Ny premium-tablet på vej - OnePlus Pad 3 lander 5. juni

OnePlus præsenterer sin næste premium-tablet, OnePlus Pad 3, den 5. juni 2025 klokken 8.30. Den nye flagskibsmodel er udstyret med kraftig hardware og avanceret software og skal give en af årets mest komplette tabletoplevelser.

OnePlus vil både levere masser af ydeevne og produktivitet, og har et mål om at OnePlus Pad 3 skal sætte nye standarder for Android-tablets i 2025. Tabletten er udviklet til både at kunne håndtere krævende arbejdsopgaver og grafiktung gaming. OnePlus Pad 3 en af de første tablets med Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, den mest kraftfulde mobile system-on-a-chip til Android lige nu. Derudover introducerer OnePlus Pad 3 den nyeste version af Open Canvas, OnePlus' multitasking-software, der er udviklet til tablets og er optimeret siden OnePlus Pad 2.

OnePlus Pad 3 fungerer problemfrit med alle de nyeste OnePlus-mobiltelefoner, hvilket gør det nemt at dele og spejle skærme. Desuden introducerer OnePlus nye apps og funktioner, der forbedrer kompatibiliteten med Apple-enheder, herunder fjernstyring af Mac-computere og enkel filoverførsel via drag-and-drop.

Image 1 of 2 (Image credit: OnePlus) (Image credit: OnePlus)

Farven på OnePlus Pad 3 i Danmark og resten af Europa bliver Storm Blue - en støvet kongeblå nuance, der elegant passer ind i enhver sammenhæng.

“På bare to år har vi opbygget et stærkt ry for at levere de mest kraftfulde og produktive tablets på markedet,” siger Martin Vest, Senior Product Specialist hos OnePlus i Danmark. OnePlus Pad 3 fortsætter arven med et avanceret chipset og intelligente softwarefunktioner, som Open Canvas, der løfter produktivitet, kreativitet og underholdning til nye højder. Vi er sikre på, at OnePlus Pad 3 bliver den bedste Android-tablet i 2025.”, skriver OnePlus i deres pressemeddelelse. Det er altså tydeligt, at OnePlus ret ambitiøse med denne tablet. Det bliver spændende at se, om OnePlus Pad 3 an leve op til løfterne den 5. juni.

Pris og tilgængelighed - OnePlus Pad 3

Vi kan desværre ikke fortælle meget andet end, at OnePlus Pad 3 lander den 5. juni. OnePlus har endnu ikke offentliggjort de danske priser, men vi vender selvfølgelig tilbage, så snart de er klar. Men da der er tale om en premium-tablet, forventer vi helt klart højere priser, end vi før har set på tablets fra OnePlus.

Læs mere...