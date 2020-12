Telia avslører 5G-planer for 2021 – sjekk ditt område

Telia er på 5G-krigsstien i Norge. Tidligere i høst var selskapet først ute både med trådløst bredbånd over 5G, men også med det første reelle 5G-nettet i Oslo. Utbyggingen fortsetter nå i en rasende fart, og Telia presenterte i dag sine planer for 5G-utbygging i de første tre kvartalene av 2021.

Målet, ifølge Telia, er å være først i Norge med full 5G-dekning innen slutten av 2023. Hva dette helt nøyaktig betyr i praksis for dekningsgraden, og hvordan Telia definerer «full dekning», er vanskelige størrelser å fastslå, men sammen med informasjonen om rekkefølgen i den videre utbedringen av mobilnettet slippes det også et projisert dekningskart for 2023, som ligner svært mye på dagens dekningskart for 4G (og er i så lav oppløsning at det i praksis ikke er mulig å se forskjell.)

Under vil du finne en oversikt over 5G-planene for de kommende månedene. Merk at Telia understreker at det nå i første omgang er de to første kvartalene av 2021 selskapet nå går ut med detaljert informasjon om, og at planene for tredje kvartal og utover vil bli tilgjengeliggjort på et senere tidspunkt.

Telia presenterer 5G-planene i året som kommer. (Image credit: Telia)

I første kvartal er det altså nå snakk om Asker, Bærum, Nesodden, Nordre Follo, Øygarden og Askøy, samt et videre arbeid på nettene i Oslo, Bergen, Trondheim og Lillestrøm. I andre kvartal vil også Stavanger, Sandnes (og Sola), Eidsvoll, Enebakk, Frogn, Gjerdrum, Nannestad, Nittedal, Ullensaker, Vestby, Ås og Aurskog-Høland følge etter.

Når det gjelder den videre utviklingen av byene, sier Telia at dagens dekningsområder fortsatt vil forbedres, men at også nye områder vil få dekning i tiden som kommer. I Lillestrøm-området er det snakk om Fetsund, Frogner, Sørum og Skedsmokorset; mens Oslo vil få videre utbygging som kan oversettes til «100 prosent dekning innenfor Ring 3 i løpet av januar.»

I Bergen har man per i dag 5G-dekning i Bergenhus, Årstad og Kronstad, og i tiden fremover vil utbyggingen bevege seg i retning Flesland, nordover til Åsane og vestover mot Litlesotra; mens det i Trondheim skal bygges ut mot Heimdal og Østbyen.