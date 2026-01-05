Samsung presenterar nya OLED-TV-apparater och enorma skärmstorlekar på CES 2026

Samsung presenterar OLED-TV-apparater för 2026, där Glare Free-teknik nu kommer till mellanklassaren S90H

Företaget satsar också stort på stora skärmstorlekar, med modeller upp till 115 tum

Samsung The Frame kommer i en ny 98-tumsmodell

Under CES har Samsung presenterat sitt TV-sortiment för 2026, som inkluderar uppgraderade OLED-TV-apparater, nya lifestyle-TV-apparater, storbildsmodeller och en efterföljare till den portabla projektorn Samsung Freestyle Gen 2.

Flera av fjolårets bästa TV-apparater var Samsung-modeller, så ribban ligger högt inför 2026. Baserat på de första tillkännagivandena från CES 2026 ser det ut som att Samsung lever upp till förväntningarna.

Företaget har tidigare presenterat sin nya serie Samsung Micro RGB-TV-apparater, som kommer att finnas i storlekarna 55, 65, 75, 85 och 100 tum. Dessa får Samsungs Glare Free-antireflexskärm.

Samsungs senaste NQ4 AI-processor för TV-apparater innehåller flera AI-uppgraderingar, däribland förbättrad 4K AI Upscaling, ett AI-anpassningsläge som justerar bildinställningar efter användarens preferenser baserat på innehållet som visas, samt Auto HDR Remastering som skalar upp SDR-innehåll till HDR.

För fotbollsfans finns ett nytt AI Soccer Mode som automatiskt anpassar bild- och rörelseinställningar när systemet identifierar fotbollsmatcher på skärmen. Det finns även nya AI-ljudförbättringar, däribland Adaptive Sound och AI Sound Controller, som gör det möjligt att justera separata ljudlager som dialog och musik.

På OLED-fronten blir nya flaggskeppet Samsung S95H efterföljaren till en av fjolårets bästa OLED-TV-apparater, Samsung S95F. Den får designförändringar, bland annat en metallram, och uppgraderas till att använda en trådlös Zero Connect-box – en lösning som introducerades i fjol på utvalda modeller som Samsung QN990F och The Frame Pro.

Mellanklassmodellen Samsung S90H får OLED Glare Free-teknik som tidigare varit förbehållen Samsungs flaggskepps-OLED och mini-LED-TV-apparater, medan instegsmodellen S85H för första gången kommer i 48-tumsstorlek.

Den stora nyheten för Samsungs Neo QLED mini-LED-sortiment 2026 är satsningen på ännu större skärmar, inklusive en 115-tums Samsung QN90H, som ersätter fjolårets Samsung QN90F, samt en 100-tums Samsung QN80H. Dessa får AI-funktioner som ska förbättra innehåll i lägre upplösning på de större skärmarna.

När det gäller lifestyle-TV-apparater kommer The Frame Pro nu även i en mindre 55-tumsstorlek. För första gången i serien kommer de billigare The Frame-modellerna utan Pro-beteckning inte att använda One Connect-boxen, utan istället ha inbyggda anslutningar som mer traditionella TV-apparater. Samsung introducerar också en ny 98-tumsmodell, den största The Frame hittills. Dessutom kommer 43- och 50-tumsmodeller av The Frame, som dock fortsatt använder One Connect-boxen.

Läs vidare för fler detaljer om Samsungs nya skärmar.

OLED

Kan Samsung S90H, efterträdaren till Samsung S90F (bilden ovan), bli OLED-skärmen som överträffar LG C5? (Image credit: Future)

Flaggskeppet Samsung S95H OLED kommer i storlekarna 55, 65, 77 och 83 tum och fortsätter att använda QD-OLED-panel i de flesta storlekar, även om Samsung inte bekräftade om 83-tumsmodellen även i år använder en WOLED-panel.

De största förändringarna är designrelaterade. TV:n använder inte längre den externa One Connect-boxen som standard, utan har istället anslutningarna direkt i TV:n. Samtidigt finns ett viktigt tillval: den kan användas tillsammans med den trådlösa Wireless One Connect-boxen, som först introducerades i fjol med Samsung QN990F och The Frame Pro. Denna box hanterar anslutningar för externa enheter och skickar signalerna trådlöst till TV:n. Eftersom TV:n även har egna portar innebär detta att man kan få upp till åtta fullstödjande HDMI 2.1-portar till en och samma TV.

S95H får även en metallram runt panelen och levereras med ett Slim Fit-väggfäste.

Samsung uppger att S95H ska vara upp till 35 % ljusstarkare än föregångaren Samsung S95F.

Samsung S90H är mellanklass-OLED-modellen för 2026 och bygger vidare på Samsung S90F med en ljusstyrkeökning på 15 %. Den stora nyheten är att den nu får Samsungs OLED Glare Free-antireflexskärm, som vi upplevt som mycket effektiv för att minska spegelliknande reflektioner i ljusa rum. Med stöd för 4K 165 Hz, Nvidia G-Sync, FreeSync, ALLM och HDR10+ Gaming bör S90H kunna mäta sig med de bästa TV-apparaterna för gaming.

Detaljerna kring instegsmodellen Samsung S85H är fortfarande få, men den är bekräftad i en ny 48-tumsmodell.

Storbilds-Neo QLED och QLED, inklusive The Frame

Samsungs presentationer bekräftar företagets tydliga satsning på större TV-storlekar, med ett gäng nya riktigt stora skärmar. Bland annat visades en 115-tums Samsung QN90H, som blir efterföljaren till femstjärniga Samsung QN90F. QN90F var vår bästa TV för sport 2026, så om QN90H följer i samma spår kan 115-tumsmodellen bli den ultimata TV-apparaten för sporttittande i större sällskap. I presentationerna ingick även en 100-tums Samsung QN80H, som är mellanklassmodellen i sortimentet.

Samsung visade också upp en ny 98-tums The Frame, som blir den största lifestyle- och konst-TV:n som släppts hittills. Den större The Frame-modellen använder en QLED-panel och får inbyggda anslutningar istället för en extern One Connect-box.

