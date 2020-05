Telia feirer åpningen av 5G-nettet på Lillestrøm

I januar i år ble det klart at Telia hadde valgt Lillestrøm som arnested for deres nye 5G-nett. Både Telia og Telenor har siden 2018 satt opp en rekke testområder for 5G, men i dag ble åpningen av det første området med et reelt 5G-nett markert på Lillestrøm.

Dette vil si at maskinvaren plassert i det gamle Skedsmo-navet i utgangspunktet er permanent, ingen flere sendere eller basestasjoner skal testes – nå er 5G faktisk lansert.

Dekningen vil dog ikke begrense seg til Lillestrøm, dagens åpning av 5G-nettet innbefatter også basestasjoner som dekker deler av Groruddalen i Oslo. I tillegg til de nærmere 40 oppgraderte basestasjonene på Lillestrøm skal Telia nå fortsette utbedringen av mobilnettet videre utover i 2020. Nye 5G-sendere fra Ericsson skal inn både i Oslo, Trondheim og Bergen, og ambisjonen er at opptil halve den norske befolkningen skal ha 5G-dekning i løpet av 2021

«Dette er en merkedag i Telias og våre kunders historie. I en tid hvor vi virkelig ser betydningen av vår digitale grunnmur for å holde samfunnshjulene i gang er vi utrolig stolte over å kunne åpne vårt 5G-nett for kundene med Lillestrøm som første sted ut.» sier Stein-Erik Vellan, administrerende direktør i Telia Norge.

Det er ikke bare basestasjoner Telia har installert på Lillestrøm. Besøker man Norges Varemesse vil man ha muligheten til å snakke med Telia-representanter om hvordan 5G kan brukes i ens egen bedrift. Selskapet har åpnet en egen 5G-lab i messearenaen som skal hjelpe alle som ønsker å være tidlig ute med å implementere den nye teknologien i ens virke.

Hvis man ønsker å valfarte til det nye 5G-nettet er det dog verdt å merke seg at det ikke er mange telefoner som vil klare å kople seg på de ferske basestasjonene. I tillegg til Telia-abonnement må du ha en telefon som støtter teknologien. Fra Telias side er dette snakk om telefoner fra Samsung Galaxy S20-serien samt fra OnePlus 8-serien – som etter en programvareoppdatering (som skal komme i løpet av forsommeren) vil klare brasene.