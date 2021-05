«Venner for livet»-gjenforeningen blir tilgjengelig i Norge i mai

«Friends: The Reunion» er rett rundt hjørnet. Den 27. mai får den enkeltstående «Friends»-episoden premiere på HBO Nordic – så, ja, vi i Norge får også være med på moroa.



I den svært etterlengtede episoden får vi et gjensyn med alle 90-tallsvennene fra New York – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry og David Schwimmer er igjen å finne på det opprinnelige Warner Bros.-settet for å fremføre en «virkelighetsnær, uformell feiring».



Flere av karakterene fra den opprinnelige serien kommer også til å dukke opp i episoden, som også er kjent under navnet «The One Where They Get Back Together» – Elliott Gould, Reese Witherspoon og Tom Selleck er blant navnene på rollelisten.

I tillegg bekrefter HBO at flere (les: for mange) gjester – som egentlig ikke har noe med serien å gjøre – kommer til å dukke opp sammen med originalbesetningen, inkludert David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cara Delevinge, Lady Gaga og Kit Harington, for å nevne noen.

Ben Winston, ansvarlig produsent for «The Late Late Show with James Corden», har regi på den nye episoden, mens originalskaperne av serien, Kevin Bright, Marta Kauffman og David Crane er ansvarlige produsenter, sammen med de seks hovedpersonene.



Det har lenge vært kjent at episoden skulle være tilgjengelig på HBO Max i USA, men hvorvidt vi skulle få følge med på moroa i Norge har vært usikkert. Ifølge Byas skal imidlertid sendeplanen i Norge være klar – strømmetjenesten HBO Nordic skal sende 1 time og 43 minutter med «Venner for livet»-gjenforening den 27. mai.

Venner for livet

En «Friends»-gjenforening har ligget i kortene helt siden serien rundet av med tiendesesongen i 2004, men skuespillerne har i etterkant vært svært sparsommelige med pratet om en eventuell ny episode.



Vi har blitt servert en rekke hint i løpet av de 17 årene siden forrige gang vi så gjengen på skjermen – som da seriens opprinnelige settdesigner ertet oss med Monicas nyoppussede leilighet – men «Friends: The Reunion» kommer til å være den første offisielle TV-opptredenen på over et tiår som inkluderer samtlige skuespillere fra originalbesetningen.

Gjenforeningen var opprinnelig planlagt lansert på HBO Max i mai, 2020, sammen med alle de 236 episodene av originalserien, men COVID-19-pandemien gjorde at produksjonen av den nye episoden ble utsatt til 2021.



Det eneste vi synes er litt tankevekkende er at denne spesialepisoden ikke blir en vanlig episode der historien fortsetter 17 år etter. Vi har blitt bombardert med markedsføring i over et år, og det føles litt i overkant for noe som ser ut til å være kun en serie intervjuer. Vi kan ikke si at listen over gjester, som ikke har noen tilknytning til serien, vitner om at skaperne helt forstår seg på hva fansen vil ha heller. Hvis dette viser seg å bli et tørt tilbakeblikk på den gamle serien, så høres det litt ut som et antiklimaks – men hyggelig blir det nok.



Ventetiden blir stadig kortere, i skrivende stund er det under en uke til vi blir servert den nye episoden på HBO Nordic og vi finner ut hvordan beboerne i New Yorks mest berømte leilighet har det.