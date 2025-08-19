Philips Hue lækker uheldigvis sine nye smarte lamper – her er 4 spændende modeller, der er på vej

Nye Philips Hue-produkter er lækket

Det drejer sig om 4 nye lamper plus en Bridge og en dørklokke

Det er uklart, hvornår de kan lanceres

Vi forventer nogle nye smarte lamper fra Philips Hue inden for en nær fremtid, og det ser ud til, at det Signify-ejede brand er blevet så ivrige efter de kommende produkter, at de ved en fejl har lækket dem tidligt på deres egen hjemmeside.

Sider, der listede de nye enheder, var kun online i kort tid, men inden de blev fjernet, nåede de at blive opdaget af Hueblog (via Android Authority). Der kommer tilsyneladende fire nye modeller, plus en opdatering af Hue Bridge og en ny videodørklokke.

Vi får to nye smarte lys i Festavia-serien af lyskæder med store pærer: Beregnet til permanent udendørs installation og en kranslignende snor til dekoration. Begge vil sandsynligvis være tilgængelige i forskellige længder med det samme brede udvalg af farver og lysstyrkeindstillinger, som Hues glødepærer normalt tilbyder.

Derudover ser det ud til, at Philips Hue er ved at opdatere sin mere grundlæggende lyskæde med gradientfunktion til udendørsmodellen og forbedret lysstyrke. Endelig kommer en opdateret version af A19/E27-lampen med et bredere farvespektrum og ultralav dæmpning, samtidig med at den bruger 40 procent mindre energi.

Endnu flere enheder

Vi får måske en videodørklokke, der passer til Hue Secure-kameraerne. (Image credit: Philips Hue)

Ud over lamperne ser Philips Hue også ud til at lancere en Hue Bridge Pro: ifølge den lækkede beskrivelse skal den være hurtigere, understøtte flere enheder og tilføje en række nye funktioner (muligvis AI-relaterede). Den lover også at omdanne dine smarte lamper til bevægelsessensorer.

Derudover er der en kablet videodørklokke, som ser ud til at være et supplement til Hue Secure-serien af sikkerhedskameraer til hjemmet. Dørklokken er angivet med 2K-opløsning, hvilket normalt betyder 1440p – en opgradering i forhold til den 1080p-opløsning, som de nuværende kameraer tilbyder. Det er en enhed, som vi tidligere har hørt rygter om.

Hvad vi ikke får her, er detaljer om priser eller tilgængelighed, selvom det ser ud til, at den kablede videodørklokke kan blive lanceret senere end de andre gadgets: den er angivet som »kommer snart« snarere end »tilgængelig nu« på den nu fjernede hjemmeside.

En sidste detalje fra dette læk er, at Sonos-stemmestyring ser ud til at være på vej til Philips Hue-systemet, så du kan bruge stemmekommandoer via dine Sonos-højttalere til at styre dit smarte belysningsnetværk.