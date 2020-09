Nvidia lanserer de første GeForce RTX 3000-skjermkortene

Oppdatert 1/9/2020 – den norske Nvidia-butikken har nå oppdatert sine sider med norske priser for de nye RTX 3000-kortene. Kjøper man Founders Edition-kort direkte fra Nvidia må man ut med 5750 kroner for RTX 3070, 8000 kroner for RTX 3080 eller 17 000 kroner for RTX 3090. Rimelig stive priser, med andre ord.



Den opprinnelige artikkelen finner du nedenfor.

De første kortene i Nvidias RTX 3000-serie, med kodenavn Ampere, er nå offisielt lansert. Jen-Hsun «Jensen» Huang presenterte den nye generasjonen skjermkort fra noe han betegnet som sitt eget kjøkken, og dro frem det ene kortet etter det andre, gjemt i ovner og bak kokkeredskaper. De tre kortene som ble presentert er som følger: GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 og GeForce RTX 3090.

Førstnevnte, det rimeligste og minst kraftige av de tre (men samtidig det mest interessante for de fleste – gitt prisen), kommer ikke på markedet før i oktober, mens de to andre, RTX 3080 og RTX 3090, skal være tilgjengelig for kjøp henholdsvis 17. og 24. september.

Fortsatt stive priser for flaggskipene

Spesifikasjoner GeForce RTX 3070

CUDA-kjerner: 5888

Klokkefrekvens: 1,5 GHz

Boostfrekvens: 1,73 GHz

Minne: 8 GB GDDR6 (256 bit)



GeForce RTX 3080

CUDA-kjerner: 8704

Klokkefrekvens: 1,44 GHz

Boostfrekvens: 1,71 GHz

Minne: 10 GB GDDR6X (320 bit)



GeForce RTX 3090

CUDA-kjerner: 10496

Klokkefrekvens: 1,40 GHz

Boostfrekvens: 1,7 GHz

Minne: 24 GB GDDR6X (384 bit)

Det gikk mange rykter om prisene i tiden før annonseringen, og selv om de fleste bommet med noen dollar over eller under, så kom ikke de dryge oppgraderingskostnadene brått på. Prisene på de såkalte Founders Edition-kortene, som Nvidia selv lager og selger, sa Jensen i denne omgang ingenting om, men veiledende pris for skjermkortene generelt er (i stigende rekkefølge): $499 (4333 kroner), $699 (6050 kroner) og $1499 (13 000 kroner.) Prishoppet som følge av overgangen fra Pascal til Turing, altså fra 1000-serien til 2000-serien, holder dermed likevel stand, på tross av at AMDs Big Navi-GPU-er skal være rett rundt hjørnet.

De rent faktiske prisene i Norge, og prisene på kort fra tredjepartsprodusenter, er per nå ikke kjent, men i timene og dagene fremover vil det utvilsomt dukke opp skjermkort-annonseringer fra kjente merker, og forhåpentligvis vil disse i tospann med norske grossister gi oss et litt bedre innblikk i nøyaktig hvor mye vi må ut med for å oppgradere til RTX-kort av andre generasjon.

Selv om RTX 3080 og RTX 3090 priser seg ut for folk flest ser RTX 3070 ut til å ta over stafettpinnen fra RTX 2070 (samt RTX 2070 Super), og etablere seg som den nye folkemodellen – og hvilken folkemodell det er. 8 GB GDDR6, 1,73 GHz boost-klokkefrekvens og hele 5888 CUDA-kjerner er fasiten – altså flere enn i TITAN RTX, et kort som ved lansering kostet nærmere 27 000 kroner.

GeForce RTX 3070 er nok det mest aktuelle kortet for de fleste av oss. (Image credit: Nvidia)

Enorm ytelse, med noen forbehold

Alle de tre kortene har pakket heftige mengder CUDA-, RT- og Tensor-kjerner inn i de små brikkene produsert med en nodeprosess på 8 nm, og det er i spill som støtter ray tracing og DLSS man får de virkelig store ytelseshoppene. I spill laget ved hjelp av mer tradisjonelle spillmotorer vil ytelsen i større grad basere seg på økningen i CUDA-kjerner og klokkefrekvenser. Denne såkalte «råytelsen» er noe mer beskjeden enn tallene som befinner seg på mange av diagrammene presentert av Nvidia, og kan være et område AMD kan konkurrere på – men gitt at mange spill fremover vil støtte teknologier eksklusive til RTX-kortene, som Nvidias variant av ray tracing og DLSS, så kan det bli vanskelig å konkurrere på de virkelig store oppløsningene, som 4K og 8K.

Spill på den sistnevnte oppløsningen fortoner seg som en ren oppvisning i akkurat hvor gode Nvidia har blitt på å utnytte oppskalering basert på AI-teknologi. Under annonseringsstrømmen viste Nvidia frem «Wolfeinstein: Youngblood» og «Control» kjørende i 8K med DLSS aktivert i 60 FPS på et RTX 3090. Med tanke på hvor god bildekvaliteten til oppskaleringsteknologien DLSS er, så representerer dette et enormt sprang i hvor mange piksler man kan dytte ut fra et skjermkort. Det er rett og slett ekstremt – men med en pris som antageligvis kommer til å ende opp på omlag tre PlayStation 5- eller Xbox Series X-maskiner, så forblir dette et skjermkort for personer med særdeles spesielle krav til ytelse (var det noen som sa «Microsoft Flight Simulator 2020» i VR?)