iOS 27 sägs få tre stora uppgraderingar – här är vad vi väntar oss på WWDC

Vi räknar med att få se många uppgraderingar med iOS 27.

Fler uppgraderingar för iOS 27 har läckt ut

AI-bilder och inställningar för AirPods kan få stora förbättringar

Apple kan även ändra stöd för streamingprotokoll

Apples årliga utvecklarkonferens WWDC hålls måndagen den 8 juni och inför de officiella mjukvarunyheterna har en välkänd Apple-läcka avslöjat tre större uppgraderingar som enligt uppgifter kommer till iOS 27.

Informationen kommer från Mark Gurman på Bloomberg, som har ett starkt facit när det gäller Apple-relaterade läckor. Den första uppgraderingen handlar om AI och enligt Gurman kommer bildgenereringen i Apple Intelligence få “ett rejält lyft i år”.

Just nu är möjligheterna ganska begränsade när det gäller vad man kan skapa med AI i Image Playground på iPhone. Stilarna och redigeringsmöjligheterna ligger efter vad som erbjuds av exempelvis Google Gemini och ChatGPT. Med iOS 27 vill Apple enligt uppgifterna komma ikapp konkurrenterna.

Latest Videos From

Sedan har vi nya funktioner för AirPods. Gurman uppger att Apple kommer “göra om” kontroll- och inställningssidorna för sina trådlösa earbuds, även om företaget inte verkar gå så långt som att ge AirPods en helt egen app på samma sätt som Apple Watch har idag.

Vi får däremot inga större detaljer om exakt vad förändringarna innebär, men menyerna ska enligt uppgifterna bli “mer funktionella, bättre organiserade och mer strömlinjeformade”. Det låter alltså som en generellt förbättrad upplevelse för AirPods-användare.

Streamingprotokoll

Tim Cook kommer att presentera WWDC för sista gången. (Image credit: Apple)

Den tredje uppgraderingen handlar om EU. Apple har länge haft konflikter med europeiska myndigheter som vill göra iOS mer öppet och tillgängligt för tredjepartsutvecklare, vilket bland annat lett till att alternativa appbutiker nu tillåts på iPhone inom EU.

Med iOS 27 ska Apple enligt Gurman även låta andra streamingprotokoll än AirPlay ställas in som standard. Det skulle exempelvis kunna innebära att användare kan välja Google Cast som standardalternativ för att skicka ljud och video till andra enheter.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Det har även förekommit flera andra läckor kring iOS 27 och mycket tyder på att AI blir det stora huvudfokuset – kanske inte helt oväntat. Vi har exempelvis tidigare hört att appen Genvägar kan få stöd för kommandon skrivna i naturligt språk.

Det ryktas också om att den stora Siri 2.0-uppgraderingen kommer med iOS 27. Enligt tidigare uppgifter ska Siri äntligen få ett gränssnitt och funktioner som placerar assistenten i nivå med AI-modeller från Google, Claude och OpenAI – även om Apple enligt ryktena får viss hjälp av Google med själva AI-modellerna.

Vi kommer bevaka alla nyheter och reaktioner kring WWDC 2026 här på TechRadar, inklusive själva eventet, så håll utkik efter fler uppdateringar. Det blir dessutom sista gången som eventet leds av Apples VD Tim Cook innan John Ternus tar över rollen i september.