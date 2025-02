OnePlus Open 2 ryktes å få en kameraoppgradering som til og med ikke Samsung Galaxy S25 Ultra har

Vi har enda en lekkasje om OnePlus Open 2

Teleobjektivet kan få makrostøtte, ifølge rykter

Den brettbare telefonen vil først bli lansert som Oppo Find N5

Oppo har vært travelt opptatt med å forhåndsreklamere for den kommende Oppo Find N5, som nesten helt sikkert vil bli solgt som OnePlus Open 2 utenfor Kina. Det seneste ryktet antyder at enheten vil få en kameraoppgradering – en oppgradering som selv flaggskipmodeller som Samsung Galaxy S25 Ultra ikke tilbyr.

I følge den velkjente tipseren Smart Pikachu (via Android Authority) vil Oppo Find N5 – og dermed OnePlus Open 2 – ha støtte for makrofotografering på teleobjektivet, noe som gir ekstra fleksibilitet for nærbilder.

Dette betyr at brukere kan ta nærbilder uten å måtte komme fysisk nær motivet – en fordel ved å ha makrostøtte på teleobjektivet, i stedet for at det bare følger med hovedkameraet.

Selv om funksjonen er tilgjengelig på noen andre telefoner, er det ikke noe som Samsung, Google eller Apple har implementert i sine enheter. Dette betyr at OnePlus Open 2 kan tilby større bildefleksibilitet enn Pixel 9 Pro eller iPhone 16.

Rykter og forhåndsreklame

Et offisielt teaser-bilde fra Oppo. (Image credit: Oppo)

Vi har sett mange uoffisielle lekkasjer og offisielle teasere knyttet til denne brettbare telefonen. Noen store oppgraderinger ser ut til å være på vei, inkludert et stort 5 900 mAh batteri, vannmotstand og en oppgradering til Snapdragon 8 Elite-brikken fra Qualcomm.

Denne telefonen sies å bli den tynneste brettbare enheten på markedet til dags dato, og Oppo har publisert bilder som viser nøyaktig hvor tynn den vil bli – på ett av bildene er den til og med sammenlignet med Apples M4-drevne iPad Pro.

Det vi foreløpig ikke vet er nøyaktig når telefonen skal lanseres, men det burde ikke være for lenge til. Et rykte antyder at OnePlus Open 2 vil bli lansert i andre halvdel av 2025, men vi håper å se den før.

Som vi nevnte i vår anmeldelse av OnePlus Open, er vi store fans av den første sammenleggbare telefonen fra OnePlus – og det gjør oss veldig spente på å se hva en ny og forbedret versjon kan ha å tilby.

