Samsungs enorme mikro-RGB-TV kommer i mindre skjermstørrelser, og de låner en flott funksjon fra Samsungs OLED-TV-er

Ikke mange timer etter at LG annonserte sin egen RGB TV-teknologi, kunngjør Samsung – som allerede tilbyr en 115-tommers Micro RGB TV – at de i 2026 vil tilby en ny premium Micro RGB TV i seks størrelser.

Samsungs ennå ikke navngitte 2026 Micro RGB TV vil komme i størrelsene 55, 65, 75, 85, 100 og 115 tommer, hver med individuelle Micro RGB-moduler for lysere og mer nøyaktig fargegjengivelse, alt kontrollert av en spesialtilpasset brikke.

Som med den forrige 115-tommers Micro RGB TV-en fra Samsung, bytter 2026-serien tradisjonell hvit og blå bakgrunnsbelysning ut med individuelle røde, grønne og blå moduler for en mer oppslukende seeropplevelse som er enklere å kontrollere.

Hver av disse LED-ene vil bli ytterligere raffinert med forbedrede RGB-fargedimningsmuligheter. Disse oppnår også 100 % BT.2020 bredt fargespekter, som sertifisert av VDE.

Hver LED-modul i Samsungs nye TV-er er superliten, og Samsung velger denne teknologien for å levere best mulig bilde. For å gjøre det, er det ikke bare Micro RGB LED-lysene – selskapets spesielle ingrediens, om du vil, er prosessoren og bildebehandlingen.

Samsungs spesialtilpassede Micro RGB AI Engine-brikke oppgraderes med en Pro-betegnelse – Micro RGB AI Engine Pro – og vil tilby mer kontroll på bilde-for-bilde-basis. Dette vil sannsynligvis bli distribuert i tilpassede bildebehandlingsteknologier for å sikre at fargene forblir levende og oppslukende uten å skjeve mot urealistiske nivåer, samtidig som det forbedrer skarpheten.

Som vi alle burde forvente i 2025 og 2026, finnes det et bredt spekter av AI-verktøy, inkludert 4K AI Upscaling Pro og AI Motion Enhancer Pro, som begge kjører i sanntid.

Uten tvil enda viktigere på en Micro RGB-TV – siden det handler om farger som kan konkurrere med de beste OLED-ene og overgå de beste mini-LED-settene – inkluderer Micro RGB AI Engine Pro også Color Booster og HDR-funksjoner for å sikre en levende visuell opplevelse.

Vi kan trygt si at vi er spente på å se hvor bra Samsungs 2026 Micro RGB TV ser ut i virkeligheten, og om den imponerer oss like mye som den forrige 2025 115-tommersmodellen. De nye TV-ene vil ha den samme blendfrie skjermen, som ikke bare er et skritt over LGs Micro RGB evo, men som også gjør det enklere å plassere TV-ene. Dette gir enda større utslag hvis du velger en av de større modellene. Dette tilpassede skjermbelegget blokkerer refleksjoner fra kunstig og miljømessig lys, og siden vi har testet det på andre Samsung-TV-er, som Samsung S95F OLED, en av de beste TV-ene i 2025, yter den veldig bra.

Samsungs Micro RGB-TV-er vil støtte Dolby Atmos, samt Samsungs egen Adaptive Sound Pro og Q-Symphony, hvor sistnevnte er spesielt nyttig hvis du bruker andre Samsung-lydenheter som smarthøyttalere eller lydplanker.

I tillegg har Samsung hintet om at hele TV-serien for 2026 vil støtte Eclipsa Audio for en romlig lydopplevelse – selv om vi må vente til Consumer Electronics Show i 2026 for å få vite mer.

Og hvis du trodde Vision AI var i ferd med å forsvinne, spenn deg fast: Samsungs Micro RGB TV vil fortsette å støtte den på en rekke måter. Ved å bruke AI-knappen på den medfølgende fjernkontrollen kan du få kontekstuelle søkeresultater for tale- eller skriveforespørsler, oversette lyd i sanntid, generere bakgrunnsbilder og til og med få tilgang til Perplexity AI på storskjermen.

Det finnes ennå ingen pris eller noe nøyaktig lanseringstidspunkt for Samsungs 2026 Micro RGB TV, men det er tydelig at forbedringer av individuelle Micro RGB LED-er og forbedret prosessering indikerer at teknologigiganten er forpliktet til plattformen og ønsker å bringe den til flere husholdninger.

Det store spørsmålet er imidlertid pris. Akkurat nå har Samsungs 115-tommers Micro RGB TV en veiledende pris på 299 990 kroner, og med flere størrelser – inkludert 55-, 65-, 75-, 85- og 100-tommers alternativer – blir spørsmålet hvor mye lavere den prisen kan gå, spesielt med endringer i kjerneteknologien.

Denne utvidelsen vil resultere i et bredere Micro RGB-sortiment fra Samsung, med en sannsynlig flaggskipmodell som kan skilte med alle de nyeste forbedringene, den nyeste brikken og den blendfrie finishen. Vi må vente på de endelige detaljene. Likevel ville det være en seier å bringe basis Micro RGB-teknologi til et lavere prisnivå, spesielt ettersom markedet blir stadig mer konkurransepreget.

Tiden vil vise, men vi skal teste Samsungs 2026 Micro RGB TV-er på CES 2026 – og hvem vet, kanskje vi får se Ballie igjen i år. Vi regner med at Samsungs RGB TV-er kommer i butikkne i løpet av det kommende året, men vi er mer usikre på den søte roboten.