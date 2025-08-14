Samsung lanserer verdens første Micro RGB-TV, og lover «en ny standard for fargenøyaktighet».

115-tommers størrelse til å begynne med, men flere størrelser er planlagt å komme snart

Lanseres først i Sør-Korea og deretter i USA før en global utrulling

Pris på rundt 32 000 dollar

La oss begynne med de dårlige nyhetene: Samsungs første Micro RGB-TV er ekstremt dyr. Men teknologien vil raskt finne veien til rimeligere modeller og kan bli en betydelig konkurrent til OLED.

Den nylig avdukede 115-tommers Micro RGB-TV-en bruker Samsungs ekstremt små LED-lys for å levere det selskapet kaller «en ny standard for fargenøyaktighet, kontrast og en altoppslukende seeropplevelse i ultraluksuriøse TV-segmenter».

Den vil først lanseres i Sør-Korea med en prislapp på 44,9 millioner KRW, som tilsvarer omtrent 32 000 dollar eller omtrent 325 000 kroner. USA vil få TV-en neste gang, og deretter vil den bli rullet ut til flere markeder, men det er uklart når den vil bli tilgjengelig i Norge.

(Image credit: Samsung)

Hva er så bra med Micro RGB?

Skjermen bruker en mikroskopisk RGB LED-bakgrunnsbelysning som består av individuelt kontrollerte røde, grønne og blå Micro RGB LED-er, hvor hver LED er mindre enn 100 µm. Dette betyr at TV-en kan levere betydelig mer presis belysning enn en tradisjonell bakgrunnsbelyst LED-TV, som igjen gir mer presis og nøyaktig fargegjengivelse.

Skjermen drives av Samsungs Micro RGB AI Engine, som analyserer hvert bilde i sanntid og optimaliserer fargegjengivelsen. Den kan også forbedre matte fargetoner og intelligent gjøre dem mer levende og oppslukende – forhåpentligvis mindre dramatisk enn fargeoptimaliseringen på en Samsung QLED, som kan gjøre skumle ting med hudtoner.

Fargegjengivelsen oppfyller 100 % av BT.2020, den globale standarden, og har blitt sertifisert som «Micro RGB Precision Color» av den tyske elektrotekniske organisasjonen VDE (Verband der Elektrotechnik).

Selv om TV-en kun blir tilgjengelig som en 115-tommers modell ved lansering, planlegger Samsung å raskt utvide sortimentet: etter lanseringen i USA lover de «en global utrulling med forskjellige størrelser for å møte kundenes behov».

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer