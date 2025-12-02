YouTube Recap zet je videojaar op een rijtje: zo vind je het overzicht

YouTube springt in op de Spotify Wrapped-trend met een eigen jaarlijkse terugblik, waarin je kijkgeschiedenis van het afgelopen jaar wordt getoond. Je krijgt onder meer te zien welke kanalen je het meest hebt bekeken en in welke onderwerpen je het meest geïnteresseerd was.

De recaps worden momenteel uitgerold en verschijnen in de herkenbare story-indeling die je ook op sociale media ziet. Je kan tot 12 verschillende kaarten doorlopen, met onder andere inzichten zoals je ‘persoonlijkheidstype’ op basis van je kijkgedrag en hoe je kijkvoorkeuren doorheen het jaar zijn veranderd.

Je vindt de recap in de mobiele YouTube-app door naar het You-tabblad te gaan. Als jouw overzicht beschikbaar is, verschijnt er bovenaan een banner die dit aankondigt. Je kan ook via de browser nakijken of je recap klaarstaat door naar www.youtube.com/recap te gaan.

Heb je in het afgelopen jaar minstens 10 uur naar muziek geluisterd op YouTube, dan krijg je ook een muziekoverzicht te zien. Volgens YouTube zijn de terugblikken niet in alle landen of regio’s beschikbaar en worden ze niet getoond bij ouderlijk beheer-accounts of kinderaccounts onder toezicht.



Waarschijnlijk is dat ze de recap in Amerika eerst krijgen, en dan pas de rest van de wereld.

Een interessant terugblik op het jaar

De recap kan je op de You-tab vinden in de app (Image credit: Future)

YouTube Recap is een speelse jaarterugblik en biedt een interessante, beknopte samenvatting van het voorbije jaar. Verwacht echter geen uitgebreide of diepgravende inzichten en de bekende melding dat AI fouten kan maken is ook hier aanwezig.

De feature toont onder andere hoeveel verschillende kanalen er in totaal zijn bekeken en welke bovenaan de lijst stonden. Ook wordt de persoonlijke kijktijd vergeleken met het gemiddelde gebruik op YouTube. Dit zorgt voor enkele leuke statistieken.

Hoewel YouTube Recap een goede eerste stap is, zou een toekomstige uitrol gebaat zijn bij méér gedetailleerde analyses. Denk aan inzichten over hoe kijkgedrag doorheen de dag verandert, opvallende patronen in piekmomenten, of een overzicht van bijzonder niche of onverwachte videocontent die in het afgelopen jaar werd ontdekt.

Toch vormt YouTube Recap een leuke start voor jaarlijkse gepersonaliseerde inzichten. Elke kaart binnen de recap kan afzonderlijk worden geopend, waarna opties beschikbaar zijn om de kaarten te delen of op te slaan voor gebruik op andere platformen.