Nanoleaf klar med udendørsbelysningen dine naboer vil hade

Nanoleaf har lanceret robust udendørs lyskæde, som kan lyse dit hus op hele året

Du kan styre hvert enkelt lys på lyskæden via Nanoleafs app

Nanoleaf har også automatiske funktioner, som kan tilpasse belysningen til jul, halloween eller påske, hvis du har lyst til det

Hvis du giver den gas med det helt store lysshow, vil din nabo helt sikkert kommer til at hade dig

Nanoleaf er kendt for at lave en masse forskellige smartlys - både til gamere og til almindelige brugere. Nu er de klar med udendørslys, der kan lyse hele huset op i de vildeste farver - hele året.

Nanoleaf Smart Multicolor Permanent Outdoor Lights er en avanceret lyskæde med masser af smæk på farverne. (Image credit: Nanoleaf)

Nanoleaf har lanceret en ny serie smart udendørsbelysning under navnet Nanoleaf Smart Multicolor Permanent Outdoor Lights. Det nye system er designet til permanent installation på huset eller andre udendørsflader. Der er tale om en avanceret lyskæde, hvor hver del af kæden indeholder LED-segmenter, der kan styres individuelt. På den måde kan brugerne skabe flerfarvede lyseffekter og animerede sekvenser via Nanoleaf-appen.

Systemet understøtter stemmestyring og automatiske rutiner og er kompatibelt med Matter-standarden, hvilket sikrer integration med de fleste gængse smart home-platforme, herunder Google Home, Apple Home, Amazon Alexa og Samsung SmartThings.

Pris og tilgængelighed

Startpakken med 15 meter lys koster 169,99 britiske pund - cirka 1.500 kroner, mens ekstra moduler på 3 meter kan købes for 49,99 britiske pund - omkring 440 kroner. Pakkerne leveres med monteringsbeslag og installationsvejledning og kan bestilles via Nanoleafs hjemmeside.

Man kan også bruge lyskæderne på en mere afdæmpet måde. (Image credit: Nanoleaf)

Festligt lysshow hele året

Det er muligt at tilpasse belysningen fuldstændigt i Nanoleaf-appen. Men hvis du nu ikke selv vil bruge tid på den slags, så findes der også masser af forudindstillede lysscener, som man gratis kan bruge. Og her kan du selvfølgelig også skabe dine egne indstillinger og farveforløb. Det giver mulighed for at tilpasse belysningen til forskellige højtider og sæsoner, f.eks. i forbindelse med halloween eller jul.

Kigger man på nogle af billederne, så kan man ikke ligefrem påstå, at Nanoleafs nye lyssystem er hverken diskret eller afdæmpet. Jo, det er også muligt at lave mere rolige og harmonisk belysning. Men hvis du gerne vil se dit hus lyse op i alverdens kraftfulde og lysende farver, så kan Nanoleafs Essentials Matter Multicolor Permanent Outdoor Lights altså godt levere varen.

Kommer som startpakke og ekstra udvidelser

Lysene fås i forskellige længder, herunder en startpakke på 15 meter. Udvidelsespakker på 3 meter kan tilføjes op til en maksimal samlet længde på 45 meter per controller. Hver meter indeholder 10 justerbare zoner, og LED’erne understøtter 16 millioner farver. Lyskæden har IP65-klassificering, hvilket betyder, at den tåler støv og vand, mens styreboksen er IP67-certificeret og dermed beskyttet mod midlertidig nedsænkning i vand. Systemet kræver ingen hub og tilsluttes bare til elnettet.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer