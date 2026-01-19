Farvel til billige OLED-TV-er – nå tar RGB mini-LED og «wallpaper OLED» over

CES 2026 var, som vanlig, en utstillingsmonter for de beste OLED-TV-ene, der LG og Samsung viste frem nye flaggskipmodeller med lysere paneler, slankere design og en rekke AI-drevne funksjoner som skal forbedre både bildekvaliteten og den generelle opplevelsen.

Men under årets messe fikk jeg også en klarere følelse av at det haster med OLED-lanseringene jeg dekket. Og det kan være fordi OLED-TV-er, som har fått våre høyeste rangeringer år etter år, nå trues av en formidabel ny utfordrer til tittelen beste TV: RGB mini-LED.

TechRadar har dekket RGB mini-LED-teknologi og dens varianter både før og under CES. En av de viktigste konklusjonene fra messen var at RGB mini-LED vil komme i mindre størrelser i 2026, med 55- og 65-tommers skjermer sammen med de enorme modellene som er planlagt fra Samsung, Hisense, TCL, LG og muligens flere produsenter.

De første RGB mini-LED-TV-ene som ble lansert i 2025, som Hisense 116UX og Samsungs 115-tommers Micro RGB, var ekstremt store og svært dyre. Jeg venter at de kommende mindre modellene vil bli betydelig rimeligere, selv om de som førstegenerasjonsteknologi sannsynligvis fortsatt vil koste mer enn vanlige mini-LED-TV-er ved lansering.

Ut fra det jeg har sett av teknologien så langt, kan den håndtere kontrast, skyggedetaljer, svartuniformitet og synsvinkler på nivå med OLED – nettopp de områdene der OLED tidligere har slått konkurrentene sine, år etter år.

Mange nye modeller sies også å dekke 100 prosent av BT.2020-fargerommet, som er et nivå OLED ikke kan nå. Da vi målte, toppet LG G5 seg på 81,3 prosent og Samsung S95F på 89,3 prosent.

De nye RGB mini-LED-TV-ene som forventes å lanseres i 2025, vil i utgangspunktet være dyrere enn OLED-modeller av samme størrelse, selv flaggskip som LG G6 og Samsung S95H. Men hvis historien forteller oss noe, er det at prisene vil falle raskt, mens OLED-prisene vil fortsette å stagnere. Når den virkelige konkurransen først kommer i gang, ser jeg ingen tegn til at trenden vil svinge i OLEDs favør.

To typer av OLED

LG OLED evo G6 Wallpaper TV vises på CES 2026. (Image credit: Future)

En annen klar konklusjon fra CES er at OLED-kategorien ikke bare står overfor en eksistensiell trussel, men også deler seg i to distinkte leirer: luksuriøs OLED og hverdags-OLED.

Det klareste eksemplet på luksustrenden på messegulvet var LGs nye OLED evo W6 Wallpaper TV. Serien bruker et 9 mm tynt Primary RGB Tandem 2.0-panel – det samme panelet som finnes i selskapets flaggskip G6 fra 2026 – og er trådløst koblet til LGs nyeste Zero Connect Box, en ekstern tilkoblingsboks som er i stand til tapsfri 4K-overføring ved 165 Hz.

LG har ennå ikke kunngjort en pris for W6, men jeg forventer at den vil ligge godt over G6-serien. Det var høydepunktet på LGs teknologibriefinger på CES, og det ser ut til å være et sentralt fokuspunkt for selskapet, som fremhevet det innovative designet, muligheten for fullstendig innfelt veggmontering, den blendfrie skjermen og støtten for kunstvisning via Gallery+, en abonnementstjeneste med over 4500 stillbilder og levende bilder for omgivelsesmodus.

Også imponerende på Samsungs eksterne CES-skjerm var det nye flaggskipet S95H, med et lyssterkt QD-OLED-panel og blendfritt belegg som effektivt eliminerer refleksjoner. Samsung sier at S95H er 35 prosent lysere enn fjorårets S95F og har forbedret tonekartlegging som lar den håndtere HDR-innhold mastret opptil 4000 nits uten problemer.

Årlige forbedringer som disse forventes i Samsungs flaggskip-OLED, men de mest iøynefallende tilleggene var den nye metallrammen i «kunstramme»-stil som gir en svevende effekt på veggen, samt støtte for kunstmodus fra selskapets The Frame TV. S95H har innebygde tilkoblinger, men kan også kobles sammen med den trådløse boksen One Connect for et helt kabelfritt oppsett, med opptil åtte HDMI-porter.

Samsung S95H har en ny metallramme som gir TV-en en «galleri»-effekt. (Image credit: Future)

Sammenlignet med disse tydelig designfokuserte modellene, så LG og Samsungs rimeligere OLED-alternativer i mellomklassen ganske bleke ut på CES. For 2026 har LG besluttet å dele sin klassiske C-serie i to. De større 77- og 83-tommers modellene får samme Primary RGB Tandem 2.0-panel som G6- og W6-serien, mens de mindre størrelsene beholder samme paneltype som fjorårets C5.

Mens den «bedre» C6-versjonen, som LG kaller C6H, er begrenset til store skjermstørrelser og sannsynligvis kommer med en høyere prislapp, ser det ikke ut til at de mindre, mer vanlige modellene i 2026 C-serien har forbedret seg mye fra LG C5 – som i seg selv bare var en trinnvis oppgradering fra C4.

Så har vi LGs budsjettorienterte B-serie. Ingen ny B6-serie ble vist på messen, men LG bekreftet at den er på vei. Gitt retningen C6-serien tar, forventer jeg imidlertid at den ikke vil være annerledes enn fjorårets B5, som bare var en marginal forbedring i forhold til B4.

På Samsungs side ble den nye S90H-serien avduket på messen. Akkurat som fjorårets S95F, forventer jeg at bare 65-tommersversjonen vil få QD-OLED-panelet med høyere ytelse. Hele S90H-serien vil imidlertid få den blendfrie teknologien som brukes i Samsungs flaggskip, noe som gjør den mer attraktiv i lyse rom.

Og ja, vi vet at en mer budsjettvennlig Samsung S85H OLED er på vei – men alt tyder på at den vil være svært lik fjorårets S85F.

Billigere OLED-TV-er: Winter is coming

LGs OLED-TV-er i B-serien har betydelig lavere lysstyrke enn selskapets flaggskip-TV-er, men tilbyr et komplett utvalg av gamingfunksjoner. (Image credit: Future)

Så bildet for OLED-TV-er i 2026 er i bunn og grunn dette: flaggskipmodeller er lysere, vakrere og mer fullpakket med innovative funksjoner enn noen gang før.

Mellomklasse- og budsjettmodellene ser derimot omtrent like ut som de har gjort de senere årene, med bare marginale forbedringer – mens konkurrerende TV-teknologier rundt dem utvikler seg i et halsbrekkende tempo.

Hvis RGB mini-LED-TV-er (eller andre varianter som TCLs SQD mini-LED) ender opp på konkurransedyktige prisnivåer sammenlignet med rimeligere OLED-TV-er, samtidig som de tilbyr høyere lysstyrke og ellers tilsvarende eller enda bedre ytelse, kan markedet for selv mellomklasse-OLED-er tørke ut raskt. For rene budsjettmodeller som LGs B-serie og Samsungs S85-serie kan det skje enda raskere.

Vi venter at eksklusive, designbevisste, trådløse OLED-TV-er med betydelig høyere lysstyrke enn gjennomsnittet og effektive antirefleksbelegg vil leve videre langt inn i fremtiden.

Men billige, enkle OLED-TV-er? Det var fint så lenge det varte.