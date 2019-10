Førsteinntrykk: OnePlus 7T Pro

Vi har hatt OnePlus 7T Pro i hende relativt lenge, så testen vår er nesten ferdig, men vi vil ikke gi telefonen en endelig skår før vi har vurdert den helt ferdig. Ta en titt her på samme side senere for endelig skår og fullstendig test.

Test på to minutter

OnePlus 7T Pro er en rar telefon – faktisk er vi ikke helt sikre på hvorfor den eksisterer, siden det er svært lite som skiller dagens tema fra OnePlus 7 Pro; men, det betyr likevel ikke at dette ikke er en framifrå telefon vi uten problemer kan anbefale å kjøpe per nå.



OnePlus har utvilsomt laget sin hittil mest imponerende enhet med 7T Pro, men om du allerede har kjøpt deg 7 Pro vil man ikke føle at man mangler noe om man ikke oppgraderer.



Det store trekkplasteret ved OnePlus 7T Pro er skjermen på 6,67 tommer som oppdateres 90 ganger i sekundet. Helt uten skjermhakk eller lignende skjermforstyrrelser som kan komme i veien når du ser på eller spiller noe på telefonen din.

Den høyere oppdateringsfrekvensen gjør at alt som glir over skjermen din lastes raskere enn på andre enheter, og suser man for eksempel rundt på sosiale medier vil nyheter og innlegg bevege seg jevnt og friksjonsløst, i motsetning til på andre smarttelefoner (dog, enkelte andre gaming-spesifikke telefoner har også høyere oppdateringsfrekvens.)



7T Pro har ikke skjermhakk, men istedenfor et såkalt popup-kamera, som hopper opp fra toppen av mobilen når man trenger det. Denne unike funksjonaliteten kommer garantert til å få litt oppmerksomhet når man viser frem telefonen, men det er ikke et spesielt godt kjøpsargument.

Telefonen har også et imponerende batteri, som varer en hel dag. Man kan bruke telefonen en hel masse i løpet av en dag og fortsatt føle seg sikker på at batteriet ikke kommer til å gi opp, gitt at man starter med full lading.



Dette er ikke den perfekte telefon – verken kameraet eller ytelsen er det beste vi har sett – men ser man alt under ett er dette en imponerende pakke som koster mindre enn mange av konkurrentene.

OnePlus 7T Pro pris og tilgjengelighet

(Image credit: Future)

OnePlus 7T Pro vil ikke være tilgjengelig i USA eller Australia, men her hjemme i Norge kan man kjøpe telefonen fra og med 17. oktober.



Prisen er satt til 7699 kroner, 609 kroner mer enn den billigste varianten av OnePlus 7 Pro. Antageligvis fordi den billigste varianten av 7T Pro nå kommer med mer lagringsplass.

Design

Hvis man har brukt OnePlus 7 Pro vil man kjenne igjen det meste av designspråket brukt. Det er faktisk relativt vanskelig å se forskjell på 7T Pro og 7 Pro, men det er slett ikke noe å kritisere telefonen for: 7 Pro tar seg godt ut.



Baksiden av telefonen har en matt overflate, og det er bare én farge tilgjengelig, ved navn Haze Blue, som du kan se bildeeksempler på i denne artikkelen.



Enheten i seg selv er relativt stor, mest for å få plass til den digre skjermen, og det kan gjøre at den blir vanskelig å holde for de som har små hender. Telefonen ligger likevel komfortabelt i hånden, takket være de avrundede kantene på baksiden og den matte overflaten.

Bilde 1 av 3 (Image credit: Future) Bilde 2 av 3 (Image credit: Future) Bilde 3 av 3 (Image credit: Future)

OnePlus 7T Pro McLaren Edition (Image credit: OnePlus) Det finnes også en separat versjon av telefonen ved navn OnePlus 7T Pro McLaren Edition, som har et designtema basert på sportsbilmerket. Teknologien på innsiden er stort sett den samme, men den har noe bedre spesifikasjoner, som for eksempel 12 GB RAM.

7T Pro måler 162,6 mm x 75,9 mm x 8,8 mm og veier 206 gram, hvilket gjør at dette er en av de heftigere telefonene vi har vært borti i det siste.



På bunnen av OnePlus 7 Pro finner man en skuff som holder SIM-kort, USB-C-port og én enkelt høyttaler. Man kommer dog ikke til å finne minijackinngang til hodetelefoner, siden det er funksjonalitet OnePlus gav seg med for en tid tilbake.



Det er også viktig å merke seg at OnePlus 7T Pro ikke har IP-sertifisering når det gjelder for eksempel vannbestandighet – selskapet sender rett og slett ikke inn telefonene sine til testing – så en bør nok antageligvis prøve å holde 7T Pro unna vann, slik at den ikke blir skadet, selv om det virker mer enn sannsynlig at telefonen ikke kommer til å tåle en skvett eller to.

Skjerm

(Image credit: Future)

En av høydepunktene ved OnePlus 7T Pro er den store og nydelige skjermen – akkurat når det gjelder dette tukter denne telefonen hvilken som helst annen konkurrent man måtte vurdere.



Skjermen måler 6,67 tommer, bøyes av såvidt ved kantene og ser helt fantastisk ut når man holder telefonen. Oppløsningen er på 3120 x 1440, hvilket betyr at pikseltettheten er på 516 PPI.



Toppen av kransekaken, skjermmessig, er at man ikke trenger å ergre seg over hakk, hull eller annet krimskrams som nå for tiden gjerne dekker over deler av mobilskjermen.

(Image credit: Future)

Istedenfor får man et selfiekamera som gjemmer seg inni selve telefonen, og som hopper ut fra topp-kanten av enheten når man er i ferd med å ta bilder. Det er en funksjonalitet vi syntes fungerte bra når det ble introdusert i OnePlus 7 Pro, og kameraet yter like raskt og problemfritt i denne omgang.



Hvis du bekymrer deg over å knekke av kameradelen når den er ute av resten av chassiset kan vi fortelle deg at det ikke er spesielt sannsynlig. Man kan nok kanskje skade kameraet om man slår det på noe eller mister telefonen, men OnePlus har inkludert en funksjonalitet som gjør at telefonen skjønner når den mistes, og dermed trekker kameraet inn i kroppen slik at det ikke tar skade når bakke og teknologi møtes.

Vi synes den maksimale lysstyrken på skjermen er imponerende, og alt vi foretok oss på telefonen så bra ut. Som nevnt har skjermen en oppdateringsfrekvens på 90 Hz, hvilket er en sjeldenhet i smarttelefoner – de fleste telefoner i dag har en skjerm som oppdateres 60 ganger i sekundet.



Hva betyr det i praksis? Det betyr at skjermen oppdateres 1,5 ganger raskere enn skjermene hos de fleste andre telefoner, hvilket gjør at alt fortoner seg raskt og glatt.

(Image credit: Future)

Dette merker man særlig om man spiller eller raskt scroller gjennom sosiale medier som Twitter eller Instagram. Det er ikke sikkert man merker det med en gang, men øyet blir fort vant med skjermhastigheten, og prøver man å gå tilbake til en telefon som kjører 60 Hz ser man raskt forskjellen.



Man får også en fingeravtrykkleser innebygget i skjermen. Den er enkel å nå, og etter vår erfaring fungerte denne raskt, effektivt og nøyaktig gjennom hele testperioden, og er helt klart den enkleste metoden for å låse opp telefonen.



Man kan fortsatt bruke mønstre, PIN-kode eller ansiktet istedenfor fingeravtrykk, men det raskeste er å legge fingeren på skjermen.

Spesifikasjoner og ytelse

OnePlus har gitt OnePlus 7T Pro de nyeste og beste innen prosessorer fra Qualcomm: Snapdragon 855 Plus. Denne kjøres sammen med 8 GB RAM, hvilket gjør dette til litt av en hissigpropp.



Det finnes kun én modelltype når det gjelder lagringsplass, og det er 256 GB. På samme måte som med andre OnePlus-telefoner har man ikke muligheten til å ekspandere denne plassen via SD-kort. Likevel, 256 GB bør være mer enn nok for de fleste.



Ytelsen til denne telefonen er imponerende. I vanlig bruk opplevde vi ikke noen som helst problemer med hakking, og de nyeste spillene lastes inn og spilles uten problemer.

(Image credit: Future)

Våre ytelsestester inkluderer Geekbench 5, og her fikk 7T Pro en skår på 2584. Det er vanskelig å sammenligne denne poengsummen med andre flaggskip-telefoner akkurat nå, siden Geekbench nylig ble oppdatert, og det aller meste av tester har blitt utført på en tidligere utgave av programvaren, og dermed ikke lar seg sammenligne. Vi kjørte Geekbench 5 på Samsung Galaxy S10 Plus 5G, og fikk her 2197 poeng.



7T Pro ble slått i samme test av Sony Xperia 5, som fikk 2655, mens iPhone 11 overkjører både 7T Pro og alle andre fullstendig med sine 3186 poeng.



Når det er sagt er vår erfaring at 7T Pro utførte alle hverdagslige gjøremål uten noen problemer, og at det er lite sannsynlig at man vil få slike testresultater reflektert i vanlig bruk av telefoner.

Programvare

OnePlus 7T Pro kommer med Android 10 ferdig installert, men ikke helt såkalt «stock». OnePlus lager sin egen variant ved navn OxygenOS.



Her finner man stort sett en visuell stil man kjenner igjen fra Googles original, men med enkelte elementer som matcher med OnePlus-fargene, samt et knippe eksklusiv funksjonalitet.



Alt ser særdeles bra ut, men er man vant med en Android-versjon fra en annen produsent kan det ta litt tid å bli vant med OxygenOS.

(Image credit: Future)

Det man i den nye versjonen av OxygenOS er såkalt mørk modus – som vi mener gjennomgående ser stilig ut – og man får også eksisterende funksjonalitet, som såkalt Zen Mode, hvilket oppmuntrer en til å la telefonen ligge og heller finne på noe annet.



Selv om telefonen er i zen-modus har man fortsatt tilgang til nødnumre, men hele poenget med øvelsen er å tilby fred og ro til personer som lett lar seg distrahere av smarttelefonen sin. Det er en unik idé som mange vil finne nyttig.

Kamera

(Image credit: Future)

Kamerasystemet på OnePlus 7T Pro er et trippelsystem med en hovedsensor på 48 MP, sammen med et ultravidvinkelkamera på 16 MP samt et telefotokamera på 8 MP.



Generelt sett klarer OnePlus 7T Pro å ta bilder som ser bra ut, men dette er ikke det beste kameraet vi har sett på en smarttelefon.



Selv om bildeskarphet har blitt en del bedre på OnePlus sine kameraer sliter likevel 7T Pro, i likhet med sine forgjengere, med dunkel lyssetting. Bilder har mer støy enn det vi forventer av en telefon på dette prisnivået; men man har samtidig en såkalt Nightscape-modus for når man trenger å ta bilder i mørket, hvilket etter vår erfaring produserte generelt gode resultater.

Ultravidvinkelkameraet var nyttig i mang en situasjon i vår testperiode, og var særlig verdsatt når man trengte å se litt mer i en fotosituasjon, eller at man trengte å få plass til flere personer i bildet.



Telefotolinsen er også imponerende, og lar en zoome inn på subjekter uten å ofre bildekvalitet – under kan man se sammenligninger mellom bilder tatt med ultravidvinkelen, normalobjektivet og telefotolinsen.

Bilde 1 av 3 (Image credit: Future) Bilde 2 av 3 (Image credit: Future) Bilde 3 av 3 (Image credit: Future)

Video tatt med 7T Pro ser bra ut, og man kan ta 4K-video om man er ute etter maksimal oppløsning.



Popup-kameraet er på 16 MP, men selv om dette tallet ser bra ut på papiret er ikke dette det mest imponerende selfiekameraet vi har brukt. Det fungerer helt greit til bilder man skal laste opp på sosiale medier, men mer får man ikke.

Bilde 1 av 3 (Image credit: Future) Bilde 2 av 3 (Image credit: Future) Bilde 3 av 3 (Image credit: Future)

Batteritid

Det 4085 mAh-store batteriet i OnePlus 7T Pro har en utmerket ytelse, hvilket matcher det i OnePlus 7 Pro, og klarer kanskje i enkelte tilfeller å overgå det. Etter vår erfaring varer batteriet uten problemer en hel dag på én lading, selv med tung bruk.



I løpet av uken vi fikk bruke telefonen trengte vi kun å lade telefonen før vi la oss ved ett tilfelle, og det var klokka elleve på kvelden. Det er ikke noe man kan si med alle smarttelefoner på markedet akkurat nå.



Hurtiglading er en av fokusområdene ved denne telefonen, og vi erfarte at vi kunne klattlade 7T Pro raskt når vi trengte det, ved å bruke den medfølgende laderen.

OnePlus sier at denne telefonen lader 23 % raskere enn foregående OnePlus-modeller, og selv om vi ikke hadde mulighet til å teste denne påstanden fant vi likevel ut at telefonen ladet raskt nok til at den kun trengte 20 minutter i støpselet før den hadde nok strøm til at vi kunne bruke den gjennom en hel dag.



Igjen ligger fokuset til OnePlus på å lade telefonen hurtig, snarere enn å inkludere trådløs lading. OnePlus er fortsatt overbeviste om at trådløs lading ikke er en nyttig funksjon, men akkurat i dette tilfellet er det en merkbare utelatelse, gitt at flaggskipmodellene fra Samsung og Apple inkluderer nettopp trådløs lading.

Kjøp den om...

Du vil ha mye for pengene

OnePlus 7T Pro er ikke like billig som OnePlus 7T, men i tråd med OnePlus' sedvanlige prisstrategi er likevel denne telefonen billigere enn mange andre toppmodeller. Den legger seg ikke helt nede i midtsjiktet, men den er helt klart rimeligere enn de beste iPhone- og Samsung Galaxy-modellene.

Du trenger ekstra lang batteritid

Etter vår erfaring er batteritiden hos OnePlus 7T Pro ganske så imponerende, og om du er ute etter en telefon med dugelige battericeller innabords som kan være en hel dag uten at man trenger å lade vil 7T Pro passe deg perfekt. Dette er ikke det aller beste vi har sett innen batteritid, men det er lite sannsynlig at du kommer til å oppleve at telefonen slukner før dagen er omme.

Du vil ha en bra skjerm

Hvorvidt man bruker telefonen til gaming eller til å sjekke sosiale medier: det er vanskelig å unngå å bli imponert av det ultraraske bildet 90 Hz-skjermen på OnePlus 7T Pro produserer. Vi elsker hvordan det ser ut, og det er sannsynlig at du også blir imponert når du tar en i bruk.

Ikke kjøp den om...

Du er ute etter den aller beste kameratelefonen

Nok en gang er det kameraet som skorter hos OnePlus. Konkurrentene har satt en standard som selskapet ikke helt klarer å følge. Hvis du er ute etter det beste kameraet mulig lønner det seg fortsatt å ta sikte på en telefon fra Samsung, Google, Huawei eller Apple.

Du vil ha trådløs lagring

Det ikke å inkludere dette føles som et feilsteg fra OnePlus' side, siden dette er noe mange finner særdeles nyttig. Om det skulle være fordi man trenger det for å fjerne kabelsalat fra nattbordet eller fordi man liker å ha en ladematte på kontorpulten, så er ikke dette telefonen du vil kjøpe hvis du vil ha trådløs lading i livet ditt.

Du trenger en vannbestandig telefon

OnePlus har ikke IP-sertifisering på sine smarttelefoner, og det betyr at det ikke finnes noen garanti for at enhetene overlever selv en liten dypp i vann. Det betyr at man antageligvis bør holde telefonen langt unna dusjen, og enda lengre unna svømmebassenget.

Først testet: oktober 2019