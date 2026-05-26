iOS 27 skal visstnok få tre store oppgraderinger – dette venter vi oss på WWDC

Flere iOS 27-oppgraderinger lekket

AI-bilder og AirPods-innstillinger kan få store forbedringer

Apple kan også endre støtte for strømmeprotokoll

Apples årlige utviklerkonferanse WWDC arrangeres mandag 8. juni, og i forkant av de offisielle programvarenyhetene har en velkjent Apple-lekkasje avslørt tre store oppgraderinger som angivelig kommer til iOS 27.

Informasjonen kommer fra Mark Gurman hos Bloomberg, som har en sterk merittliste når det gjelder Apple-relaterte lekkasjer. Den første oppgraderingen handler om AI, og ifølge Gurman vil bildegenerering i Apple Intelligence få «et stort løft i år».

Akkurat nå er mulighetene ganske begrensede når det gjelder hva du kan lage med AI i Image Playground på iPhone. Stilene og redigeringsalternativene henger etter det som tilbys av for eksempel Google Gemini og ChatGPT. Med iOS 27 ønsker Apple angivelig å ta igjen konkurrentene.

Så har vi nye funksjoner for AirPods. Gurman opplyser at Apple vil «nylage» kontroll- og innstillingssidene for sine trådløse ørepropper, selv om selskapet ikke ser ut til å gå så langt som å gi AirPods en helt egen app på samme måte som Apple Watch har i dag.

Vi får imidlertid ikke flere detaljer om nøyaktig hva endringene betyr, men menyene sies å være «mer funksjonelle, bedre organiserte og mer strømlinjeformede». Så det lyder som en generelt forbedret opplevelse for AirPods-brukere.

Strømmeprotokoll

Tim Cook skal presentere WWDC for siste gang. (Image credit: Apple)

Den tredje oppgraderingen handler om EU. Apple har lenge hatt konflikter med europeiske myndigheter som ønsker å gjøre iOS mer åpen og tilgjengelig for tredjepartsutviklere, noe som har ført til at alternative appbutikker nå er tillatt på iPhones innenfor EU.

Med iOS 27 vil Apple også tillate at andre strømmeprotokoller enn AirPlay settes som standard, ifølge Gurman. Dette kan for eksempel bety at brukere kan velge Google Cast som standardalternativ for å sende lyd og video til andre enheter.

Det har også vært flere andre lekkasjer om iOS 27, og mye tyder på at AI vil være hovedfokuset – kanskje ikke helt uventet. For eksempel har vi tidligere hørt at Snarveier-appen kan få støtte for kommandoer skrevet på naturlig språk.

Det ryktes også at den store Siri 2.0-oppgraderingen vil komme med iOS 27. Ifølge tidligere informasjon vil Siri endelig få et grensesnitt og funksjoner som plasserer assistenten på nivå med AI-modeller fra Google, Claude og OpenAI – selv om det ryktes at Apple skal få noe hjelp fra Google med selve AI-modellene.

Vi kommer til å dekke alle nyhetene og reaksjonene rundt WWDC 2026 her på TechRadar, inkludert selve arrangementet, så følg med for flere oppdateringer. Det blir også siste gang Apple-sjef Tim Cook er vert for arrangementet før John Ternus tar over i september.