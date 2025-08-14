Samsung lanserar världens första Micro RGB-TV och utlovar ”en ny standard för färgprecision”
Banbrytande TV-teknik med ett skyhögt pris.
Beställ hem en av Samsungs testvinnande TV-apparater billigt.
- Storlek på 115 tum till att börja med, men fler storlekar är planerade att komma snart
- Lanseras först i Sydkorea och därefter i USA innan en global utrullning
- Pris på cirka 32 000 dollar
Vi börjar med de dåliga nyheterna: Samsungs första Micro RGB-TV är extremt dyr. Men tekniken kommer snabbt att leta sig ner till mer prisvärda modeller och kan bli en betydande konkurrent till OLED.
Den nyligen presenterade 115-tums Micro RGB-TV:n använder Samsungs extremt små lysdioder för att leverera vad företaget kallar ”en ny standard för färgprecision, kontrast och uppslukande tittarupplevelse i det ultralyxiga TV-segmentet.”
Den lanseras först i Sydkorea med ett pris på 44,9 miljoner KRW, vilket motsvarar cirka 32 000 dollar eller cirka 310 000 kronor. USA får TV:n härnäst och därefter rullas den ut på fler marknader, men det är oklart när den kommer bli tillgänglig i Sverige.
Vad är så bra med Micro RGB?
Skärmen använder en mikroskopisk RGB LED-bakbelysning bestående av individuellt styrda röda, gröna och blå Micro RGB-lysdioder, där varje LED är mindre än 100 µm. Det innebär att TV:n kan leverera betydligt mer exakt belysning än en traditionellt bakbelyst LED-TV, vilket i sin tur ger mer exakt och korrekt färgåtergivning.
Skärmen drivs av Samsungs Micro RGB AI Engine, som analyserar varje bildruta i realtid och optimerar färgåtergivningen. Den kan även förbättra matta färgtoner och intelligent göra dem mer levande och uppslukande – förhoppningsvis mindre dramatiskt än färgoptimeringen på min Samsung QLED, som kan göra skrämmande saker med hudtoner.
Färgåtergivningen uppfyller 100 % av BT.2020, den globala standarden, och har certifierats som ”Micro RGB Precision Color” av den tyska elektrotekniska organisationen VDE (Verband der Elektrotechnik).
Även om TV:n bara finns som en 115-tumsmodell vid lanseringen planerar Samsung att snabbt utöka sortimentet: efter lanseringen i USA lovar man ”en global utrullning med olika storlekar för att möta kundernas behov.”
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.