Viaplay lager storfilm om maleren Edvard Munch

Viaplay, The Film Company og Scandinavian Film Distribution kan endelig presentere spillefilmen Munch. Filmen handler om kunstneren Edvard Munch og hans innholdsrike liv.

Munch får premiere på norske kinoer 27. januar, før den et par måneder senere, nærmere bestemt 24. mars, får eksklusiv premiere på Viaplay.

Edvard Munch (1863–1944) må regnes som en av norgeshistoriens største og viktigste kunstnere, om ikke den aller største. Nå blir livet hans som kunstner og menneske endelig til film. For mens kunsten hans er kjent over hele verden, er hans dramatiske livshistorie ukjent for de aller fleste. Derfor er det flere viktige og avgjørende perioder i Munchs liv som skildres i filmen.

Filmen forteller først historien om den unge Edvard Munch som opplever å bli forelsket i en gift kvinne, mens den neste perioden omhandler hans nederlag som kunstner etter at en utstilling blir refusert og forkastet. Deretter møter vi Munch etter en dramatisk innleggelse på en nerveklinikk i København, der han blir tvunget til å gjøre sitt største og mest avgjørende valg. I sin siste livsfase kjemper han en hard og krevende kamp for å redde sin kunstneriske arv fra nazistene under krigen. Edvard Munchs fire stadier gestaltes av fire ulike skuespillere, nemlig Alfred Ekker Strande (Forbannelsen, Ida tar ansvar), Mattis Herman Nyquist (Ammo, Livstid), Ola G. Furuseth (Gutta på skauen, Nede, Made in Oslo) og Anne Krigsvoll (ZombieLars, Lilyhammer).

Siste del av filmen vil utspille seg i Berlin i våre dager.

Ambisjonen med spillefilmen Munch er å tilby det beste av to verdener, nemlig kinofilm og strømming.