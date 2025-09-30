Driver oss til vanvidd – de 6 mest irriterende elbilinnovasjonene som ingen ba om

Teknologilandskapet føles som det sliter med innovasjonen akkurat nå.

Vi har nådd en grense når det gjelder skjermer, det finnes en dings for alle deler av livene våre, og som et resultat av dette har Mark Zuckerberg stått på scenen og prøvd å overbevise oss alle om at et par tykkrammede briller som sender en live-strøm av informasjon direkte inn i våre allerede blodskutte øyne, er en verdt investering.

Det er en lignende situasjon i bilindustrien, som, når den ikke leker med beslutningen om å satse elektrisk, jager febrilsk etter den nyeste trenden.

Visst er elbiler kraftigere enn noensinne, rekkevidden forbedres gradvis, og vi kan nå holde en Zoom-samtale mens vi venter på at batteriene skal lades helt opp, men hele bransjen er oversvømt av «innovasjoner» som svært få kunder faktisk har bedt om.

For å være tydelig, er jeg ikke helt imot å prøve nye innovasjoner og liker å tukle med de nyeste bildingsene (det er liksom jobben min), men det har vært en rekke innovasjoner i det siste som virkelig fortjener å forsvinne – her er de som står øverst på listen min.

De 6 mest irriterende innovasjonene innen elbiler og tradisjonelle biler

1. Kameraer i stedet for sidespeil

«Det reduserer luftmotstand og bidrar til å øke elbilens rekkevidde!» ropte ingeniørene da Audi først viste frem sin e-tron SUV i 2018.

Trikset de refererte til var merkets virtuelle speil, som i bunn og grunn kastet det billige og pålitelige sidespeilet i søpla til fordel for en komplisert og dyr blanding av kameraer, kabler og skjermer.

Derfor har trenden med å sette et par fancy GoPro-kameraer på pinner og montere dem på fordørene blitt kopiert av flere bilmerker, alle ivrige etter å vise frem sine tekniske ferdigheter.

I virkeligheten er skjermene som viser live-kamerabildet nesten alltid på de mest ubeleilige, unaturlige stedene inne i kupeen. Det er umulig å bedømme avstander nøyaktig, og i svakt lys eller dårlig vær synker bildekvaliteten betydelig.

Et sidespeil, som enkelt kan justeres og rengjøres, er en løsning som har tålt tidens tann fordi det fungerer. Eventuelle aerodynamiske besparelser ved å fjerne dem vil nesten helt sikkert bli spist opp av den ekstra vekten som allerede tunge elbiler uansett lider av.

Det samme gjelder å bytte ut bakspeil med kameraer. Ja, vi ser på deg, Polestar.

2. Virtuelle assistenter

De tar ofte form av en robotstemme som fremkalles av en kommando eller et knappetrykk. Noen ganger vises de som en animert logo, og noen ganger manifesterer de seg som en digital rev som formålsløst sparker en fotball i hjørnet på en skjerm. De er nesten alltid elendige.

Virtuelle assistenter eller taleassistenter, eller «Reno» hvis du har en Renault, er designet for å redusere distraksjoner fra føreren ved å ta seg av viktige funksjoner i bilen via enkle talekommandoer.

Mange blir smartere takket være AI og store språkmodeller, men nesten alle er fortsatt mer arbeidskrevende å bruke enn å bare trykke på en lett tilgjengelig knapp.

Å rope «Hei Renault, gjør det kjøligere her inne» tar lengre tid enn å vri på en bryter, mens det å be XPengs lille robot Xiao P om å gjøre noe stort sett er meningsløst ... den nekter stort sett å lytte.

Skru ned volumet: hjul (helst på rattet). Svar på et anrop: knapp (helst ikke haptisk). Oppvarmede seter: samme greia ... dere skjønner poenget, ingeniører.

Ting går unektelig fort, og introduksjonen av AI som forstår naturlig samtalespråk gjør det unektelig enklere å navigere i destinasjoner og utføre mer komplekse infotainmentoppgaver. Men for enklere oppgaver som de som er nevnt ovenfor, medfører AI-veien ofte bare mer styr.

3. Kompliserte avslapningsprogrammer

(Image credit: BMW)

Dette kan absolutt klassifiseres som et «ilandsproblem», men mange luksusbilprodusenter investerer i stadig mer ekstravagante avslapningsprogrammer som et unikt salgsargument.

Et fint massasjesete med varme- og kjølefunksjoner vil nok aldri gå av moten, men å kombinere det med et stemningsfullt lysshow og et lydspor av brusende fossefall og panfløyter er bare latterlig.

Dessuten kommer mange av disse individuelle «vibbene» ofte med pinlige navn som Summertime Serenity, Forest Glade eller Vivid Passion. Noen biler aktiverer til og med automatisk et program hvis de legger merke til at sjåføren kollapser eller bestemmer seg for at du er i dårlig humør.

Selv om denne typen bilkino garantert vil imponere noen passasjerer første gang de bruker den, vil jeg vedde mye penger på at den raskt mister tiltrekningskraften.

4. Skjermer for passasjer foran

(Image credit: Porsche)

En nikk til alle de stakkars bilinteriørdesignerne, for hvor mye interiørdesign er egentlig igjen når hele kupeen er dekket av skjermer?

Engasjementet deres settes ytterligere på prøve når de står overfor innstegsmodellen, der den overdådige interaktive skjermen erstattes av et billig stykke svart plast.

Dette problemet er spesielt tydelig med introduksjonen av infotainment-skjermer for passasjerene i forsetet, noe Audi, Porsche og Mercedes-Benz har vært anførere for – som alle virker overbevist om at VIP nå betyr flere LCD-skjermer.

Da jeg spurte Porsche om dette, sa en talsperson at en høy andel av selskapets kunder velger å legge til en skjerm i forsetet, men kunne ikke kommentere den faktiske bruken.

I virkeligheten ønsker de fleste passasjerene i forsetet å snakke med eller håndtere bråkete barn i baksetet. Når disse aktivitetene er ferdige, kan de høre på radio eller bruke telefonen sin, som uansett tar seg av alle sosiale medier og underholdning.

Å se MrBeast på YouTube eller spille minispill på en liten skjerm som også er plassert et stykke unna, er sannsynligvis ikke noe folk flest har i tankene.

5. Active Lane Keep Assist

(Image credit: Volkswagen)

Før jeg får hatpost fra NHTSA eller Euro NCAP, vil jeg gjøre det klart at jeg forstår viktigheten av aktive sikkerhetssystemer, og jeg er enig i at noen absolutt har bidratt til å forhindre ulykker.

Men kom igjen, aktiv filskifteassistent må være et av de mest irriterende systemene, tett fulgt av førerovervåkingen som kjefter på deg når du bare prøver å samhandle med det latterlig komplekse infotainmentsystemet.

Problemet her er at kvaliteten på filskifteassistenten varierer mye mellom merkene. Noen systemer rykker i rattet så snart de registrerer en midtlinje eller fortauskant.

I tillegg til dette er mange veier i Europa rett og slett ikke brede nok (eller engang riktig merket) til at disse systemene fungerer som de skal. Jeg har mistet tellingen på hvor mange ganger jeg har hatt styringsinngrep mens jeg kjørte på svingete landeveier eller prøvde å unngå store hull.

Enda mer irriterende er hvor langt noen produsenter går for å fraråde sjåfører å slå av funksjonen.

6. Kapasitive eller haptiske knapper

(Image credit: Volkswagen)

Å tilby knapper som glir inn i overflaten kan se futuristisk ut (og potensielt spare produsenten penger), men de er også blant de raskeste måtene å få en sjåfør til å koke over av frustrasjon på.

Å berøre rattet ved et uhell er noen ganger nok til å bytte radiokanal, og i mange tilfeller endres funksjonene på den berøringsfølsomme overflaten, noe som tvinger sjåføren til å ta øynene bort fra veien og begynne å fomle rundt på dashbordet etter det som tidligere var en enkel knapp.

Telefoner har i stor grad skylden her, ettersom mange bilprodusenter har prøvd å overføre denne opplevelsen til bil, men kapasitive overflater kan snart være en saga blott.

Euro NCAP, Europas ledende trafikksikkerhetsorganisasjon, vil gjøre det vanskeligere for produsenter å oppnå toppkarakterer hvis de fortsetter å skjule viktige bilfunksjoner i berøringsskjermer eller erstatte pålitelige, fysiske knapper.