«The Matrix 4»-traileren kommer denne uken – den gamle hjemmesiden har blitt oppdatert

Oppdatert: At offisielle Matrix-hjemmesiden nå har fått en ny strøk maling er faktisk fordi det er en trailer på vei. Ifølge teaseren under skal «The Matrix 4»-traileren slippes klokken 15:00, torsdag den 9. september. Spørsmålet er om du skal ta den røde eller den blå pillen.



Går du til hjemmesiden og klikker på den blå pillen blir du servert et knippe bilder fra filmen, i forkant av lanseringen av traileren – etter sigende skal det være tusenvis av bildekombinasjoner som kan dukke opp når du trykker på pillen, hvilket er ganske fiffig. Du får blant annet se bilder av Keanu Reeves og de andre skuespillerne, samt en del stuntbilder fra filmen.

Opprinnelig tekst: Hvis du var på nett rundt år 2000, så kan vi nesten garantere at du på et eller annet tidspunkt var innom whatisthematrix.com. Dette var en av de første nettstedene som klarte å male et godt bilde av en film den promoterte.



Nå har nettstedet fått en storslagen oppdatering, for første gang på lenge – det vil antakeligvis si at vi snart kommer til å få høre mer om «The Matrix Resurrections», den offisielle tittelen til «The Matrix 4». Nettstedet gir oss dog lite informasjon, rent utover hva det nå enn står i Matrix-koden vi blir servert. Det later ikke til å være noe interessant som gjemmer seg i HTML-koden heller, men vi regner med at vi snart blir vitne til en ny oppdatering.



Vi vet, tross alt, at det har blitt laget en trailer for «The Matrix Resurrections». Denne ble vist til besøkende under CinemaCon i august, bak lukkede dører – og siden filmen skal komme på kino den 22. desember er det snart på overtid å få pisket opp stemningen i forkant.



Vi regner med at traileren vil være i omløp før Warners andre store sci-fi-epos i 2021, «Dune», finner veien til sølvlerretet den 22. oktober.



I USA kommer «The Matrix Resurrections» til å bli lansert samtidig både på kino og på strømmetjenesten HBO Max. Her i Norge må vi antakeligvis belage oss på å strømme til kinosetene.



Det er også verdt å merke seg at det nå finnes en offisiell Twitter-konto for The Matrix-merkevaren, men foreløpig er denne låst, og har kun én følger.



En bruker på Reddit bemerket også at den offisielle Matrix-siden sist ble brukt i markedsføringsøyemed når Warner promoterte fysiske kopier av de eksisterende filmene. Siden ble brukt til dette formålet så sent som i august 2021 (takk til IGN som omtalte dette først), så den nåværende versjonen kan ikke ha vært på nett mer enn i noen dager.

Hvordan så den opprinnelige The Matrix-hjemmesiden ut?

(Image credit: Warner Bros/screengrab)

«What is the Matrix?»-siden var i sin tid ganske omfattende, gitt at det i praksis bare var snakk om en side som kun fungerte som reklame for en film. Den dukket opp på nett i en æra der det gikk sport i å lage innholdsrike nettsteder, som et ledd i en multimedial opplevelse – noe man fikk oppleve i forbindelse med «The Matrix»' samtidige filmer, som for eksempel «Donnie Darko».



Man kunne skrive inn koder, spillet et «Red pill»-spill, lese tegneserier og avdekke ekstrainnhold, og Warner Bros' var ikke snaue med å ekspandere nettsiden over tid, i takt med at oppfølgerne ble lansert.

I dag er historien en annen. Ofte blir vi avspist med snutter på fem sekunder som skal promotere en faktisk trailer, og ofte er det det hele. For 20 år siden var det langt mer innhold å utforske, og svært mye arbeid som ble lagt ned i storstilt promoteringsmateriale. I tilfellet «The Matrix» var dette arbeidet svært omfattende og sto meget godt i stil med selve filmen.



Den opprinnelige nettsiden ble tatt ned i 2009, rundt tidspunktet filmserien fikk en knekk i populariteten. Kanskje ikke så rart, i og med at oppfølgerne fikk hard medfart hos både kritikere og tilhengere av The Matrix-universet. I 2021 har vi dog nostalgibrillene godt plantet på nesen, og materiale fra rundt årtusenskiftet har fått en ny giv. Tidspunktet for en ny oppdatering av nettstedet kunne ikke vært bedre. Den nye oppfølgeren, regissert av Lana Wachowski, med Keanu Reeves og Carrie-Ann Moss i hovedrollene (blant en rekke nye og spennende fjes), har mye å leve opp til, men vi håper den kan mane frem noe av magien fra originalen fra 1999.

En gammel promoside for 20 år gamle filmer høres kanskje ikke så imponerende ut, men for oss som husker originalene er dette gull verdt.



Du kan få et innblikk i hvordan den gamle Flash-baserte nettsiden så ut via The Wayback Machine.