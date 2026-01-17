Farväl billiga OLED-TV-apparater – nu tar RGB mini-LED och ”tapet-OLED” över

CES 2026 var som vanligt ett skyltfönster för de bästa OLED-TV-apparaterna, där LG och Samsung visade upp nya flaggskeppsmodeller med ljusare paneler, slankare design och en uppsjö av AI-baserade funktioner som ska förbättra både bildkvalitet och helhetsupplevelse.

Men under årets mässa kände jag också en tydligare känsla av brådska kring OLED-lanseringarna jag bevakade. Och det kan bero på att OLED-TV, som år efter år får våra allra högsta betyg, nu hotas av en formidabel ny utmanare i kampen om titeln bästa TV: RGB mini-LED.

TechRadar har bevakat RGB mini-LED-tekniken och dess varianter både före och under CES. En av de viktigaste slutsatserna från mässan var att RGB mini-LED kommer i mindre storlekar under 2026, med 55- och 65-tumsskärmar vid sidan av de enorma modeller som är planerade från Samsung, Hisense, TCL, LG och möjligen fler tillverkare.

De första RGB mini-LED-TV-apparaterna som släpptes under 2025, som Hisense 116UX och Samsungs 115-tum Micro RGB, var extremt stora och väldigt dyra. Jag förväntar mig att de kommande mindre modellerna blir betydligt mer prisvärda, även om de som teknik i första generationen sannolikt ändå kommer att kosta mer än vanliga mini-LED-TV vid lansering.

Apple’s shocking deal with Google, Samsung’s GIANT Micro-RGB TV and Nvidia’s 2026 plans fall flat - YouTube Watch On

Utifrån det jag hittills sett av tekniken klarar den kontrast, skuggdetaljer, svärteuniformitet och betraktningsvinklar i nivå med OLED – alltså exakt de områden där OLED tidigare slog konkurrenterna, år efter år.

Många nya modeller uppges dessutom täcka 100 procent av färgrymden BT.2020, vilket är en nivå som OLED inte når. När vi mätte toppade LG G5 på 81,3 procent och Samsung S95F på 89,3 procent.

De nya RGB mini-LED-TV-apparaterna som väntas lanseras under 2025 lär initialt bli dyrare än OLED-modeller i samma storlek, även flaggskepp som LG G6 och Samsung S95H. Men om historien säger oss något så är det att priserna snabbt kommer att falla, medan OLED-priserna fortsätter att stå och stampa. När den verkliga konkurrensen väl drar i gång ser jag inget som talar för att utvecklingen ska svänga till OLED:s fördel.

Två typer av OLED

LG OLED evo G6 Wallpaper TV visas på CES 2026. (Image credit: Future)

En annan tydlig slutsats från CES är att OLED-kategorin inte bara står inför ett existentiellt hot, utan också håller på att delas upp i två tydliga läger: lyx-OLED och vardags-OLED.

Det tydligaste exemplet på lyxtrenden på mässgolvet var LG:s nya OLED evo W6 Wallpaper TV. Serien använder en 9 mm tunn Primary RGB Tandem 2.0-panel – samma panel som sitter i företagets flaggskeppsmodell G6 för 2026 – och är trådlöst kopplad till LG:s senaste Zero Connect Box, en extern anslutningsbox som klarar förlustfri 4K-överföring i 165 Hz.

LG har ännu inte presenterat något pris för W6, men jag räknar med att den hamnar tydligt över G6-serien. Den var dragplåstret under LG:s tekniska genomgångar på CES och verkar vara ett huvudfokus för företaget, som lyfte fram den innovativa designen, möjligheten till helt infälld väggmontering samt den reflektionsfria skärmen och stödet för konstvisning via Gallery+, en prenumerationstjänst med över 4 500 stillbilder och rörligt material för ambient-läge.

På Samsungs externa CES-visning imponerade även nya flaggskeppet S95H, med en ljusstark QD-OLED-panel och Glare Free-beläggning som effektivt eliminerar reflexer. Samsung uppger att S95H är 35 procent ljusare än fjolårets S95F och har förbättrad tonmappning som gör att den hanterar HDR-material mastrat upp till 4 000 nits utan problem.

Årliga förbättringar som dessa är väntade i Samsungs flaggskepps-OLED, men de mest iögonfallande nyheterna var den nya metallramen i ”art frame”-stil som ger ett svävande intryck på väggen, samt stödet för Art Mode från företagets The Frame-TV. S95H har inbyggda anslutningar men kan även paras med den trådlösa One Connect-boxen för en helt kabel­fri installation, med upp till åtta HDMI-portar.

Samsung S95H har en ny metallram som ger TV:n en "galleri"-effekt. (Image credit: Future)

Jämfört med dessa tydligt designfokuserade modeller såg LG:s och Samsungs mer prisvärda OLED-alternativ i mellansegmentet rätt bleka ut på CES. För 2026 har LG valt att dela upp sin klassiska C-serie i två. De större modellerna på 77 och 83 tum får samma Primary RGB Tandem 2.0-panel som i G6- och W6-serierna, medan de mindre storlekarna behåller samma paneltyp som i fjolårets C5.

När den ”bättre” C6-versionen, som LG kallar C6H, begränsas till stora skärmstorlekar och sannolikt får ett högre pris, ser de mindre och mer mainstream-modellerna i 2026 års C-serie inte ut att ha utvecklats nämnvärt jämfört med LG C5 – som i sig bara var ett stegvis lyft från C4.

Sedan har vi LG:s budgetorienterade B-serie. Någon ny B6-serie visades inte upp på mässan, men LG bekräftade att den är på väg. Med tanke på riktningen för C6-serien förväntar jag mig dock att den inte skiljer sig särskilt mycket från fjolårets B5, som i sin tur bara var en marginell förbättring jämfört med B4.

På Samsung-sidan presenterades nya S90H-serien under mässan. Precis som med fjolårets S95F räknar jag med att endast 65-tumsversionen får den mer högpresterande QD-OLED-panelen. Hela S90H-serien får däremot den Glare Free-teknik som används i Samsungs flaggskepp, vilket gör den mer attraktiv i ljusa rum.

Och ja, vi vet att en mer budgetvänlig Samsung S85H OLED är på väg – men allt tyder på att den kommer att ligga mycket nära fjolårets S85F.

Billigare OLED-TV-apparater: Winter is coming

LG:s OLED-TV-apparater i B-serien har betydligt lägre ljusstyrka än företagets flaggskepps-TV-apparater, men erbjuder ett komplett utbud av spelfunktioner. (Image credit: Future)

Så bilden för OLED-TV under 2026 är i grunden denna: flaggskeppsmodellerna är ljusare, snyggare och mer fullmatade med innovativa funktioner än någonsin tidigare.

Mellansegmentet och budgetmodellerna däremot ser i stort sett likadana ut som de gjort de senaste åren, med bara marginella förbättringar – samtidigt som konkurrerande TV-teknik runt omkring dem utvecklas i rasande fart.

Om RGB mini-LED-TV (eller andra varianter som TCL:s SQD mini-LED) hamnar på konkurrenskraftiga prisnivåer jämfört med mer prisvärda OLED-TV, samtidigt som de erbjuder högre ljusstyrka och i övrigt likvärdig eller till och med bättre prestanda, kan marknaden för även OLED i mellansegmentet snabbt torka ut. För rena budgetmodeller som LG:s B-serie och Samsungs S85-serie kan det gå ännu fortare.

Jag räknar fullt ut med att exklusiva, designmedvetna, trådlösa OLED-TV med betydligt högre ljusstyrka än genomsnittet och effektiva antireflexbehandlingar kommer att leva vidare långt in i framtiden.

Men billiga, enkla OLED-TV:s? Det var trevligt så länge det varade.