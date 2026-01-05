Samsungs nya flaggskepps-OLED har både en dold uppgradering och en nedgradering

Samsung har presenterat sina nya OLED-TV-apparater på CES 2026, där flaggskeppet Samsung S95H OLED-TV sticker ut som den mest påkostade modellen. Precis som föregångaren kommer den i storlekarna 55, 65, 77 och 83 tum, och Samsung lovar upp till 35 procent högre ljusstyrka än Samsung S95F, som redan var den ljusstarkaste OLED-TV:n på marknaden.

TV:n får dessutom en ny generation bildprocessor för förbättrad bildkvalitet, en metallram runt ramen och stöd för Samsungs Art Mode, något som är nytt för företagets OLED-modeller.

Den mest intressanta förändringen är dock betydligt mer dold. Samsung har bekräftat för oss att S95H inte längre använder One Connect-boxen som standard. Det är den externa box som tidigare hanterade ström, bildbehandling och anslutningar, med en enda kabel till själva skärmen.

Den lösningen gjorde TV:n extremt tunn och perfekt för väggmontering, eftersom endast en kabel behövde dras till panelen. I stället sitter nu alla anslutningar direkt på baksidan av TV:n, som på de flesta andra modeller.

One Connect-boxen till S95F. (Image credit: Future)

För den som letar efter en extremt stilren installation är detta en klar besvikelse, och om Samsung behåller samma prisnivå som för S95F kan förändringen upplevas som en värdemässig nedgradering.

Samtidigt finns det användare som kommer att välkomna beslutet. One Connect-boxen har nämligen haft vissa begränsningar i HDMI-bandbredd, vilket i vissa PC-scenarier kunnat vara ett problem, även om det inte påverkat vanlig TV-användning.

Samsung både ger och tar

Det är dock inte bara dåliga nyheter. Förändringen innebär nämligen att Samsung introducerar ett nytt alternativ till S95H: det går att köpa till och använda företagets nya Wireless One Connect-box, vilket i praktiken kan fördubbla antalet HDMI-portar.

Den trådlösa boxen dök först upp på Samsung The Frame Pro och Samsung QN990F under fjolåret, och kan trådlöst skicka förlustfri 4K-bild i upp till 165 Hz med HDR till TV:n. Funktionen påminner mycket om den gamla One Connect-lösningen, men helt utan kabel mellan box och skärm.

Den verkliga uppgraderingen är dock inte det trådlösa i sig, utan möjligheten att kombinera TV:ns inbyggda HDMI-portar med de som sitter på Wireless One Connect-boxen. Resultatet blir upp till åtta fullstora HDMI 2.1-portar tillgängliga samtidigt, utan att behöva använda externa switchar.

Det här är en lösning som vissa gärna betalar extra för. Vi känner igen problemet själva, med fler anslutna enheter än vad fyra HDMI-portar räcker till, trots att uppsättningen egentligen inte är särskilt extrem.

Vår första reaktion på att Samsung tog bort den klassiska One Connect-boxen var därför negativ. Men när vi fick veta att det i stället öppnar upp för åtta HDMI-portar som fungerar helt sömlöst i TV:ns menyer, känns helhetslösningen betydligt mer tilltalande.

Samsung S95H har ännu inget bekräftat pris eller lanseringsdatum, men Samsungs flaggskepps-OLED brukar vanligtvis släppas i februari eller mars.

