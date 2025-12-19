Neste generasjons RGB-TV-er er her – Samsung, LG, TCL og Hisense har alle avduket «OLED-dödare»

Det neste store innen TV-er er RGB LED-bakgrunnsbelysning – det har vært tydelig at dette ville bli tilfelle siden teknologien først ble avduket på CES 2025 i januar, og alle de store TV-selskapene sa at de planla å støtte den.

Nesten et år senere har den første av disse TV-ene kommet på markedet i USA og Storbritannia, takket være Hisense, og vi har sett hvordan de fremtidige RGB TV-seriene fra Samsung, LG, TCL og Hisense vil se ut. (Sony vil lansere en TV i år, men har ikke avslørt en endelig versjon ennå, bare prototyper.)

Samsung og LG kaller begge teknologien «Micro RGB», mens Hisense og TCL begge kaller den RGB MiniLED – i hvert fall så langt.

Så her er det du trenger å vite om teknologien bak RGB-TV-er, og hva du kan forvente av de store TV-produsentene som kjemper om å få disse nye modellene på vår ettertraktede liste over de beste TV-ene – og vi får høre enda flere detaljer under CES 2026 i januar.

Hva er 'Micro RGB' LED?

Vanlige LED- og mini-LED-skjermer fungerer ved å sende et sterkt lys i én farge gjennom et rutenett med fargefiltrerende piksler, som gjør dette lyset om til de riktige fargene som hver enkelt piksel trenger å vise, og skaper det endelige bildet du ser.

Vanligvis er bakgrunnsbelysningen blå (av og til hvit, eller en blanding av to toner), og hver piksel bruker flytende krystaller for å endre farge. Kvanteprikker brukes også ofte til å endre fargen.

Forskjellen mellom LED og mini-LED er utelukkende – som navnene antyder – størrelsen på LED-lysene som skinner gjennom pikslene. Mindre LED-er betyr at du kan ha flere av dem – noe som skaper lysere og jevnere opplyste farger – samt hjelper muligheten til å selektivt dimme presise områder av lyset, for å forbedre kontrasten mellom lyse og mørke deler av bildet.

RGB LED-TV-er fungerer akkurat som andre mini-LED-TV-er, ved at et lag med små lys skinner gjennom et rutenett med fargeskiftende piksler – men denne gangen er ikke LED-ene én farge. Hver mini-LED har røde, grønne og blå elementer (derav navnet), og kan kombineres for å skinne i stort sett riktig farge for den delen av skjermen, selv før lyset treffer de fargefiltrerende pikslene.

Pikslene filtrerer deretter fortsatt fargene til den nøyaktige endelige fargen, men de gjør mye mindre arbeid enn i den eldre typen mini-LED-teknologi.

Sonys RGB LED-bakgrunnsbelysning, som skal brukes i en fremtidig TV. (Image credit: Future)

Hva er fordelene med dette? For det første betyr det at TV-en kan lage et bredere fargespekter. RGB-TV-er lover å kunne vise langt utover 100 % av DCI-P3-fargespekteret, som er fargesystemet som brukes til HDR-filmer og TV-er, noe som betyr at de virkelig viser alt som innholdsskapere ønsker at du skal se. Ikke bare det, men de vil også nå 100 % av BT.2020-fargespekteret, som brukes til profesjonelt arbeid.

Den skal også være mer effektiv enn tidligere teknologi. Når du filtrerer farger, mister du noe energi i prosessen, noe som reduserer lysstyrken. Det er delvis derfor kvanteprikker brukes – de mister mindre energi i prosessen enn vanlige LCD-piksler.

Men hvis du ikke trenger å filtrere fargene like drastisk, slik det er tilfellet med RGB-TV-er, mister du mindre energi. Dette betyr at disse TV-ene kan være enda lysere enn nåværende TV-er, eller kan nå samme lysstyrke, men med lavere energiforbruk.

Og Sony fortalte oss at teknologien også skal bidra til å bringe mini-LEDs håndtering av områder med sterk kontrast enda nærmere det OLED kan gjøre. Folk elsker de beste OLED-TV-ene fordi hver piksel genererer sitt eget lys og kan dimmes til total svarthet, noe som betyr at ekte svarthet kan være én piksel unna blendende lysstyrke i bildet på skjermen.

LED-TV-er sliter med å matche dette fordi de har et stort lys som skinner bak pikslene – lys lekker fra det lyse området inn i de mørke områdene, og skaper grå «glorier» der det burde være total svarthet.

Men når lyset som skinner bak pikslene endrer farge, er det mindre sannsynlig at det lekker – forskjellige lysbølgelengder absorberes forskjellig, slik at RGB-TV-er kan komme nærmere den «perfekte» kontrasten til OLED.

Hva er Samsungs Micro RGB TV-planer?

Hovedartikkel: Samsungs enorme micro-RGB-TV kommer til mindre skjermstørrelser, og den låner én flott funksjon fra Samsung OLED-TV-er .

Tre Micro RGB-modeller kommer: MR95H, MR90H og MR85H.

Tilgjengelig i størrelsene 55, 65, 75, 85, 100 og 115 tommer.

(Image credit: samsung)

Samsung ga oss vårt første møte med en RGB-TV – en prototype på CES 2025 – og sa at de planla å lansere en TV før årets slutt. De nådde det målet med god margin, og lanserte en 115-tommers RGB-modell i august – men det er selvfølgelig det som kommer etterpå som er mest interessant.

Det ser ut til at Samsung vil lansere flere Micro RGB-modeller, rettet mot ulike budsjettnivåer: MR95H vil være den mest eksklusive, MR90H vil være premium, men ikke like premium, og MR85H vil være den rimeligste. Hvor rimelig? Vi aner ikke ennå, og vil sannsynligvis ikke være det før våren 2026. Men da jeg først så Samsung-prototypen, fortalte selskapet at teknologien ikke burde være mye dyrere å produsere enn dagens mini-LED-teknologi. Likevel ville man ikke bli overrasket om de første modellene har samme pris som Samsungs nåværende mest eksklusive mini-LED-TV-er.

Samsung lover at TV-ene vil nå 100 % av BT.2020-fargespekteret, og vil ha en ny Micro RGB AI Engine Pro-bildeprosessor for å få mest mulig ut av teknologien.

Det er verdt å merke seg at i det minste noen av Samsungs TV-er vil skille seg ut ved å tilby selskapets Glare Free-skjermbelegg – dette er en matt finish på skjermen, som gjør speilrefleksjoner om til bare en lett dis for å fjerne distraksjoner i lyse rom. Vi elsket dette på Samsung S95F OLED-TV i år.

Hva er LGs planer for Micro RGB TV?

Hovedartikkel: LG avslører Micro RGB evo TV med dristige påstander om perfekt farge

MRGB95 er annonsert, og det skal angivelig komme to nye modeller

Størrelsene 75-tommer, 86-tommer og 100-tommer er lovet så langt

(Image credit: LG)

LG har avslørt at de lanserer en ganske avansert TV-modell, «Micro RGB evo», med modellnavnet MRGB95. Akkurat som Samsung lover TV-en 100 % BT.2020-fargedekning, men også 100 % Adobe RGB-fargestøtte.

Den er kun tilgjengelig i større størrelser – 75, 86 og 100 tommer – og lover «mer enn tusen dimmingssoner» for lokal dimming, selv om nåværende avanserte mini-LED-er ofte har mye mer enn det – men med RGB LED er det kanskje ikke nødvendig lenger.

TV-en vil bruke en ny generasjons Alpha 11 Gen 3-prosessor – den mest avanserte i LGs serie til dags dato – og vil kjøre webOS 26, neste generasjon smart-TV-programvare.

LG har bare annonsert én modell, men FlatpanelsHD melder at to til er under utvikling: MRGB9M og MRGB85. Dette kan gjøre at serien deres ser ut akkurat som Samsungs, med superpremium, premium og rimeligere alternativer. Vi må vente på det offisielle klarsignalet for å finne ut mer – inkludert priser.

Hva er Hisenses planer for RGB Mini LED TV-er?

Hovedartikkel: Hisenses nye RGB mini-LED-TV-er gir et hint om hva du kan forvente av rimelige versjoner av neste generasjons skjermteknologi – men vil de løse vårt største problem med den?

Hisense avduker E8S Pro RGB MiniLED-serien i Kina i størrelsene 75, 85 og 100 tommer

Hisense har allerede lansert Hisense UX116 RGB TV

(Image credit: Future)

Hisense har ikke avslørt sine offisielle planer for europa ennå, så forvent mer – men de har allerede annonsert sin første RGB MiniLED-serie i Kina, så vi kjenner kjernespesifikasjonene å forvente når de bringer teknologien andre steder.

De avslørte Hisense E8S Pro-serien i størrelser som matcher LG: 75, 85 og 100 tommer. Hisense lover over 6000 nits med maksimal HDR-lysstyrke – ikke så forskjellig fra nåværende mini-LED-TV-er, men krever sannsynligvis mindre energi for å oppnå det.

I motsetning til Samsung og LG har vi en slags prisveiledning å stole på her: de kinesiske prisene konverteres til henholdsvis rundt 2335 dollar, 2955 dollar og 3940 dollar – og for TV-er i disse størrelsene er det ganske rimelig, selv om prisene åpenbart kan se ganske annerledes ut på TV-er for andre land.

Hisense er også bemerkelsesverdige her fordi de lanserte en 116-tommers RGB MiniLED i år, så vår anmeldelse av Hisense UX116 er den første komplette testen vi har gjort av en av denne typen TV. Den imponerte oss på mange måter, men kom til kort på et av de viktigste områdene vi ventet oss forbedringer: den hadde noen problemer med å håndtere mørke områder. Vi er veldig interessert i å se om Hisense (og andre selskaper) forbedrer seg på dette i 2026.

Hva er TCLs planer for RGB MiniLED TV-er?

Hovedartikkel: TCL bekrefter at de vil lansere to neste generasjons RGB mini-LED-TV-er, noe som gir håp om at den nye teknologien vil bli rimelig

TCL avduker Q10M Ultra- og Q9M RGB-TV-ene i Kina

Størrelser fra 65 tommer til 115 tommer

(Image credit: TCL)

I likhet med Hisense har TCL avduket sine RGB-modeller for Kina, men ennå ikke i Europa. Men igjen, vi vet i bunn og grunn hva vi kan forvente av disse modellene, og de er ganske spennende.

Det vil komme to modeller: Q10M Ultra og Q9M. Basert på TCLs standard navnekonvensjoner kan vi anta at begge disse er ganske høyt oppe i TCLs sortiment – ​​TCL QM9K er deres mest eksklusive vanlige mini-LED i 2025, mens det finnes en ganske spesialisert TCL X11K over det.

Q10M vil være tilgjengelig fra 85 til 115 tommer, mens Q9M vil komme fra 65 tommer til 98 tommer.

Den kinesiske prisen for den minste versjonen av Q9M (65 tommer) tilsvarer imidlertid på bare 1150 dollar, mens Q10M Ultra starter fra 3935 dollar. Det er en veldig interessant pris for den billigere modellen, men vi må se om den oversettes andre steder.

TCL sier at det er en potensiell lysstyrke på 9000 nits fra Q10M Ultra, med over 16 000 dimmesoner i den største størrelsen (setter LGs påstand om «mer enn tusen» i perspektiv).

Q9M vil nå rundt 2000 nits lysstyrke, og har opptil 2880 dimmesoner. Begge TV-ene vil – og jeg vil ikke sjokkere deg her – tilsynelatende nå 100 % av BT.2020-fargespekteret.

Hva er Sonys planer for RGB TV-er?

Sony har vist frem sine RGB-teknologiprototyper flere ganger.

En lansering er planlagt i 2026, men ikke forvent det på CES.

Intet er sagt om størrelse, spesifikasjoner eller noe annet ennå – men True RGB ser ut til å være navnet.

(Image credit: Future)

Vi vet at Sony planlegger å lansere en RGB-TV i år. Vi har sett en tidlig versjon av den i aksjon og spurt Sony-sjefer om den. På bildet over ser du på Sonys bakgrunnsbelysningspanel for denne TV-en (jeg fikk ikke lov til å ta bilder av selve TV-en).

Men hvordan vil den endelige TV-en se ut? Når får vi se den? Hvilke funksjoner vil den ha? Svaret er: hvem vet! Sony har varemerkebeskyttet navnet True RGB, så det er da noe.

Det ser ut til at Sony ikke planlegger å lansere TV-en sin på CES, noe som ikke er overraskende – det gjorde de ikke i fjor. En kunngjøring om våren er mer sannsynlig.

Det interessante spørsmålet er om Sony vil nå en lysstyrke på rundt 4000 nits. Selskapet har fortalt oss flere ganger siden de lanserte sin 4000-nit studioskjerm som brukes til å mastre film-HDR at de ønsker å levere 4000-nit hjemme-TV-er slik at du kan få så nær studiogjengivelsen som mulig.

Og vi vet fra Hisense og TCLs TV-er at mini-LED kan oppnå dette ... men Sony har en historie med å begrense lysstyrken på TV-ene sine for å oppnå bedre nøyaktighet, så det blir interessant å se om denne TV-en kan være lyssterk og nøyaktig nok.

