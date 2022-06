Philips Hue - nye smarte produkter og funktioner på vej

Philips Hue har netop annonceret en række nyheder i deres serie af produkter til smart belysning.

Nyhederne inkluderer nye gradientprodukter, en ny Hue lyskontakt og et helt nye skinnesystem til et bredt udvalg af spots og pærer.

Der er også kommet en Sunrise-funktion i app'en, der giver dig mulighed for at bruge Gradient produkter til at simulere en solopgang, så du kan komme frisk og glad ud af sengen om morgenen.

Nye Philips Hue-produkter

Philips Hue Go portable Med den nye Philips Hue Go portable bordlampe kan du nu tage lyset med dig fra stuen til terrassebordet. Den bærbare bordlampe er designet til indendørs og udendørs brug og har et silikonegreb, der gør den nem at have med overalt. Den bærbare Hue Go bordlampe har op til 48 timers batterilevetid og genoplades ved hjælp af den medfølgende opladningsbase. Uanset om du læser i sengen eller spiser middag på terrassen, kan du via lampens knap vælge mellem forudindstillede lysscener for at skabe den helt rigtige stemning.

Afprøv de forskellige scener af virtuelt

Potentielle og eksisterende Philips Hue-brugere kan nu udforske (og lege med!) med mange af de funktioner, der tilbydes i Philips Hue-appen – perfekt til dem, der overvejer at investere i smart belysning.

Den nye Demo-tilstand kan findes under fanen Udforsk i app'en og tilbyder en række virtuelle oplevelser, der viser, hvordan Philips Hue kan transformere hjemmet og forbedre den daglige rutine. Demoerne viser, hvordan stemningen i et rum kan ændres, hvordan lys kan løfte underholdning til et nyt niveau og hvordan lys kan skabe en følelse af tryghed. Der er også en sektion dedikeret til Hue-tilbehør.

Philips Hue Perifo track lighting (Image credit: Philips Hue)

Fleksibelt skinnesystem til loft eller væg

Nu vil Philips hjælpe brugerne til at selv at designe lyset i deres eget hjem med Philips Hue Perifo track lighting. Perifo er en ny produktserie fra Philips Hue, der består af skinner, der kan kobles sammen. Du bestemmer layout og længde på skinnen samt hvilke lys, der skal monteres. Skinnesystemet kan fastgøres til væggen eller loftet og tilsluttes enten en stikkontakt eller et lampeudtag. Du kan nemt klikke dine lamper på skinnen og placere dem præcis, som du vil. I serien findes der farvede spots, pendler, light bars og light tubes, som du kan mixe i samme skinne og dermed skabe det perfekte udtryk i rummet.

Philips Hue Signe gradient (Image credit: Philips Hue)

Nye gradient produkter

Sidste år kom Philips Hue med sine Gradient light tubes, og i år udvider Philips Hue gradientkollektionen med Philips Hue Signe gradient-lampe med træ-look. Sammen med den nye lampe lancerer Philips Sunrise wake-up effekten, der vil fungere med alle gradient-lamper. Signe-gradientlampen i eg har en slank profil og en naturlig trætonet base som er designet til at være passe ind i boligen f.eks. i soveværelset. Den fås både som bordlampe og gulvlampe. Gradient-teknologien gør det muligt at blande flere farver i én lampe.

Philips Hue Tap dial switch (Image credit: Philips Hue)

Ny kontakt til at styre lyset nemt og hurtigt

Philips Hue introducerer også nyt tilbehør – i form af kontakten Philips Hue Tap dial switch – som skal gøre det nemt at styre lyset i hjemmet. Tap dial switch har fire knapper, der hver kan indstilles til at styre op til tre rum eller zoner i hjemmet. Tryk på en knap for at vælge eller justere en lysscene. Der sidder et drejehjul rundt om kanten, som kan bruges til at justere lysstyrken med. Den såkaldte Tap dial switch kommer med intuitiv dæmpning - jo hurtigere eller langsommere du drejer kontakten, jo hurtigere eller langsommere dæmpes eller øges lysstyrken i dine Hue lamper. Kontakten har et mat design i sort eller hvid, så den passer ind i indretningen overalt i hjemmet. Den kan også bruges som en praktisk fjernbetjening eller endda monteres magnetisk på alle metaloverflader.

Philips Hue Xamento M er beregnet til vådrum (Image credit: Philips Hue)

Smart belysning på badeværelset

Smart belysning på badeværelset får en opdatering med den nye sorte Philips Hue Xamento badeværelsesserie. Philips Hue Xamento indbygningsspot i sort skal give et badeværelset et moderne look, og kan lyse op til 350 lumen i millioner af farver. Xamento indbygningsspot i sort fås som enkelt eller 3-pak. Philips Hue Xamento M loftlampen i sort giver et diffust lys takket være dets unikke design. Og selvom den kan yde hele 2350 lumen i millioner af farver, kan lyset også dæmpes helt ned for at skabe den perfekte afslappende stemning. Xamento-serien er beregnet til brug i fugtige rum.

Pris og tilgængelighed