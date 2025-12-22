RGB-TV-apparater är här — detta är Samsungs, LG:s, TCL:s och Hisenses planer för nästa generations TV-teknik

Nästa stora steg för TV-apparater är RGB LED-bakbelysning. Det har varit tydligt ända sedan tekniken först visades upp på CES 2025 i januari och alla de stora TV-tillverkarna sa då att de planerade att stödja den.

Nästan ett år senare har den första av dessa TV-apparater nått marknaden via Hisense och vi har sett hur framtida RGB-TV-sortiment från Samsung, LG, TCL och Hisense kommer att se ut. Sony kommer att lansera en TV i år men har ännu inte avslöjat en slutgiltig version utan endast prototyper.

Samsung och LG kallar båda tekniken för ”Micro RGB” medan Hisense och TCL kallar den RGB MiniLED åtminstone än så länge.

Här är alltså vad du behöver veta om tekniken bakom RGB-TV-apparater och vad du kan förvänta dig av de stora TV-tillverkarna som vill få in dessa nya modeller på vår eftertraktade lista över de bästa TV-apparaterna. Vi kommer dessutom att få ännu fler detaljer under CES 2026 i januari.

Vad är ”Micro RGB” LED?

Vanliga LED- och mini-LED-skärmar fungerar genom att lysa ett starkt ljus i en enda färg genom ett rutnät av färgfiltrerande pixlar som omvandlar ljuset till de korrekta färger som varje enskild pixel behöver visa och på så sätt skapar den slutliga bilden du ser.

Generellt sett är bakbelysningen blå även om den ibland är vit eller en blandning av två toner och varje pixel använder flytande kristaller för att omvandla ljuset till den nyans som behövs. Kvantprickar används också ofta för att ändra färg.

Skillnaden mellan LED och mini-LED handlar helt enkelt om storleken på LED-lamporna som lyser genom pixlarna. Mindre LED-lampor innebär att man kan använda fler av dem vilket ger ljusare och jämnare belysta färger samt förbättrar möjligheten att selektivt dimma mycket specifika områden av ljuset för att förbättra kontrasten mellan ljusa och mörka delar av bilden.

RGB LED-TV-apparater fungerar på samma sätt som andra mini-LED-TV-apparater genom att ett lager av mycket små lampor lyser genom ett rutnät av färgändrande pixlar men denna gång är LED-lamporna inte i en enda färg. Varje mini-LED innehåller röda, gröna och blå element och kan kombinera dem för att lysa i i princip rätt färg för den delen av skärmen redan innan ljuset träffar de färgfiltrerande pixlarna.

Pixlarna filtrerar fortfarande färgerna till den exakta slutliga nyansen men de behöver göra betydligt mindre arbete än i äldre mini-LED-teknik.

Vilka är fördelarna med detta? För det första innebär det att TV-apparaterna kan skapa ett mycket bredare färgomfång. RGB-TV-apparater utlovar täckning långt över 100 procent av DCI-P3-färgrymden som används för HDR-film och TV vilket innebär att de kan visa exakt allt som kreatörer vill att du ska se. Utöver detta ska de även nå 100 procent av BT.2020-färgrymden som används för professionellt arbete.

Tekniken ska också vara mer energieffektiv än tidigare lösningar. Varje gång färger filtreras förloras en del energi i processen vilket minskar ljusstyrkan. Det är delvis därför kvantprickar används eftersom de förlorar mindre energi än vanliga LCD-pixlar.

Om färgerna inte behöver filtreras lika kraftigt som i RGB-TV-apparater går mindre energi förlorad. Det innebär att dessa TV-apparater kan bli ännu ljusstarkare än dagens modeller eller nå samma ljusstyrka med lägre energiförbrukning.

Vi fick även höra från Sony att tekniken bör hjälpa mini-LED att komma ännu närmare OLED när det gäller hantering av extrema kontrastområden. Många uppskattar de bästa OLED-TV-apparaterna eftersom varje pixel genererar sitt eget ljus och kan dimmas ner till fullständigt svart vilket gör att äkta svärta kan ligga precis intill bländande ljusstyrka i bilden.

LED-TV-apparater har svårt att matcha detta eftersom de har en stor ljuskälla bakom pixlarna. Ljuset läcker från ljusa områden in i mörka partier och skapar grå ”halos” där det egentligen borde vara helt svart.

När ljuset bakom pixlarna dessutom ändrar färg är det mindre benäget att läcka. Olika ljusvåglängder absorberas på olika sätt vilket innebär att RGB-TV-apparater kan komma närmare den ”perfekta” kontrast som OLED erbjuder.

Vilka är Samsungs planer för Micro RGB-TV-apparater?

Tre Micro RGB-modeller på väg: MR95H, MR90H och MR85H

Tillgängliga i 55-, 65-, 75-, 85-, 100- och 115-tumsstorlekar

Samsung visade oss den första RGB-TV vi någonsin sett, en prototyp på CES 2025 och sa då att företaget planerade att lansera en TV före årets slut. Det målet uppfylldes med god marginal när en 115-tums RGB-modell lanserades i augusti men det är förstås det som kommer härnäst som är mest intressant.

Det verkar som att Samsung kommer att lansera flera Micro RGB-modeller som riktar sig till olika budgetnivåer. MR95H blir den mest påkostade modellen, MR90H blir premium men inte lika exklusiv och MR85H blir den mest prisvärda. Hur prisvärd då? Det vet vi ännu inte och får troligen inte veta förrän våren 2026. När vi först såg Samsungs prototyp sa företaget att tekniken inte borde vara mycket dyrare att producera än dagens mini-LED-teknik. Vi skulle ändå inte bli förvånade om de första modellerna prissätts i nivå med Samsungs nuvarande mest avancerade mini-LED-TV-apparater.

Samsung lovar att TV-apparaterna ska nå 100 procent av BT.2020-färgrymden och vara utrustade med en ny bildprocessor kallad Micro RGB AI Engine Pro för att fullt ut dra nytta av tekniken.

Det är också värt att notera att åtminstone vissa av Samsungs TV-apparater kommer att sticka ut genom att erbjuda företagets Glare Free-skärmbeläggning. Det är en matt ytbehandling som förvandlar speglande reflektioner till ett lätt dis vilket minskar störningar i ljusa rum. Vi uppskattade detta mycket på Samsung S95F OLED-TV tidigare i år.

Vilka är LG:s planer för Micro RGB-TV-apparater?

MRGB95 har presenterats och ytterligare två modeller uppges vara på väg

75-, 86- och 100-tumsstorlekar har hittills utlovats

LG har avslöjat att företaget lanserar en tydligt highend-fokuserad Micro RGB evo-TV med modellnamnet MRGB95. Precis som Samsung utlovar modellen 100 procent täckning av BT.2020-färgrymden men även 100 procent stöd för Adobe RGB.

Den erbjuds endast i större storlekar, 75, 86 och 100 tum och utlovar ”mer än tusen dimningszoner” för lokal dimning. Dagens avancerade mini-LED-TV-apparater har ofta betydligt fler zoner men med RGB LED kanske det inte längre är lika nödvändigt.

TV-apparaten använder en ny generation Alpha 11 Gen 3-processor som är den mest avancerade i LG:s sortiment hittills och kör webOS 26 som är nästa generation av företagets smart-TV-system.

LG har hittills bara presenterat en modell men FlatpanelsHD rapporterar att ytterligare två är under utveckling, MRGB9M och MRGB85. Det skulle kunna ge ett sortiment som liknar Samsungs med superpremium-, premium- och mer prisvärda alternativ. Vi får invänta officiell information för att få veta mer, inklusive prissättning.

Vilka är Hisenses planer för RGB MiniLED-TV-apparater?

Hisense presenterar E8S Pro RGB MiniLED-serien i Kina i 75-, 85- och 100-tumsstorlekar

Hisense har redan lanserat Hisense UX116 RGB-TV

Hisense har ännu inte avslöjat sina officiella planer för den globala marknaden så vi kan förvänta oss mer framöver men företaget har redan presenterat sin första RGB MiniLED-serie i Kina, vilket ger oss en tydlig bild av vilka grundspecifikationer vi kan räkna med när tekniken lanseras på andra marknader.

Företaget presenterade Hisense E8S Pro-serien i storlekar som matchar LG:s, 75, 85 och 100 tum. Hisense lovar över 6 000 nits i maximal HDR-ljusstyrka, vilket inte skiljer sig dramatiskt från dagens mini-LED-TV-apparater men sannolikt kräver mindre energi för att uppnå.

Till skillnad från Samsung och LG har vi här någon form av prisindikation att luta oss mot. De kinesiska priserna motsvarar ungefär 21 600, 27 300 respektive 36 500 kronor och för TV-apparater i dessa storlekar är det ganska prisvärt, även om priserna förstås kan se helt annorlunda ut på andra marknader.

Hisense är också intressant eftersom företaget lanserade en 116-tums RGB MiniLED-TV tidigare i år, vilket gör att vår recension av Hisense UX116 är det första fullständiga testet vi gjort av den här typen av TV. Den imponerade på många sätt men föll kort i ett av de nyckelområden där vi förväntade oss förbättringar, nämligen hanteringen av mörka partier. Vi är mycket nyfikna på om Hisense och andra tillverkare förbättrar detta under 2026.

Vilka är TCL:s planer för RGB MiniLED-TV-apparater?

TCL presenterar Q10M Ultra och Q9M RGB-TV-apparater i Kina

Storlekar från 65 tum till 115 tum

Precis som Hisense har TCL presenterat sina RGB-modeller för Kina men ännu inte för den globala marknaden. Även här kan vi dock dra tydliga slutsatser om vad vi kan förvänta oss och specifikationerna är minst sagt intressanta.

Det blir två modeller, Q10M Ultra och Q9M. Baserat på TCL:s vanliga namngivning kan vi anta att båda ligger högt upp i sortimentet. TCL QM9K är företagets mest avancerade vanliga mini-LED-TV under 2025 medan den mer nischade TCL X11K placerar sig ännu högre.

Q10M kommer att finnas i storlekar från 85 till 115 tum medan Q9M erbjuds från 65 till 98 tum.

Det kinesiska priset för den minsta versionen av Q9M på 65 tum motsvarar dock endast cirka 10 000 kronor medan Q10M Ultra börjar runt 36 500 kronor. Det är ett mycket intressant pris för den billigare modellen även om vi måste se om det blir liknande på andra marknader.

TCL uppger att Q10M Ultra kan nå upp till 9 000 nits i ljusstyrka och har över 16 000 dimningszoner i den största storleken, vilket sätter LG:s påstående om ”mer än tusen” i perspektiv.

Q9M ska nå runt 2 000 nits i ljusstyrka och ha upp till 2 880 dimningszoner. Båda TV-apparaterna kommer och nu vill vi inte chockera någon här att nå 100 procent av BT.2020-färgrymden.

Vilka är Sonys planer för RGB-TV-apparater?

Sony har visat sina RGB-teknikprototyper för oss vid flera tillfällen

En lansering är planerad till 2026, men förvänta dig den inte på CES

Inga uppgifter om storlekar, specifikationer eller annat ännu men True RGB verkar bli namnet

Vi vet att Sony planerar att lansera en RGB-TV nästa år. Vi har sett en tidig version av den i action och har pressat Sonys chefer med frågor om den. På bilden ovan tittar vi på Sonys bakbelysningspanel för den här TV:n, eftersom vi inte fick ta bilder av själva apparaten.

Men hur kommer den färdiga TV:n att se ut? När får vi se den? Vilka funktioner kommer den att ha? Svaret är: vi vet inte. Sony har däremot varumärkesskyddat namnet True RGB, så där har vi åtminstone något att gå på.

Det verkar som att Sony inte planerar att lansera TV:n på CES, vilket inte är någon överraskning eftersom företaget inte gjorde det i fjol heller. En presentation under våren är mer sannolik.

Den riktigt intressanta frågan är om Sony kommer att sikta på en ljusstyrka runt 4 000 nits. Företaget har vid flera tillfällen, sedan lanseringen av sin 4 000-nits studiomonitorn som används för att mastra HDR-filmer, sagt att målet är att leverera 4 000-nits-TV-apparater för hemmabruk så att återgivningen ska ligga så nära studionivå som möjligt.

Vi vet redan från Hisense och TCL:s modeller att mini-LED kan nå dessa nivåer. Samtidigt har Sony en historik av att begränsa ljusstyrkan i sina TV-apparater för att i stället prioritera högre precision, så det blir mycket intressant att se om den här TV:n lyckas vara både tillräckligt ljusstark och tillräckligt korrekt.