Jeg tok Porsches nye elektriske SUV med på prøvetur – og den dyre Macan er ren perfeksjon

Hvis det finnes ett ord som best beskriver Macan EV, så er det raffinert. Porsche satte standarden allerede i 2019 da de lanserte sin første moderne elbil, Taycan – en dyr sportsbil som raskt beviste at etablerte bilprodusenter lett kunne konkurrere med Tesla på egne premisser. Denne lanseringen ga også Porsche et forsprang på andre bilprodusenter i det da spirende massemarkedet for elbiler, slik at de kunne raffinere sitt elektriske utvalg før mange andre i det hele tatt hadde annonsert sine elektrifiseringsplaner.

Macan Electric, derimot, ankom tidlig i 2024 i et helt annet markedsmiljø – interessen for Teslas biler begynte å avta, spesielt når kinesiske utfordrere tilbyr konkurransedyktige alternativer. Den trenden fortsetter i dag. Det føles faktisk som om Porsche og andre etablerte produsenter nå må forsvare seg, mens kinesiske konkurrenter som Polestar, Xpeng og IM er klare til å ta over den delen av markedet som ivrig omfavner elektrifisering nå som teknologien har modnet, prisene har falt og ladeinfrastrukturen har tatt igjen.

Disse merkene tilbyr modeller som kan matche Macan Electric når det gjelder spesifikasjoner og pris ... men de mangler én ting: De er ikke Porsche.

Porsche Macan EV – Spesifikasjoner

Swipe to scroll horizontally Modell: Porsche Macan Electric Produksjonsland: Tyskland Pris: Porsche Macan Base: 836 000 kroner

Porsche Macan 4: 877 000 kroner

Porsche Macan S: 968 000 kroner

Porsche Macan Turbo: 1 236 000 kroner Rekkevidde: Base: 536-641 km

4-modell: 516-612 km

S-modell: 512-606 km

Turbo-modell: 518-590 km Batteri: 100 kWh Effekt / dreiemoment: Porsche Macan Electric: 250 kW / 563 Nm

Porsche Macan 4 Electric: 285 kW / 650 Nm

Porsche Macan 4S Electric: 330 kW / 820 Nm

Porsche Macan Turbo Electric: 470 kW / 1,130 Nm Max. ladekapasitet: 11 kW (AC) / 270 kW (DC) Angitt ladetid (DC): 10 % til 80 % på ca 21 minutter Drivlijea: Porsche Macan Electric: Bakhjulsdrift (RWD)

Porsche Macan 4 / 4S / Turbo: Firehjulsdrift (AWD) Mål: 4,784 x 1,938 x 1,623 cm (L x B x H) Bagasjerom 540 L / 1,348 L med baksetene nedfelt

Den elektriske opplevelsen … raffinert

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

En stor berøringsskjerm, head-up-display og et minimalistisk, digitalt grensesnitt er ikke lenger unikt i bilindustrien, selv ikke for en luksusprodusent som Porsche. Teknologi som dette har rett og slett blitt synonymt med elbiler, og jeg var så imponert over Porsche Macan EV på denne fronten – den bruker ikke bare disse løsningene, den har perfeksjonert dem.

Infotainmentsystemet i Macan EV føles gjennomtenkt. Teksten er akkurat passe stor, ikonene er ikke for små til å trykke på med fingeren, og det er også nok fysiske kontroller (for ting som klimaanlegget) til at du kan kjøre bilen uten å måtte berøre skjermen.

Den innebygde navigasjonsappen er godt laget og pålitelig, men takket være bilens velstrukturerte grensesnitt er det heller ikke noe problem å koble til telefonen og starte Android Auto eller Apple CarPlay – selv om jeg la merke til at telefonen min ofte ble ganske treg når den lå på Macans trådløse ladeplate.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

En av de mest imponerende delene av Macans dashbord er det konkave instrumentpanelet. Skjermen bak rattet er buet, noe som gir dybde og gjør at det ser betydelig bedre ut enn lignende digitale instrumentpaneler fra andre produsenter. Skjermen kan stilles inn til å vise opptil tre målere, eller den kan ganske enkelt byttes til å vise hastighet og et live-kart, noe som gir jevne, raske veibeskrivelser rett på veien. Det er uten tvil mitt favorittinstrumentpanel av alle elbiler – ja, alle biler – jeg har testet.

Head-up-displayet er prikken over i-en. Når cruisekontrollen er aktivert, viser displayet avstandslinjer mellom bilen din og bilen foran, noe systemet gjør med adaptiv cruisekontroll. Det visualiserer også veimerkingene det kan se langs siden av veien – praktisk for å sikre at filskifteassistenten er aktivert selv på veier der merkingen er dårlig.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Håndteringen til Porsche Macan er, som forventet, strålende, med rask akselerasjon og virkelig godt veigrep. Det er en ganske stor bil, og svingradien lider, men det er fortsatt en fantastisk bil for komfortable turer både i og utenfor byen. Den er bred og har store 22-tommers hjul, så hvis bildet ditt av en Porsche er en lavtliggende sportsbil til banebruk, vil du sannsynligvis bli skuffet over den elektriske Macan – selv om du ikke vil klage på det utmerkede veigrepet. I tillegg, med god bagasjeplass og romslige bakseter, er det tydeligvis en bil som egner seg godt for ferieturer.

Rekkevidde og ladehastighet er heller ikke noe problem, takket være det gigantiske 100 kWh-batteriet som er nok til en hel helgetur. En ladekapasitet på 270 kW DC er også rimelig for prisen, selv om kinesiske konkurrenter i luksussegmentet allerede tilbyr flere (og enda billigere elbiler – som Xpeng G6, som koster halvparten så mye, men kan håndtere 280 kW). Jeg bemerker imidlertid at dette kan føles mindre imponerende i fremtiden. Ikke med det første, ettersom offentlige likestrømsladere vanligvis makser ut på 350 kW, og høyere kapasitet vil kreve større infrastrukturinvesteringer.

En siste detalj er det verdt å nevne. Siden mange elbiler har mindre motorer, kan de tilby ekstra bagasjeplass under panseret. Macan har god plass der, men overgår andre produsenter ved faktisk å ha en egen knapp på nøkkelen for å åpne panseret. Det gjør plassen mer brukbar og overskygger produsenter som tilbyr samme løsning, men uten en praktisk måte å åpne panseret på. Virkelig kult!

Men er det nok?

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

En startpris på rundt 836 000 kroner vil være utenfor rekkevidde for de fleste og vil utvilsomt skremme mange kjøpere fra Macan – selv om jeg tror det er usannsynlig at Porsche vil endre dette med det første. Porsche har fortjent retten til å prise Macan på denne måten: alle aspekter ved bilen utstråler luksus – selv om det finnes elementer som noen potensielle kjøpere sannsynligvis vil synes er litt for mye.

Som med forgjengeren, Taycan, er det ladeporter på begge sider av bilen, men bare én av dem er utstyrt for hurtiglading av likestrøm. Disse portene åpnes med de mest overdesignede klaffene jeg noensinne har sett – via små motorer som skyver klaffene til side for å åpne og lukke dem. Jeg synes dette er helt unødvendig, selv for en luksusbil: det tilfører bare mekanisk kompleksitet som risikerer å bryte sammen en dag. En enkel oppfellbar klaff ville vært nok.

I tillegg har noen av de dyrere Macan-versjonene en tredje berøringsskjerm plassert foran passasjersetet. Ideen er kul, antar jeg, å gi passasjeren kontroll over ting som musikkavspilling via sin egen skjerm, men jeg skjønner egentlig ikke poenget – spesielt når musikkapper allerede tillater gruppeavspilling, der flere telefoner kan kontrollere sangen som spilles. Det føles bare overflødig.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Når vi snakker om det uventede, opplevde jeg også en kritisk systemfrysing en morgen da jeg startet bilen. Infotainmentsystemet satte seg fast på Porsche-logoen og reagerte ikke, noe som krevde at jeg startet det på nytt manuelt. Jeg har hatt lignende problemer md andre biler tidligere, og det er alltid irriterende, men jeg ble faktisk ganske overrasket over å oppdage det i en så dyr bil.

Bortsett fra disse tingene, tror jeg ikke det er mye å mislike med Porsche Macan Electric. Selskapet har virkelig jobbet hardt for å finpusse denne bilen til et nivå av udiskutabel kvalitet.

Burde du kjøpe Porsche Macan Electric?

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Det er lett for meg å anbefale noe så dyrt som Porsche Macan Electric, men den er åpenbart ikke for alle. Den har et uovertruffent kvalitetsnivå, og blant luksuriøse elektriske SUV-er fortjener den definitivt sin plass på toppen av markedet. Min kollega Leon Poultney, som fikk prøvekjøre Macan Electric før meg, sa at det ville være synd om Porsche skulle trappe ned på sine elektriske ambisjoner når biler som Macan føles så velbygde – og jeg er helt enig: Porsche har virkelig levert her og tilbyr noe helt spesielt i elbilsegmentet.

Hvis du er ute etter et lignende kvalitetsnivå, vil jeg anbefale både Polestar 3 og Polestar 4, Audi Q6 e-tron eller BMW iX. Generelt sett konkurrerer disse bilene direkte med Macan Electric, men presser prisen mye lavere sammenlignet med Porsche.

