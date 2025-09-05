Jag tog Porsches nya eldrivna SUV på en provtur – och den dyra Macan är ren perfektion

Om det finns ett ord som bäst beskriver Macan EV så är det förfinad. Porsche satte ribban redan 2019 när de lanserade sin första moderna elbil, Taycan – en dyr sportbil som snabbt bevisade att etablerade biltillverkare utan problem kunde konkurrera med Tesla på dess egna villkor. Den lanseringen gav också Porsche ett försprång över andra biltillverkare i den då spirande massmarknaden för elbilar, vilket gjorde att de kunde förfina sitt elektriska sortiment innan många andra ens hade tillkännagivit sina planer för elektrifiering.

Macan Electric däremot anlände i början av 2024 till helt andra marknadsförhållanden – intresset för Teslas bilar började falna, särskilt med kinesiska utmanare som erbjöd konkurrenskraftiga alternativ. Den trenden håller i sig än idag. Det känns faktiskt som att Porsche och andra etablerade tillverkare numera är de som måste försvara sig, medan kinesiska konkurrenter som Polestar, Xpeng och IM är redo att ta över den del av marknaden som ivrigt omfamnar elektrifiering nu när tekniken har mognat, priserna sjunkit och laddinfrastrukturen hunnit ikapp.

Dessa märken erbjuder modeller som kan matcha Macan Electric när det gäller specifikationer och pris… men de saknar en sak: de är inte Porsche.

Porsche Macan EV - specifikationer

Swipe to scroll horizontally Modell: Porsche Macan Electric Tillverknings-land: Tyskland Pris: Porsche Macan Base: 940 000 kronor

Porsche Macan 4: 980 000 kronor

Porsche Macan S: 1,05 miljoner kronor

Porsche Macan Turbo: 1,31 miljoner kronor Räckvidd: Base: 536-641 km

4-modell: 516-612 km

S-modell: 512-606 km

Turbo-modell: 518-590 km Batteristorlek: 100kWh Effekt / vridmoment: Porsche Macan Electric: 250 kW / 563 Nm

Porsche Macan 4 Electric: 285 kW / 650 Nm

Porsche Macan 4S Electric: 330 kW / 820 Nm

Porsche Macan Turbo Electric: 470 kW / 1,130 Nm Max laddkapacitet: 11kW (AC) / 270kW (DC) Uppgiven laddtid (DC): 10 % till 80 % på cirka 21 minuter Drivlina: Porsche Macan Electric: Bakhjulsdrift (RWD)

Porsche Macan 4 / 4S / Turbo: Fyrhjulsdrift (AWD) Mått: 4,784 x 1,938 x 1,623 cm (L x B x H) Bagage-utrymme: 540 L / 1,348 L med baksäten nedfällda

Den elektriska upplevelsen, förfinad

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

En stor pekskärm, head-up-display och ett minimalistiskt, digitalt gränssnitt är inte längre något unikt inom bilindustrin, inte ens för en lyxtillverkare som Porsche. Teknik som detta har helt enkelt blivit synonymt med elbilar och jag blev så imponerad av Porsche Macan EV på den här fronten – den inte bara använder dessa lösningar, den har fulländat dem.

Infotainmentsystemet i Macan EV känns genomtänkt. Texten är lagom stor, ikonerna är inte för små för att trycka på med fingret och det finns dessutom tillräckligt med fysiska reglage (för saker som luftkonditionering) för att bilen ska kunna köras utan att man någonsin behöver röra skärmen.

Den inbyggda navigationsappen är välgjord och går att lita på, men tack vare bilens välstrukturerade gränssnitt är det heller inga problem att koppla in mobilen och starta Android Auto eller Apple CarPlay – även om jag märkte att min telefon ofta blev ganska seg när den låg på Macans trådlösa laddplatta.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

En av de mest imponerande delarna av Macans instrumentpanel är den konkava instrumentklustern. Skärmen bakom ratten är böjd, vilket ger djup och gör att den ser betydligt bättre ut än liknande digitala kluster från andra tillverkare. Skärmen kan ställas in för att visa upp till tre mätare, eller så kan den helt enkelt ställas om till att visa hastighet och en livekarta, vilket ger smidiga, snabba anvisningar direkt på vägen. Det är utan tvekan min favorit bland instrumentkluster i alla elbilar – ja, i alla bilar – jag testat.

Head-up-displayen är pricken över i:et. När farthållaren är igång visar displayen avståndslinjerna mellan din bil och den framför, vilket systemet håller med adaptiv farthållare. Den visualiserar också vägmarkeringarna den kan se vid sidan av vägen – praktiskt för att försäkra sig om att filhållningsassistansen är aktiverad även på vägar där markeringarna är dåliga.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Köregenskaperna i Porsche Macan är, som väntat, briljanta, med rapp acceleration och riktigt bra väghållning. Det är en ganska stor bil och vändradien blir lidande, men den är ändå en fantastisk bil för bekväma resor både i och utanför stan. Den är bred och har stora 22-tumshjul, så om din bild av en Porsche är en låg sportbil för banan så kommer du nog bli besviken på den elektriska Macan – även om du inte lär klaga på dess utmärkta väghållning. Dessutom, med gott om bagageutrymme och rymliga baksäten, är det helt klart en bil som lämpar sig väl för semesterresor.

Räckvidd och laddhastighet är heller inget problem, tack vare det gigantiska 100 kWh-batteriet som räcker för en hel helgresa. En laddkapacitet på 270 kW DC är också rimligt för prisläget, även om kinesiska konkurrenter i lyxsegmentet redan erbjuder mer (och till och med billigare elbilar – som Xpeng G6, som kostar hälften men klarar 280 kW). Jag noterar ändå att detta kan kännas mindre imponerande i framtiden. Inte än på ett tag dock, eftersom offentliga DC-laddare oftast maxar ut på 350 kW och högre kapacitet skulle kräva större infrastruktursatsningar.

En sista detalj värd att nämna. Eftersom många elbilar har mindre motorer kan de erbjuda extra bagageutrymme under huven. Macan har en bra mängd förvaringsutrymme där, men överträffar andra tillverkare genom att faktiskt ha en dedikerad knapp på nyckeln för att öppna motorhuven. Det gör utrymmet mer användbart på riktigt och överskuggar tillverkare som erbjuder samma lösning men utan ett smidigt sätt att öppna huven. Riktigt snyggt!

Men är det tillräckligt?

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Ett startpris på 940 000 kronor kommer att vara oåtkomligt för de flesta och utan tvekan avskräcka många köpare från Macan – även om jag tror att det är osannolikt att Porsche ändrar på detta inom en snar framtid. Porsche har förtjänat rätten att prissätta Macan på det här sättet: varje aspekt av bilen andas lyx – även om det finns inslag som vissa potentiella köpare nog kommer tycka är lite väl mycket.

Precis som med föregångaren Taycan finns det laddportar på båda sidor av bilen, men bara en av dem är utrustad för snabb DC-laddning. Dessa portar öppnas med de mest överdesignade luckor jag någonsin sett – via små motorer som skjuter portarna åt sidan för att öppna och stänga dem. Jag tycker det här är helt onödigt, även för en lyxbil: det lägger bara till mekanisk komplexitet som riskerar att gå sönder en dag. En enkel uppfällbar lucka hade räckt.

Dessutom finns det på vissa av de dyrare Macan-versionerna en tredje pekskärm placerad framför passagerarsätet. Tanken är väl cool, antar jag, att ge passageraren kontroll över saker som musikuppspelning via en egen skärm, men jag ser faktiskt inte riktigt poängen – särskilt inte när musikappar redan gör det möjligt att spela i grupp, där flera telefoner kan styra låten som spelas. Det känns helt enkelt överflödigt.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

När det gäller det oväntade råkade jag också ut för en kritisk systemfrysning en morgon när jag startade bilen. Infotainmentsystemet låste sig på Porsche-loggan och gick inte att interagera med och jag var tvungen att manuellt starta om det. Jag har varit med om liknande problem i andra bilar tidigare och det är alltid lika irriterande, men jag blev faktiskt rätt förvånad över att stöta på det i en så här dyr bil.

Bortsett från dessa saker tycker jag inte att det finns särskilt mycket att ogilla med Porsche Macan Electric. Företaget har verkligen jobbat hårt med att slipa till den här bilen till en nivå av obestridlig kvalitet.

Ska du köpa Porsche Macan Electric?

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Det är lätt för mig att rekommendera något så dyrt som Porsche Macan Electric, men uppenbarligen är det inte en bil för alla. Den har en oöverträffad kvalitetsnivå och bland lyxiga elektriska SUV:ar förtjänar den definitivt sin plats i den övre delen av marknaden. Min kollega Leon Poultney fick provköra Macan Electric innan mig och menade att det vore synd om Porsche skulle dra ner på sina elbilsambitioner när bilar som Macan känns så genomarbetade – och jag håller helt med: Porsche har verkligen levererat här och erbjuder något riktigt speciellt i elbilssegmentet.

Om du jagar en liknande kvalitetsnivå skulle jag rekommendera både Polestar 3 och Polestar 4, Audi Q6 e-tron eller BMW iX. Generellt sett konkurrerar de här bilarna direkt med Macan Electric men pressar priset en hel del jämfört med Porsche.

