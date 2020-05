Leg med lys og farver – spar 27% på Nanoleaf Canvas

Er du et kreativt menneske med lidt plads tilovers på en væg, er Kompletts aktuelle tilbud på et Nanoleaf Canvas-startsæt måske lige noget for dig.

Nanoleaf Canvas Smarter Kit, der giver dig mulighed for at skabe et stykke oplyst, farverigt kunst på din væg, er nu sat ned fra 1.499 kr. til 1.099 kr. – så du kan altså spare 27 procent, mens tilbuddet kører.

Startsættet indeholder alt det, du skal bruge for at komme i gang med at skabe dit eget lysende mesterværk: Boksen indeholder således ni berørings- og stemme-følsomme LED-lyspaneler (15 x 15 cm), der kan sammensættes indbyrdes langs alle sider til netop det mønster, du vælger.

Derudover får du de plastik-led, som forbinder hvert panel med det næste, en strømforsyning samt stærkt dobbeltklæbende tape, så du kan montere panelerne på væggen uden at skulle bore huller.

Hvis du vil vide mere om Nanoleaf Canvas, eller ønsker at købe startsættet, kan du klikke dig videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Tilbuddet gælder til og med den 31. maj, eller så længe lager haves (Komplett har 100+ stk. på lager i skrivende stund). Du får gratis levering, da prisen lige sniger sig over de 1.000 kr., der udløser fri fragt hos forhandleren.