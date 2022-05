Wi-Fi 6E: alt du trenger å vite om det nye, trådløse nettverket

Du har kanskje hørt om Wi-Fi 6E den senere tiden. Det virker jo litt underlig, ettersom det oppleves som om vi fikk Wi-Fi 6 for bare noen få måneder siden. Det har imidlertid gått mer enn to år etter utrullingen av denne trådløse standarden i 2019.

Selv om Wi-Fi 6E ikke er en så stor oppgradering at den representerer et helt nytt generasjonstrinn innenfor trådløs teknologi, betyr dette likevel mye for brukerne.

Wi-Fi 6E tilbyr høyere hastigheter, større tilkoblingskapasitet og lavere forsinkelse, særlig for deg som ennå ikke har tatt spranget til Wi-Fi 6 ennå.

Men hva er Wi-Fi 6E? Hvorfor er det raskere? Og når og hvordan kan du få tak i det? Les videre for å finne ut alt du trenger å vite om denne nye og spennende nettverksstandarden.

Wi-Fi 6E: rett på sak

Hva er det? Wi-Fi 6E er en trådløs teknologi som oppgraderer Wi-Fi 6 til 6 GHz-spekteret

Wi-Fi 6E er en trådløs teknologi som oppgraderer Wi-Fi 6 til 6 GHz-spekteret Når er det tilgjengelig? En lang rekke land har tatt i bruk Wi-Fi 6E, blant andre Norge.

En lang rekke land har tatt i bruk Wi-Fi 6E, blant andre Norge. Hva koster det? Prisen avhenger av routeren du velger, med priser på over 10 000 kroner hvis du velger en mesh-router.

Wi-Fi 6E: lanseringsdato

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) åpner for bruk av Wi-Fi 6E-utstyr i 2021.

I 2022 er det kommet mange Wi-Fi 6E-enheter på markedet, og ettersom stadig flere markeder åpner for denne teknologien, vil også bruken og omfanget øke.

Routeren Asus RT-AX88U er en av de tidlige Wi-Fi 6-enhetene på markedet. (Foto: Asus)

Wi-Fi 6E-routere og priser

Wi-Fi 6E-routere tilbys allerede fra ledende produsenter som Netgear, Orbi, Linksys og Asus. Prisene varierer voldsomt, alt ettersom du leier router fra nettleverandøren eller går til innkjøp av en selv. Velger du sistnevnte løsning, kan moroa komme opp i over 10 000 kroner.

Velger du Netgear Nighthawk RAXE500, er den tilgjengelig for litt over 6000 kroner. De beste mesh-routerne koster naturligvis enda mer, litt avhengig av hvor mange forsterkere du bruker. Orbis mesh-system leverer en trepakning som i Storbritannia koster 999 engelske pund, og som ikke er så enkelt tilgjengelig i Norge ennå. Den er heldigvis blitt noe rimeligere siden lansering, da den kostet 1499 pund.

Wi-Fi 6: spesifikasjoner og ytelse

Den grunnleggende teknologien i Wi-Fi 6E er ikke så forskjellig fra Wi-Fi 6, men det denne teknologien gjør, er å åpne radiospekterets 6 GHz-bånd for Wi-Fi-signaler.

Det innebærer at det er flere nettverkskanaler som er tilgjengelige for Wi-Fi 6-hastigheter. Den største belastningen på Wi-Fi 6-forbindelsene er ikke at farten i seg selv senkes, men at for mange forbindelser over 2,4 GHz- og 5 GHz-båndene (inkludert fra naboens Wi-Fi-routere) fører til forstyrrelser som kan senke hastigheten eller til og med bryte forbindelsen.

Med det mye bredere 6 GHz-båndet, får hver enhet mer båndbredde å boltre seg på. Dermed kommer de seg mye nærmere de maksimale hastighetene Wi-Wi 6 åpner for.

I de fleste tilfeller vil åpningen av 6 GHz-båndet åpne opptil fire ganger så mange kanaler til bruk for Wi-Fi-nettverk. Det gir bedre og raskere tilkoblinger for flere enheter.

Det betyr at både private brukere og virksomheter kan få forbindelser på mer enn 1 Gbps, og at flere enheter vil kunne oppnå disse hastighetene.

Et problem er imidlertid at g GHz-signaler tar i bruk en kortere bølgelengde enn de nåværende signalene på 5 GHz eller 2,5 GHz. Dermed er de mer utsatt for fysiske forstyrrelser fra vegger eller andre hindringer i hjemmet eller på kontoret.

Dermed vil for eksempel mesh-nettverk trolig kommunisere med hverandre gjennom de lavere båndene som gir mer gjennomtrengende signaler, men sende på 6 GHz-båndet til sluttbrukeren.