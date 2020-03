OnePlus bekrefter at alle telefonene i 8-serien får 5G

Vi visste allerede at minst én av telefonene i OnePlus 8-serien kom til å bli utstyrt med 5G, men i dag bekrefter OnePlus i en pressemelding at alle telefonene i den kommende serien skal bli utstyrt med den nye teknologien.

– Dette er en milepæl for både OnePlus og våre kunder. Vi er stolte av å være blant de første smarttelefonprodusentene som har full 5G-produktlinje for vår neste lansering, sier administrerende direktør i OnePlus, Pete Lau, i pressemeldingen.

Det er imidlertid fortsatt usikkert nøyaktig hvor mange nye telefoner OnePlus skal lansere. Det er ventet at de vil slippe en OnePlus 8 og en OnePlus 8 Pro, slik de også gjorde i fjor, men ryktene sier også at de vil komme med en Lite-utgave. Denne ble det tidligere spekulert i at skulle bli en 4G-modell, men hvis den viser seg å eksistere så vil altså også denne bli en 5G-telefon.

OnePlus har som kjent vært et rimeligere alternativ til toppmodellene de siste årene, men hvis du håpet at de kommende telefonene skulle bli rimelige 5G-alternativer, så kan det være du bli skuffet. I et nylig intervju med CNET sa nemlig Lau at 5G-teknologien gir økte kostnader, noe som sannsynligvis også vil føre til økte priser på telefonene.

Det gjør imidlertid bare at vi blir enda mer spente på om OnePlus faktisk lanserer den nevnte Lite-modellen med 5G, for det gir jo et håp om at vi likevel får en mulig rimelig inngangsport til 5G.

Vi vet fortsatt ikke sikkert når OnePlus 8-serien skal lanseres, men ryktene peker foreløpig mot en annonsering i april og mulig salgsstart i mai. Vi i TechRadar skal holde deg underrettet om alt av nyheter og rykter som dukker opp frem mot lanseringen.