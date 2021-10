Internettrøbbel for Telia-kunder i Norge

Oppdatering:

Telia bekreftet ovenfor VG at de opplevde problemer, torsdag kveld:



«Vi opplever for tiden at enkelte av våre kunder har problemer med mobil- og fastnettet vårt. Vi jobber med feilsøking og håper å få løst saken så raskt som mulig. Vi beklager så mye overfor de kunder som er berørt», sier Daniel Barholm, informasjonssjef i Telia.



Forbindelsen til de berørte nettstedene ser nå ut til å være i orden.



Opprinnelig sak:

Rundt klokken halv sju begynte en rekke personer og bedrifter i Oslo å rapportere om problemer med nettilgangen. Bedriftene som melder om trøblete internett inkluderer VG og NRK, men interessant nok også Telia.



TechRadar erfarer at flere Telia-kunder i Oslo nå sliter med å komme inn på en rekke nettsider (dette inkluderer undertegnede), og VG melder at Downdetector har fått inn over 2000 feilrapporteringer fra Norge.



Prøver man å ringe inn til Telias kundeservice blir man per nå avspist med opptattsignal, hvilket kan tyde på at antall innringere er overveldende.





Slik ser Telias fremside ut akkurat nå. (Image credit: Telia)

Også Telias nettsider ser ut til å slite med pågangen. Det er umulig å komme seg inn til siden som informerer om driftsmeldinger.



VG melder at de har hatt kontakt med Telia, men pressevakten hadde per 18:55 ikke hørt om noen særskilte problemer. Kommunikasjonssjef i Telenor, Caroline Lunde, opplyser at de heller ikke har registrert noen feil.