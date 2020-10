AMD Big Navi skal prøve å tukte Nvidia RTX 3080 den 28. oktober

Det virker nesten som om hele året har vært en eneste lang ventetid til høsten, for nå kommer alt på en gang. Det inkluderer AMDs lanseringer av både prosessorer basert på Zen 3 og skjermkort basert på RDNA 2, der de sistnevnte forventes å dytte den amerikanske prosessorgiganten over på 4K-gaming – nå vet vi endelig når vi kan forvente at produktene kommer på markedet.



AMD har tvitret ut en teaser for de kommende prosessorene og skjermkortene, og CPU-ene skal være først ut den 8. oktober, mens vi må vente til rett før Halloween på grafikkortene, den 28. oktober – bare noen skarve uker før 10. november, og lanseringen av Xbox Series X, som også baserer seg på samme skjermkort-arkitektur.

A new era of leadership performance across computing and graphics is coming. The journey begins on October 8. pic.twitter.com/58I288iN30September 9, 2020

Administrerende direktør for AMD, Lisa Su, tvitret også en teaser-video av noe som definitivt er en prosessor for stasjonære PC-er, som altså skal komme ut 8. oktober (du kan se at det er en stasjonær-prosessor ved å ta en titt på undersiden av brikken.) Vi vet ikke stort om hva disse prosessorene kommer til å klare av ytelse, men vi vet at dette kommer til å bli de første Zen 3-prosessorene tilgjengelige for oss vanlige dødelige, så vi er sikre på at det kommer til å innebære en hel del saftige oppgraderinger kontra Zen 2.

It’s going to be an exciting fall for gamers... time to start a new journey with @AMDRyzen Zen3 and @Radeon RDNA2 pic.twitter.com/O9SXvLo4y0September 9, 2020

Vi fikk også se en kort snutt om Radeon RDNA 2-GPU-ene, men overraskende nok ingenting om hvordan chassiset eller selve GPU-en ser ut. Vi gjetter likevel at dette var det AMDs hovedarkitekt for gamingløsninger, Frank Azor, snakket om i sin tidligere tvitring. Likevel, det vi helt sikkert nå vet er at både de nye skjermkortene og de nye prosessorene fra AMD kommer i år.

AMD #RDNA2 architecture and Radeon RX 6000 Series graphics cards will bring the best of Radeon to gamers worldwide. Learn more October 28. pic.twitter.com/CZJRxTBe6mSeptember 9, 2020

Rent spesifikt er AMD RDNA 2-GPU-ene særdeles interessante, siden de er på vei inn på markedet rett etter monsterdebuten til Nvidias Ampere-baserte GeForce-kort, som Nvidia lover at skal gi en massiv ytelsesoppgradering over den forrige generasjonen, Turing. Vi vet ikke hvordan de to nye arkitekturene kommer til å plassere seg i forhold til hverandre, men vi klarer knapt å vente på å teste begge to, slik at vi kan finne ut av hvilke av de to som kommer til å regjere som det beste skjermkortet om et par måneder.