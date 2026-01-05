LG presenterar nya OLED-TV-apparater på CES – med stora lyft i ljusstyrka

LG presenterade OLED G6 på CES, med 20 % högre ljusstyrka, kraftigt förbättrat antireflexfilter och världens första TV med 120 Hz för molnbaserad gaming

LG C6 presenterades i två versioner, LG C6 och LG C6H, där C6H får nästa generations panel

LG W6 ”Wallpaper”-TV är i grunden en G6, men med trådlös anslutningsbox och en tjocklek på endast 9,9 mm

LG presenterade även nya QNED mini-LED-TV-apparater med skärmstorlekar upp till 115 tum samt en Gallery art-TV som levereras med ram

LG har officiellt presenterat sina nya OLED-TV-apparater på CES 2026, där flaggskeppet OLED evo G6 står i centrum. Den nya modellen blir både ljusstarkare och mindre reflekterande än fjolårets LG G5, och blir dessutom världens första TV med inbyggt stöd för 120 Hz molnbaserat spelande samt Bluetooth-handkontroller med extremt låg latens.

OLED evo G6 använder LG:s nya Primary RGB Tandem 2.0-panel, som är en vidareutveckling av Primary RGB Tandem-panelen i LG G5, en av fjolårets bästa TV-apparater. Den nya panelen introducerar Hyper Radiant Color-teknik, som enligt LG inte bara ökar ljusstyrkan utan även förbättrar färgåtergivning och kontrast.

Enligt LG:s specifikationer får G6 funktionen Brightness Booster Ultra, vilket innebär upp till 20 procent högre ljusstyrka jämfört med G5. Dessutom används Reflection Free Premium-teknik, som ska ge ”perfekt svärta” även i ljusa rum, med en skärmreflektion på under 0,5 procent.

Den förbättrade antireflexbehandlingen är ett tydligt steg framåt. Vi har sett den i verkligheten och skillnaden jämfört med G5 är mycket märkbar.

För ljusa rum introduceras även Ambient Filmmaker Mode, som använder en inbyggd sensor för att automatiskt anpassa bilden efter rummets ljusförhållanden utan att tumma på bildnoggrannheten.

När det gäller spel är G6 fullmatad. Den har stöd för Nvidia G-Sync, FreeSync Premium Pro och 4K i upp till 165 Hz, samt Motion Booster som möjliggör spel i 1080p med upp till 330 Hz. Dessutom blir den världens första TV med inbyggt 4K 120 Hz molnspel via GeForce Now, kombinerat med Bluetooth-handkontroller med mycket låg latens.

LG C6 delas upp i två modeller

LG presenterade även LG C6, som nu delas upp i två versioner: LG C6 och LG C6H.

LG C6H finns endast i storlekarna 77 och 83 tum, och den stora skillnaden är panelen. Här används Primary RGB Tandem-panelen, samma typ som satt i fjolårets flaggskepp LG G5. Det innebär att dessa storlekar ska bli avsevärt ljusstarkare än LG C5, och enligt LG i praktiken matcha ljusstyrkan hos G5.

Den vanliga LG C6 kommer i storlekarna 42, 48, 55 och 65 tum och använder samma typ av panel som LG C5, vilket innebär lägre ljusstyrka jämfört med C6H-varianterna.

Wallpaper-TV:n gör comeback

LG avslöjade även LG W6, företagets nya ”Wallpaper TV”. Det är i praktiken en LG G6 med samma bildpanel och processor, men i ett extremt tunt chassi på bara 9,9 mm. Alla anslutningar hanteras via LG:s trådlösa Zero Connect-box, vilket innebär att själva TV-panelen endast behöver en strömkabel.

Designen är minst sagt imponerande. I demonstrationsbilder visas W6 i ett ambient-läge som återger väggen bakom, vilket gör att TV:n smälter in nästan helt, förstärkt av den minimala tjockleken.

Den nya, mindre Zero Connect-boxen klarar att skicka förlustfri 4K-bild i upp till 165 Hz med HDR, även om boxen står i ett skåp eller saknar fri sikt till TV:n, så länge den befinner sig inom cirka nio meters avstånd.

LG presenterade dessutom nya QNED mini-LED-TV-apparater med skärmstorlekar upp till 115 tum samt en Gallery-art-TV som levereras med ram som standard.

Mycket AI i fokus

LG:s nya Alpha 11 AI Processor Gen 3 används i både LG G6 och LG C6, och samma processor sitter även i de nya Micro RGB-TV-apparaterna som LG redan har presenterat. Det innebär snabbare navigering i webOS-gränssnittet och en rejäl uppsättning AI-drivna funktioner.

I webOS introduceras ett nytt AI Hub, där funktioner som AI Concierge och AI Search samlas. Dessa använder Copilot och Gemini för att hjälpa användaren att hitta innehåll och inställningar snabbare. På bildsidan finns nya AI Genre TruMotion, som automatiskt kan hantera ryckighet beroende på innehållstyp, exempelvis film eller sport. Dessutom optimerar AI Super Upscaling bilden baserat på både genre och scen.

LG:s AI Sound Pro, som introducerades i G5, följer även med till G6 och ger virtuell 11.1.2-kanals uppmixning av ljud från film och TV. Precis som i G5 saknas stöd för DTS-ljudformat även i de nya modellerna.

Skärmstorlekar, priser och tillgänglighet för LG:s nya OLED-TV-apparater har ännu inte presenterats. LG bekräftade dock att en B6 OLED-modell är på väg, men mer information om den väntas först senare under 2026.

Extra stora QNED-TV-apparater, Gallery TV och mer

LG kliver även in ordentligt i segmentet för riktigt stora TV-apparater under 2026. Företagets QNED mini-LED-serie kommer att erbjudas i storlekar upp till hela 115 tum. Dessa modeller använder Alpha 8 AI Processor Gen 3 tillsammans med LG:s Dynamic QNED Color Pro.

Utöver detta presenterade LG sin nya Gallery TV, en konst-TV som levereras med ram och är särskilt framtagen för väggmontering. Gallery TV använder LG:s nya Gallery+-prenumeration, som ger tillgång till upp till 5 000 konstverk och bilder som kan visas på skärmen. Användare kan även skapa egna bilder med hjälp av Gemini AI-funktionen i webOS.

Långvariga OLED-entusiaster minns säkert att G:et i G-serien ursprungligen stod för ”Gallery”, men den beteckningen verkar nu ha flyttats över till en helt ny produktserie.

LG påminde också om att företaget redan i december presenterade sin nya Micro RGB evo-TV-serie samt Sound Suite Dolby Atmos FlexConnect-högtalare, som nu får sin officiella debut på CES 2026.

Glöm inte att följa oss på TikTok och WhatsApp för löpande uppdateringar direkt från mässgolvet.