om telefonen. Et lækket billede antyder, at telefonen vil have samme triple-kamera-setup med et hovedkamera, ultravidvinkel og telefoto-linse, som på S10 og Samsung Galaxy S10 Plus . På samme lækkede billede ser hovedtelefonudgangen ud til at mangle, men det samme gør Bixby-knappen, selvom denne altid er at finde på Samsungs telefoner

Et andet rygte foreslår fire kameraer, herunder en time-of-flight-sensor som den der vil være i quad-kameraet på Samsung Galaxy S10 5G . Måske kommer der sågar en 5G-version af Note 10.

Som du nok kan forstå, har rygtemøllen kørt på højtryk, men vi klamrer os endnu til hvisken og løse rygter – Samsung har ikke udtalt sig i sagen. Forhåbentlig vil afsløringen af datoen fremprovokere et svar fra Samsung.