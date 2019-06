Rykte: Samsung Note 10 lanseres 7. august

Lenge etterlengtede Samsung Note 10 skal ifølge CNET lanseres 7. august.

Flaggskipet skal angivelig avdukes under Samsungs tradisjonelle Unpacked-arrangement som typisk holdes en gang på våren og en gang på høsten, og det sies at arrangementet også denne vil gangen gå av stabelen i Barclays Center i Brooklyn, New York.

Note-serien har for vane å videreføre en del elementer fra Samsungs S-serie, og vi kan forvente at enkelte nyvinninger, som for eksempel «Infinity»-skjermen med hullkamera, vil dukke opp her også.

Utover det vet vi ikke så mye om telefonen. Et lekket bilde peker mot at den får tre kameraer på baksiden, og vi kan anta at det vil være snakk om de samme kameraene som finnes i S10.

Det samme bildet viser også at hodetelefonutgangen er fjernet, og det samme er også Bixby-knappen, noe vi må si er ganske overraskende.

Et annet rykte peker på sin side mot fire kameraer, der det siste blir en avstandsmåler lik den i Samsung Galaxy S10 5G. Faktisk kan det også komme en 5G-versjon av Note 10 – i hvert fall så har den amerikanske mobiloperatøren Verizon påstått det.

Det er altså ingen tvil om at ryktemølla går, men rykter er også alt vi har foreløpig – vi har ikke hørt noe offisielt fra Samsung ennå, og det blir spennende å se om denne datoen stemmer når selskapet begynner å sende ut invitasjoner til lansering.