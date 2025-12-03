YouTube Recap er en fascinerende oppsummering av året ditt i videoer – slik finner du den

YouTube lanserer en oppsummering av årets seerstatistikk

Den er tilgjengelig fra nå og frem til slutten av året

Se dine favorittkanaler, interesser og mer i appen

YouTube blir med på Spotify Wrapped-kjøret med sin egen årlige oppsummering, som viser frem seerhistorikken din for det siste året, og fremhever kanalene du så på oftest og emnene du var mest interessert i.

Oppsummeringer rulles ut nå, og presenteres i det kjente historieformatet du vil se på sosiale medier. Det er opptil 12 forskjellige kort å bla gjennom, som dekker alt fra din «personlighetstype» basert på hva du har sett på, til hvordan tittingen din utviklet seg i løpet av året.

Du finner oppsummeringen i YouTube-appen på telefonen din ved å åpne Du-fanen: hvis oppsummeringen din er tilgjengelig, vil du se et banner som annonserer den øverst. Du kan også sjekke den i en nettleser ved å gå til www.youtube.com/recap.

Hvis du har lyttet til minst 10 timer med musikk på YouTube i løpet av året, vil du også få noen musikkoppsummeringer. Disse oppsummeringene er ikke tilgjengelige i alle regioner eller land, sier YouTube, og vil ikke vises for overvåkede kontoer eller barnekontoer.

Et interessant tilbakeblikk på året

Finn sammendraget på You-fanen i appen (Image credit: Future)

Jeg har allerede hatt sjansen til å prøve YouTube Recap-funksjonen, og det er et interessant sammendrag av året som har gått – men ikke vent deg for mange dyptgående innsikter (og den vanlige ansvarsfraskrivelsen om at «AI kan gjøre feil» er inkludert).

Det var morsomt å se hvor mange kanaler jeg hadde sett på, og hvilke som var best, selv om det var akkurat de jeg ville ha gjettet. Jeg likte også måten seerhistorikken sammenlignes med YouTube-gjennomsnittet: Jeg er visstnok blant de 0,7 % beste lytterne for Lofi Girl-videoer, som jeg ofte har på mens jeg jobber.

Hvis YouTube ser etter forslag for neste år, vil noen mer detaljerte funn være velkomne – som for eksempel hvordan seervanene mine har en tendens til å endre seg i løpet av dagen, eller eksempler på noen virkelig obskure videoer jeg har sett de siste 12 månedene.

Likevel er det en solid start for YouTube-oppsummeringen, som vil være tilgjengelig i kontoen din frem til slutten av året og er en mer personlig vri på YouTube Rewind, den årlige videoserien som gikk fra 2010 til 2019.

Klikk eller trykk på et av kortene i oppsummeringshistorien din, så kan du laste dem ned eller dele dem med andre.