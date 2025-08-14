Samsung lanserar världens första Micro RGB-TV och utlovar ”en ny standard för färgprecision”

Fyndtips Beställ hem en av Samsungs testvinnande TV-apparater billigt. Samsung Q60D på 50" för enbart 6 000 kronor.

Storlek på 115 tum till att börja med, men fler storlekar är planerade att komma snart

Lanseras först i Sydkorea och därefter i USA innan en global utrullning

Pris på cirka 32 000 dollar

Vi börjar med de dåliga nyheterna: Samsungs första Micro RGB-TV är extremt dyr. Men tekniken kommer snabbt att leta sig ner till mer prisvärda modeller och kan bli en betydande konkurrent till OLED.

Den nyligen presenterade 115-tums Micro RGB-TV:n använder Samsungs extremt små lysdioder för att leverera vad företaget kallar ”en ny standard för färgprecision, kontrast och uppslukande tittarupplevelse i det ultralyxiga TV-segmentet.”

Den lanseras först i Sydkorea med ett pris på 44,9 miljoner KRW, vilket motsvarar cirka 32 000 dollar eller cirka 310 000 kronor. USA får TV:n härnäst och därefter rullas den ut på fler marknader, men det är oklart när den kommer bli tillgänglig i Sverige.

Vad är så bra med Micro RGB?

Skärmen använder en mikroskopisk RGB LED-bakbelysning bestående av individuellt styrda röda, gröna och blå Micro RGB-lysdioder, där varje LED är mindre än 100 µm. Det innebär att TV:n kan leverera betydligt mer exakt belysning än en traditionellt bakbelyst LED-TV, vilket i sin tur ger mer exakt och korrekt färgåtergivning.

Skärmen drivs av Samsungs Micro RGB AI Engine, som analyserar varje bildruta i realtid och optimerar färgåtergivningen. Den kan även förbättra matta färgtoner och intelligent göra dem mer levande och uppslukande – förhoppningsvis mindre dramatiskt än färgoptimeringen på min Samsung QLED, som kan göra skrämmande saker med hudtoner.

Färgåtergivningen uppfyller 100 % av BT.2020, den globala standarden, och har certifierats som ”Micro RGB Precision Color” av den tyska elektrotekniska organisationen VDE (Verband der Elektrotechnik).

Även om TV:n bara finns som en 115-tumsmodell vid lanseringen planerar Samsung att snabbt utöka sortimentet: efter lanseringen i USA lovar man ”en global utrullning med olika storlekar för att möta kundernas behov.”

