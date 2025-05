Nytt førsteklasses nettbrett på vei – OnePlus Pad 3 slippes 5. juni

OnePlus vil avduke sitt neste nettbrett i premiumklassen, OnePlus Pad 3, 5. juni 2025 klokken 08:30. Den nye flaggskipmodellen er utstyrt med kraftig maskinvare og avansert programvare, og ligger an til å tilby en av årets mest komplette nettbrettopplevelser.

OnePlus ønsker å levere både ytelse og produktivitet, og har som mål at OnePlus Pad 3 skal sette en ny standard for Android-nettbrett i løpet av 2025. Nettbrettet er designet for å håndtere både krevende arbeidsoppgaver og grafikkintensiv spilling. OnePlus Pad 3 er et av de første nettbrettene som har Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, det kraftigste mobile system-on-a-chip-et for Android til dags dato. OnePlus Pad 3 introduserer også den nyeste versjonen av Open Canvas – OnePlus' multitasking-programvare designet for nettbrett og optimalisert siden OnePlus Pad 2.

OnePlus Pad 3 fungerer sømløst med alle de nyeste OnePlus-telefonene, noe som gjør det enkelt å dele og speile skjermer. OnePlus introduserer også nye apper og funksjoner som forbedrer kompatibiliteten med Apple-enheter, inkludert fjernkontroll av Mac-maskiner og smidig filoverføring via dra-og-slipp.

Image 1 of 2 (Image credit: OnePlus) (Image credit: OnePlus)

Fargen på OnePlus Pad 3 i Norge og resten av Europa vil være Storm Blue – en dempet blåfarge som elegant passer inn i enhver kontekst.

«På bare to år har vi bygget et sterkt rykte for å levere de kraftigste og mest produktive nettbrettene på markedet», sier Martin Vest, Senior Product Specialist hos OnePlus i Danmark.

«OnePlus Pad 3 viderefører arven med en avansert brikke og intelligente programvarefunksjoner som Open Canvas, som løfter produktivitet, kreativitet og underholdning til nye høyder. Vi er sikre på at OnePlus Pad 3 vil bli det beste Android-nettbrettet i 2025», skriver OnePlus i pressemeldingen sin. Det er derfor tydelig at OnePlus har store ambisjoner med dette nettbrettet. Det blir spennende å se om OnePlus Pad 3 kan leve opp til løftene 5. juni.

Pris og tilgjengelighet – OnePlus Pad 3

Dessverre kan vi ikke fortelle deg så mye mer enn at OnePlus Pad 3 slippes 5. juni. OnePlus har ennå ikke annonsert de norske prisene, men vi kommer selvfølgelig tilbake så snart de er klare. Men siden det er et premiumnettbrett, venter vi helt klart høyere priser enn vi tidligere har sett på nettbrett fra OnePlus.

