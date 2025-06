Med lanseringen av iOS 18 i fjor så vi Apples iPhone-programvare utvikle seg til en mer Android-lignende pakke. Den nydesignede startskjermen, det oppdaterte kontrollsenteret og det generelle fokuset på tilpasning brakte iPhone-brukeropplevelsen nærmere den til de beste Android-telefonene.

Et år senere er det snart tid for at Apple avduker iOS 19 på WWDC 2025 – selv om selskapet kunne valgt å gjøre et sprang og kalle den iOS 26. Vi vet at en større designoverhaling forventes i den nye plattformen, og at Apple Intelligence har blitt ytterligere utsatt, men hva annet kan komme?

Vi har brukt de fleste av de beste telefonene de siste 18 årene, og selv om iOS gjør mye bra, er det noen funksjoner vi savner sammenlignet med Android-telefoner. Her er fem Android-funksjoner vi håper Apple skamløst kopierer.

1. Private Spaces

(Image credit: Android Police / Google)

Personvern er en sentral del av Apples merkevarebygging, og en ny funksjon i iOS 18 var muligheten til å låse bestemte apper på iPhonen vår. Dette lar oss skjule apper og beskytte tilgang bak Face ID eller passordet vårt, men Android-produsenter har tatt dette konseptet mye lenger.

Selv om konseptet har eksistert i ulike former i årevis, ble Private Space introdusert i Android 15 for å skape en enhetlig funksjon på tvers av Android-enheter. I praksis kan vi flytte apper og filer til et privat område beskyttet av en hvilken som helst sikkerhetsmetode. Et eksempel er Secure Folder på Samsung Galaxy S25 Ultra.

Se for deg at barnet ditt plukker opp telefonen din og åpner en app du ikke vil at de skal se, eller at du vil skjule apper for å administrere økonomi eller meldinger fra en partner, eller at du vil skjule bestemt informasjon når du reiser. Private Space sikrer at dataene dine forblir dine. Dette er en funksjon som Apple burde investere tungt i i iOS 19.

2. Ekte multitasking

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Det ryktes at Apple skal lansere en brettbar iPhone neste år, men for å få dette til må selskapet tilby multitasking på iPhone. iOS mangler for øyeblikket reell multitasking. Mens de beste iPad-modellene har funksjoner som Slide Over, tilbyr telefoner som Galaxy Z Fold 6 og OnePlus Open multitasking i skrivebordsstil.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Samsung har forbedret multitasking på sine beste telefoner de siste 13 årene siden Galaxy Note 2. Hver Samsung-telefon tilbyr et sett med multitasking-funksjoner, og inntil OnePlus lanserte sin brettbare konkurrent, hadde Samsung de beste multitasking-løsningene i en telefon.

Samsungs Multi Window passer perfekt for brettbare telefoner, men OnePlus viste at det finnes et alternativ som kan være enda bedre. Open Canvas, som ble lansert sammen med OnePlus Open, løser et sentralt problem for telefoner – mangelen på brukbar skjermplass – ved å emulere flere skjermer for ekte multitasking.

3. AI-funksjoner som Circle to Search

(Image credit: Future / Chris Hall)

Hvis du har brukt en Android-telefon i det siste, vet du at Google Gemini har brakt en rekke AI-funksjoner til alle Android-telefoner. Så å si alle produsenter har en eller annen form for AI-implementering, og de fleste unike funksjonene drives på en eller annen måte av Google Cloud.

Denne samarbeidstilnærmingen er mest tydelig hos Samsung. Etter en historie med å være nølende med å samarbeide, har Samsung og Google blitt nære allierte, og Samsungs beste telefoner brukes nå ofte til å introdusere nye Google AI-funksjoner. Den beste av disse? Circle to Search, som lar deg søke etter hva som helst på skjermen eller finne ut hvilken sang som spilles i bakgrunnen.

Andre AI-funksjoner vi gjerne skulle sett på iOS inkluderer Bilde til video fra Honor 400-serien, AI Planner Assistant fra Realme GT7-serien, AI Mind fra OnePlus 13-serien og Vær oppmerksom fra Moto Razr Ultra 2025.

Hver Android-telefon har en unik AI-funksjon, og Apple kunne definitivt etterlignet mange av disse.

4. Bedre AI-oversettelser

(Image credit: Nirave Gondhia)

Hvis det er én AI-app vi håper Apple kopierer i iOS 19, er det oversettelsesappen til Oppo Find X8 Ultra. Selv om den telefonen for øyeblikket er begrenset til Kina, er oversettelsesappen lik den som finnes i den nye OnePlus 13s, som også kommer til andre OnePlus-telefoner, som OnePlus 13.

Under en tur til Kina i april brukte vi Find X8 Ultra som oversetter. Funksjoner som samtalemodus, taleinndata, avspilling av oversettelse og kamerainndata gjorde det enkelt å navigere i et land der vi ikke snakket eller leste språket.

iPhone har allerede en enkel måte å utløse oversettelsesprogramvare på handlingsknappen, som er en maskinvarefunksjon som Find X8 Ultra også bruker. En forbedret oversettelsesapp og støtte for flere språk ville derfor gjort iPhone til et ideelt reisefølge – noe den dessverre ikke er for øyeblikket.

5. Riktig håndtering av startskjermen

(Image credit: Philip Berne / Future)

Med iOS 18 la Apple mye fokus på en ny startskjerm med tilpassbare ikoner, et omfattende temasystem og skalerbare widgeter. Etter flere år med begrenset tilpasning, brakte disse endringene iPhone-opplevelsen mye nærmere det som er standard på Android-enheter.

Apple kunne gått enda lenger for å etterligne tilpasningsmulighetene vi ser på mange Android-telefoner, spesielt ved å legge til funksjoner som sidehåndtering på startskjermen, skalerbare ikoner og rutenettoppsett. Vi skulle også gjerne sett et mer stabilt temasystem, da det fortsatt er noen feil som dukker opp når man endrer fargetemaer.

Mange av Apples nylige forbedringer av iOS har gjort iPhone-opplevelsen mye bedre, og uansett hva som blir annonsert, vil iOS 19 (eller iOS 26) sannsynligvis være betydelig forskjellig fra iOS 18. Vi gleder oss veldig til å se hva Apple avslører på WWDC 2025.