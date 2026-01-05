LG C6 OLED-TV kommer i två versioner och den ena är klart bättre än den andra
LG C6 och C6H har två mycket viktiga skillnader.
LG har nu presenterat sina nya OLED-TV-apparater på CES 2026 och bland nyheterna finns en oväntad twist för den mest populära modellen i sortimentet. LG C6 kommer nämligen i två versioner: LG C6 och LG C6H.
Den goda nyheten är att LG C6H i praktiken är den mellanklass-OLED vi har väntat på från LG i flera år. Den dåliga nyheten är att den bara släpps i ett par stora storlekar, samtidigt som vanliga LG C6 förblir väldigt lik LG C5, om än med en viktig uppgradering.
Skillnaden mellan modellerna handlar helt om OLED-panelen på insidan.
En titt på LG C6H
LG C6H använder en Primary RGB Tandem-panel, vilket i praktiken är samma paneltyp som sitter i femstjärniga LG G5. Det innebär ett stort lyft i ljusstyrka samt mer livfulla färger jämfört med fjolårets LG C5.
Det är värt att notera att LG G6 får en uppgraderad Primary RGB Tandem 2.0-panel, vilket innebär att G6 fortfarande kommer ha ett övertag när det gäller både ljusstyrka och färg.
Nackdelen är att LG C6H endast släpps i 77 och 83 tum. LG menar att detta är rimligt eftersom större TV-apparater oftare placeras i ljusa vardagsrum medan 65 tum och mindre är vanligare i sovrum eller sekundära utrymmen. Vi är dock tveksamma till om detta verkligen speglar hur marknaden ser ut i praktiken.
En annan viktig detalj är att C6H inte har lika avancerad antireflexbehandling som LG G5, trots att panelen i grunden är densamma. På den punkten ligger C6H och vanliga C6 på samma nivå.
LG C6 och processoruppgraderingen
Vanliga LG C6 använder samma typ av OLED-panel som LG C5 och kommer i storlekarna 42, 48, 55 och 65 tum. Dessa modeller blir därmed både mindre ljusstarka och mindre färgrika än C6H-varianterna. Dessutom är 42- och 48-tumsversionerna ytterligare ett snäpp svagare i ljusstyrka på grund av hur tätt pixlarna sitter. I praktiken finns det alltså tre nivåer av ljusstyrka inom C6-serien, trots att det bara finns två modellnamn.
Både LG C6 och LG C6H får dock en gemensam och viktig uppgradering i form av nya Alpha 11 Gen 3-processorn. Tidigare har Alpha 11 varit reserverad för LG:s flaggskeppsmodeller, men nu flyttar den alltså ned i mellanklassen.
LG säger att processorn är betydligt kraftfullare och möjliggör mer avancerad AI-baserad uppskalning samt klart förbättrad teknik för att omvandla SDR-material till HDR.
Det innebär också att både LG C6 och C6H får samma funktionsstöd som LG G6, inklusive kompatibilitet med LG Sound Stage-ljudsystemet som bygger på Dolby Atmos FlexConnect med soundbar och trådlösa högtalare.
Med tanke på den potentiellt stora skillnaden i bildprestanda kommer vi att testa LG C6 och LG C6H som två separata modeller när det blir dags. Exakt lanseringsdatum är ännu inte bekräftat, men LG:s första TV-apparater brukar dyka upp under våren, vilket gör en premiär i mars sannolik. Priser är ännu inte klara.
