Wi-Fi 6E gir oss 6 GHz – vi ønsker enda raskere Wi-Fi velkommen!

Wi-Fi 6E er den seneste og heftigste Wi-Fi-standarden på markedet, som med sitt helt nye 6 GHz-bånd vil gi bedre hastigheter til flere samtidige brukere. Men hvordan fungerer det, egentlig?

Trådløse hastigheter er nå opptil 50 % raskere enn før

Før vi starter er det viktig å understreke at Wi-Fi 6 ikke støtter 6 GHz. For å kunne dra nytte av de høyere hastighetene må man ta i bruk den utvidede standarden Wi-Fi 6E. Den ene bokstaven er med andre ord veldig viktig!

Wi-Fi 6E er en oppgradering av den eksisterende Wi-Fi-teknologien Wi-Fi 6, som tillater bruk av ytterligere frekvenser på det nyåpnede 6 GHz-båndet ruteren og enhetene dine kan kommunisere på. Wi-Fi 6, som ble rullet ut i 2016, ble i sin tid bygget på flere nye teknologier, som for eksempel OBSS og OFDMA, slik at det kunne levere bedre ytelse via de tidligere frekvensbåndene på 2,4 GHz og 5 GHz.

Nok om Wi-Fi 6 – nå ser vi nærmere på hva som er nytt med Wi-Fi 6E!

Teknologi Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E Frekvensbånd 2,4 Ghz og 5 GHz 2,4 GHz, 5 GHz og 6 GHz Totalt antall 20 Mhz-kanaler (i Norden) 22 51 Maksimal kanalbredde 80 MHz 160 MHz Maksimal hastighet per enhet 1,5 Gbit/s 2,3 Gbit/s

La ikke naboens nettverk ødelegge for ditt eget – dette er grunnene til at du trenger Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E handler ikke bare om hvor raskt én enkelt datamaskin eller mobiltelefon kan laste ned filer eller strømme filmer, men om den totale kapasiteten, fordelt på mange forskjellige enheter. I dag har en vanlig familie massevis av trådløse enheter hjemme, med blant annet telefoner, datamaskiner, nettbrett, smart-TV-er og spillkonsoller. Ved å spre signalene fra alle disse enhetene over flere og bredere frekvensbånd, kan flere dingser brukes samtidig uten at det påvirke ytelsen til alle andre negativt. Du som bor i leilighet kan også vente deg mindre forstyrrelser fra naboenes nettverk.

6 GHz som dedikert backhaul

Mesh-rutere gjør det enklere å få god Wi-Fi-dekning hjemme, men dette krever likevel planlegging. Spesielt når det gjelder hvordan ruterne dine skal kommunisere med hverandre, altså hvilken backhaul du skal bruke. Å trekke en kabel, for eksempel med 2,5 Gbit per sekund i kapasitet, er en stabil løsning, men kan være tidkrevende om du vil unngå å snuble i kabler hjemme. Det er enkelt å komme i gang med å bruke standard Wi-Fi-frekvensbånd, men det innebærer at backhaulen din legger beslag på viktig båndbredde som kan brukes av de andre enhetene dine.

(Image credit: Asus)

ASUS ZenWiFi Pro ET12 (opens in new tab) kan bruke det nye 6 GHz-båndet som en dedikert backhaul. Dette betyr at selv om du ikke har datamaskiner eller telefoner med støtte for det nye båndet, fortsatt kan få betydelig bedre ytelse fra dingsene dine som ikke må konkurrere med kommunikasjonen din mellom ruterne – og du slipper å tenke på kabelrot.

Med høyere overføringshastigheter og kortere responstider innebærer dette at 6 GHz-båndet kommer nærmere ytelsen til en fysisk nettverkskabel. I mange tilfeller kan du unngå å trekke og skjule en irriterende kabel til for eksempel gaming-maskinen din og likevel unngå høy ping – gitt at du setter opp ruteren (eller ruterne) for å maksimere rekkevidden.

Raskt Ethernet kan gi deg bedre Wi-Fi

Har du en mesh-løsning hjemme, består den av en hovedruter som er koblet til internett, samt en eller flere noder som kobles til hovedruteren og utvider rekkevidden. For å få stabil Wi-Fi-ytelse må disse kommunisere effektivt med hverandre. Særlig viktig er det at nodene får kommunisere uten avbrudd med hovedruteren, som er i direkte kontakt med internett. Den mest stabile måten er fortsatt å bruke en nettverkskabel til å koble noder til hovedruteren. De fleste Mesh-systemer har i dag 1 Gbits Ethernet-porter som du kan bruke til å koble til nodene dine.

(Image credit: Asus)

ASUS' Wi-Fi 6E-kompatible mesh-rutersystem ZenWiFi Pro ET12 (opens in new tab) har doble 2,5 Gbits Ethernet-porter – én til WAN og en til LAN – slik at du kan få maksimal hastighet, både mot internettleverandøren og mellom alle enhetene i hjemmet.

Hva trenger jeg for å komme i gang med Wi-Fi 6E?

Som med tidligere Wi-Fi-standarder, kreves det to ting for å komme i gang og dra full nytte av den nye standarden: en Wi-Fi 6E-kompatibel ruter, samt én eller flere mottakere, som for eksempel mobiltelefoner eller datamaskiner. Begge må ha støtte for standarden for at 6 GHz-båndet skal kunne brukes.

(Image credit: Asus)

Siden i fjor har flere produsenter av mobiltelefoner introdusert støtte for Wi-Fi 6E i sine respektive flaggskipmodeller. Standarden har også funnet veien til flere bærbare PC-er. Se etter Wi-Fi 6E-logoen på emballasjen til mobilen, datamaskinen eller ruteren for å være sikker på at enheten støtter teknologien. ASUS ZenWiFi Pro ET12 (opens in new tab), som brukes som eksempel i denne artikkelen, har full støtte for Wi-Fi 6E. Den er også bakoverkompatibel med tidligere standarder.

Derfor er Wi-Fi 6E raskere – og slik fungerer det tekniske

Den seneste Wi-Fi-nyvinningen er 6 GHz, et frekvensbånd som har enda flere og bredere kanaler tilgjengelig for bruk. Wi-Fi 6E-standarden har teknisk støtte for opptil 59 kanaler på 20 MHz hver – fra 5 945 GHz til 7 125 GHz. Av disse kan 58 av kanalene kombineres til inntil 29 40 MHz-kanaler, hvorav 28 så kan kombineres til 14 80 MHz-kanaler. Nytt i Wi-Fi 6E-standarden er at disse 14 kanalene etter hvert også kan kombineres til opptil syv kanaler på hele 160 MHz.

Det finnes egne regler i alle land for hvordan disse kanalene kan brukes, det gjelder også for Wi-Fi. I Norge åpnet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i 2021 opp for bruk av enkelte av Wi-Fi 6E-frekvensene via en endring i fribruksforskriften. Det vil i praksis si at det kun er de første 24 MHz-kanalene som kan brukes per nå. I Norge vil vi kunne bruke inntil 12 kanaler på 40 Mhz, 6 kanaler på 80 MHz eller 3 kanaler på 160 MHz.

(Image credit: ASUS)

At 6 GHz-båndet kan gi bedre totalkapasitet skyldes ikke selve den høyere frekvensen. I motsetning til for eksempel en prosessor, blir en trådløs nettverksoverføring ikke raskere bare ved en høyere frekvens. Dette er fordi Wi-Fi, akkurat som radio, TV eller mobilnettet, tar i bruk FM-radiosignaler, der FM står for frekvensmodulasjon. I et digitalt FM-radiosignal er alle enere og nuller kodet som økning eller reduksjon i frekvensen til signalet. Hvor raskt en sender kan endre frekvensen, og hvor mye frekvensen kan endres, bestemmer den maksimale overføringshastigheten. Hvis radiobølgene i stedet var lydbølger, ville FM-radio tilsvare å raskt endre tonen i lyden for å sende en melding.

Flere strømmer kan gi høyere hastigheter

Moderne rutere kan ta i bruk flere datastrømmer samtidig. Dermed kan ulike enheter benytte dedikerte frekvenskanaler. På denne måten fordeles kapasiteten. Det innebærer at det oppstår færre forstyrrelser mellom enhetene dine, og det gir deg høyere hastighet.

ASUS ZenWiFi Pro ET12 (opens in new tab) kan for eksempel ta i bruk opptil 12 kanaler samtidig. Det gir en minimumskapasitet på 11 000 Mbit per sekund.

ASUS ZenWiFi Pro ET12 (opens in new tab) har støtter også QoS, noe som gjør det enkelt for deg å lage en rangorden over hva slags trafikk som er viktigst, og prioritere båndbredden i henhold til denne. (Image credit: ASUS)

Når to enheter, som for eksempel en datamaskin og en ruter, skal kommunisere via Wi-Fi, skjer det via bestemte kanaler, der hver kanal har et spenn (en båndbredde) på et gitt antall MHz. På 2,4 GHz-båndet finnes det i teorien 13 kanaler, hver av dem på 20 MHz. Men ettersom kanalene ligger nærmere hverandre, overlapper hver kanal de nærmeste nabokanalene. For at Wi-Fi skal kunne fungere optimalt, trenger man kanaler som er fullstendig adskilt fra hverandre. Dessuten benyttes 2,4 GHz-båndet av mer enn bare Wi-Fi. Det brukes også av eksempelvis Bluetooth og flere proprietære radiosendere. Og når flere enheter i nærheten av hverandre benytter samme kanal, konkurrerer signalene med hverandre. Dette kalles network congestion (nettverkskork.) Det skaper forstyrrelser som gir reduserte hastigheter.

Færre trafikkorker er en av de største fordelene med Wi-Fi 6E. I motsetning til 2,4 GHz-båndet, som benyttes til alskens typer signaler; og 5 GHz-båndet, som blant annet konkurrerer med radar, er det per nå kun Wi-Fi 6E som benytter 6 GHz-båndet. Sammen med den kortere rekkevidden, innebærer dette at hjemmenettverket ditt på 6 GHz utsettes for færre forstyrrelser fra for eksempel naboene dine. Færre forstyrrelser gir bedre ytelse.

(Image credit: Asus)

Visste du at?

Radiobølgene på 2,4 GHz, som brukes til blant annet Wi-Fi, kalles mikrobølger, i likhet med de elektromagnetiske bølgene som benyttes ved oppvarming av mat i en mikrobølgeovn. Den eneste egentlige forskjellen er at en mikrobølgeovn er laget for å stråle innover istedenfor utover, og med en høyere effekt. De fleste mikrobølgeovner bruker faktisk en frekvens på rundt 2,45 GHz, akkurat som Wi-Fi på 2,4 GHz-båndet. Dette kan med andre ord forstyrre tilkoblingen din. Derfor er det viktig aldri å plassere ruteren i nærheten av en mikrobølgeovn.

5 GHz-båndet ble introdusert delvis for å gi tilgang til flere kanaler (i Norge opptil 19 kanaler) og dermed avlaste de skarve 4 kanalene på 2,4 GHz-båndet. Siden det ikke er like mange andre tjenester som bruker 5 GHz-båndet, er det også mindre konkurranse og færre forstyrrelser. I tillegg kan Wi-Fi 5 bruke flere 20 MHz-kanaler samtidig, slik at man i praksis bruker kanaler med en bredde på opptil 80 MHz, noe som gir en høyere makshastighet.

Ulempen er imidlertid at radiobølger med høyere frekvens har vanskeligere for å trenge gjennom vegger, og derfor har en dårligere rekkevidde. For å kompensere for dette, er det viktig å gi ruteren en strategisk plassering og/eller bruke flere spredte noder for å få god ytelse i alle rom i hjemmet. I tillegg brukes 5 GHz-båndet også av mer enn bare Wi-Fi, som for eksempel radar. For å få tilgang til alle de 19 kanalene som brukes på 5 GHz-båndet for Wi-Fi i blant annet Norge, må en ruter kunne endre kanaler dynamisk for å unngå forstyrrelser fra for eksempel militære radarsignaler.

Ytelse i toppklassen, uten tvil! Men ikke glem sikkerheten. ASUS ZenWiFi Pro ET12 (opens in new tab) leveres med AiProtection, som blant annet tetter igjen sikkerhetshull, blokkerer sider med skadelig kode og beskytter mot virus. (Image credit: Asus)

I denne artikkelen har vi benyttet oss av ASUS ZenWiFi Pro ET12 (opens in new tab) som et eksempel på en ruter med mesh-kompabilitet som støtter den nye Wi-Fi 6E-teknologien.

