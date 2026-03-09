Er det en Mac mini i forkledning? Nei, men den nye Satechi CubeDock har alt du ønsker deg i en mini-PC – og til en mye lavere pris
Satechi CubeDock støtter Apple M-serie-enheter og flere bærbare datamaskiner med Windows 11
- Satechi CubeDock kombinerer lading, lagring og tilkobling i ett kompakt aluminiumskabinett.
- Tre Thunderbolt 5-porter gir rask dataoverføring og flere skjermer samtidig.
- Internt M.2 NVMe-spor støtter opptil 8 TB med hastigheter på 6000 MB per sekund.
Hvis du noen gang har ønsket at skrivebordsoppsettet ditt kunne gjøre mer uten å ta opp ekstra plass, kan den nye Satechi CubeDock være interessant å ta en kikk på.
Ved første øyekast kan den lett forveksles med en Mac mini – den samme kompakte, beskjedne formen som står pent under skjermen.
Men utseendet bedrar, og denne lille kuben er ikke en mini-PC, men en enhet som kombinerer høyhastighetstilkobling, lading og valgfri lagring i ett enkelt kabinett.
En hub som konsoliderer enheter
CubeDock kombinerer et overraskende utvalg av tilkoblingsmuligheter i et chassis maskinert av aluminium for å matche Apples kompakte størrelse.
Den inkluderer tre Thunderbolt 5-nedstrømsporter og én vertsport, i tillegg til to USB-C 3.2 Gen 2- og to USB-A 3.2 Gen 2-porter, med ekstra tilkoblinger inkludert en 2,5-gigabit Ethernet-kontakt, en 3,5 mm lydutgang og både SD- og microSD-kortlesere.
Dokken er ment å fungere som et sentralt punkt for eksterne enheter, nettverkstilgang og lydenheter, noe som potensielt reduserer kabelrot samtidig som alt holdes tilgjengelig.
Skjermstøtte varierer avhengig av operativsystem. På Apple-enheter som kjører macOS 10.6 eller nyere, kan brukere kjøre en enkelt skjerm i 6K og to skjermer med samme oppløsning og oppdateringsfrekvens.
Den støtter også Windows 11-systemer og tillater tre 8K-skjermer, selv om den faktiske oppløsningen kan variere avhengig av den tilkoblede datamaskinens grafikkfunksjoner.
En bemerkelsesverdig funksjon er det interne M.2 NVMe-kabinettet, som støtter disker på opptil 8 TB og overføringshastigheter på opptil 6000 MB per sekund – men brukere må selv sørge for SSD-er, noe som betyr at den totale kostnaden kan øke avhengig av hvilke disker som velges.
CubeDock fungerer også som en ladehub, og leverer opptil 140 W for bærbare datamaskiner, 30 W for nettbrett, 15 W for mobiltelefoner og 7,5 W for mindre enheter som Apple Watch.
Den innebygde viften og det ventilerte kabinettet hevdes å holde enheten 30–50 % kjøligere under belastning, noe som kan forbedre den langsiktige påliteligheten sammenlignet med passive dockingløsninger.
Forhåndsbestillinger av CubeDock starter på $399,90, med planlagt levering i slutten av mars 2026.
Selv om den visuelt etterligner Mac mini, er CubeDocks primære appell kombinasjonen av hurtiglading, tilkobling og valgfri lagring i én kompakt enhet.
Brukere bør være nøye med forventningene, ettersom den fungerer som en hub snarere enn en frittstående datamaskin, og programvarebegrensninger påvirker visse funksjoner.
Via Apple Insider
