Hele designet til Nothing Phone 3 har blitt lekket

Baksiden har en rutenettstruktur som ser ut som et puslespill

Telefonen kan lanseres så tidlig som 1. juli

Nothing Phone 3 avdukes 1. juli, men hvis du er nysgjerrig på hvordan den vil se ut, trenger du ikke vente lenger – nye uoffisielle render har allerede dukket opp på nettet.

Bildene kommer fra Android Headlines og tipseren @MysteryLupin, og designet er mildt sagt ukonvensjonelt. Baksiden er dekket av firkanter og ser ut som et klassisk skyvepuslespill – eller som om telefonen var resultatet av et Lego-samarbeid.

Det vekker også assosiasjoner til Googles gamle Project Ara-prototype fra 2010-tallet – en modulær telefon som aldri nådde markedet. Forskjellen her er imidlertid at det rett og slett er et design: du kan ikke bytte ut eller flytte noen deler.

Øverst til høyre på baksiden er det et lite vindu kalt Glyph Matrix, noe Nothing selv allerede har hintet om. Det ser ut som det kan brukes til å vise tilpassede effekter – eller kanskje til og med vise antall uleste varsler eller lignende.

Delte meninger

Phone 3 pic.twitter.com/PQqxkCzPMVJune 26, 2025

Reaksjonene på sosiale medier har variert fra svært positive til sterkt negative. Uansett hva du føler om designet, er du ikke alene. Personlig liker vi det – selv om det tar litt tid å venne seg til.

Det er sjelden at en telefon overrasker med designet sitt i disse dager, så uansett hva du synes, må Nothing få litt honnør for å ha prøvd noe nytt. Det ser også ut til at noen av elementene på baksiden faktisk kan være ekte knapper.

I tillegg til det eksterne designet, forventes det også nyheter om programvaren, som også vil være basert på Android i år. Tidligere lekkasjer tyder på at Nothing vil satse stort på AI i årets modell.

Den nye telefonen fra Nothing vil bli presentert 1. juli, så vi får vite alt denne uken.