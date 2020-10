Nvidia RTX 3080 20 GB og RTX 3060 lekket og vitner om et umiddelbart angrep på AMD Big Navi

Nvidias mer spenstige versjon av RTX 3080, som dobler mengden RAM på skjermkortet, fra 10 GB til 20 GB, skal helt klart være på vei, i alle fall om en skal dømme etter nyss fra ryktemølla – i dette tilfellet, direkte fra en skjermkortprodusent.



Videocardz merket seg at en side fra en presentasjon utført av Galax (skjermkort fra denne produsenten er gjerne av merket KFA2 i Europa), som helt tydelig viser at det eksisterer en 20 GB-versjon av RTX 3080 (denne står side om side med lanseringsvarianten med 10 GB.)

Siden fra presentasjonen viser også en RTX 3060 listet opp på bunnen av serien, og det er ingen hemmelighet at også dette kortet er på vei fra Nvidia – det er bare et spørsmål om tid, og kanskje dette tyder på at det ikke er så altfor lenge til lansering.

Et aspekt som gjør denne lekkasjen hakket mer solid er at Gigabyte for ikke så lenge siden også kom med informasjon om et RTX 3080 med 20 GB. Dette ble kjent via et nettsted som gav detaljer om «Watch Dogs: Legion»-kodene som blir gitt ut sammen med Ampere-skjermkort.



Gigabyte-oppføringen avslørte også eksistensen av et RTX 3060 «S»-kort med 8 GB RAM, som vi antar at kan bety en Super-variant, selv om den nye lekkasjen fra Galax bare lister opp et vanlig RTX 3060 (som uansett gir mest mening nå med det første.)

Galax-presentasjonen gav oss også innsikt om et kort som til nå ikke har fått noe ordentlig navn, og som plasserer seg mer midt på treet i 3000-serien – PG142 SKU 0 – som antageligvis kommer til å være den litt mer røslige varianten av RTX 3070, med 16 GB VRAM (enten Super eller Ti-modellen, antageligvis.) Hvis et hakket bedre RTX 3080-kort er på vei, så gir det selvfølgelig mening at et hakket bedre RTX 3070-kort også er på vei – det hele avhenger av timing. Men, siden sistnevnte ikke nevnes i denne presentasjonen, så regner vi med at det er snakk om et kort som kommer noe senere.



Merk at per nå så er alt dette kun spekulasjoner, og burde tas med en klype salt – det er ingen garanti for at at noen av de ovennevnte kortene er på vei, men gitt mengden rykter som dukker opp for tiden vedrørende RTX 3080 med 20 GB VRAM (hvilket kan være en Super-variant), inkludert to lekkasjer fra to ulike skjermkortprodusenter, så begynner vi i økende grad å bli sikre på at dette er tilfellet.

Skal stjele oppmerksomhet

Noe som også gir mening er selve timingen på den angivelige lanseringen av 20 GB-versjonen: Nvidia har ikke ennå gitt noen eksakt dato, og det kan være fordi selskapet vil prøve å få ut det nye RTX 3080-kortet på det perfekte tidspunktet for å stjele oppmerksomhet fra AMDs Big Navi-avsløring.



Igjen, dette er bare en teori, men ifølge Videocardz' kilder er dette tilfellet, og som nevnt gir det mening, rent markedsføringsmessig. Selvfølgelig vil også det å få ut RTX 3060 relativt raskt utfordre AMDs RX 6000-serie i midtsjiktet.

Uansett hva AMD foretar seg, så er det uansett per nå ingen som kan kjøpe et RTX 3080, takket være enorm etterspørsel og problemer med mangel på kort, men det kan også føre til at det kommer til å bli en del blide fjes blant de som ikke klarte å kare til seg en 10 GB-variant, om det er slik at 20 GB-versjonen er rett rundt hjørnet.



Selv om Nvidia insisterer på at 10 GB VRAM holder i lange baner for RTX 3080, og at det er nok til å kunne kjøre dagens spill, så har det vært mange som har uttrykt skuffelse når det gjelder minnemengden, og som antageligvis heller går for en større RAM-mengde, hvis de får muligheten – gitt at prisen ikke vokser altfor mye ved en dobling til 20 GB.