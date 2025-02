iPhone SE 4 kan bli lansert allerede denne uken, og bilder av deksler har allerede dukket opp

En kjent kilde hevder at iPhone SE 4 vil bli annonsert denne uken

Dekselprodusenten Spigen la ved et uhell ut bilder av et iPhone SE 4-deksel på forhånd

Bildene viste flere designelementer, inkludert en utstansing i skjermen og ett enkelt bakre kamera

Det virker som lanseringen av iPhone SE 4 er nært forestående, ettersom måneder med rykter nå følges av meldinger om at enheten kan bli lansert allerede denne uken.

Det klareste tegnet på dette kommer fra den kjente Apple-lekkeren Mark Gurman, som på X och i sitt Bloomberg-nyhetsbrev hevder at den nye Apple-telefonen «kommer denne uken». Tidligere har Gurman sagt at iPhone SE 4 kan komme «så tidlig som» denne uken, men den seneste uttalelsen virker mer bestemt.

Det er imidlertid verdt å merke seg at Apple ikke har annonsert noen hendelser for uken, så hvis iPhone SE 4 faktisk lanseres, vil det sannsynligvis skje via en pressemelding i stedet for en større lanseringsbegivenhet.

Som alltid bør slik informasjon tas med en klype salt, men Gurman har en meget sterk merittliste når det gjelder Apple-lekkasjer. I tillegg er det andre indikasjoner på at iPhone SE 4 kan være på vei, med det siste som kommer i form av lekkede bilder av deksler fra Spigen.

Selskapet har siden fjernet bildene, men ikke før NotebookCheck klarte å lagre kopier, hvorav ett av dem kan ses nedenfor.

(Image credit: Spigen / NotebookCheck)

Et tidlig, men sannsynligvis korrekt bilde

Det faktum at Spigen publiserte disse bildene – om enn for tidlig – er et tydelig tegn på at iPhone SE 4 sannsynligvis vil lanseres veldig snart. Som en stor produsent av mobiltilbehør har Spigen sannsynligvis tilgang til offisiell informasjon, noe som gjør det sannsynlig at detaljene i bildene også er korrekte.

Det er imidlertid ikke noe nytt her som vi ikke allerede har sett i tidligere lekkasjer. iPhone SE 4 vises med et enkelt bakre kamera, avrundede hjørner, flate kanter og en utstansing i skjermen, noe som betyr at Face ID sannsynligvis vil erstatte Touch ID for første gang i en SE-modell.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Det ser også ut som om telefonen har en handlingsknapp i stedet for en volumknapp, men dette har det også gått rykter om før, så det kommer ikke som noen overraskelse.

Hvis iPhone SE 4 faktisk lanseres denne uken, får vi alle de offisielle detaljene snart. Følg med på TechRadar for å få med deg de nyeste oppdateringene.

Videre lesning

Vil du heller ha det beste fra Apple?