Nvidia GeForce Now tilbyr godsaker til tilhengere av «Half-Life»

Nvidias GeForce Now – strømmetjenesten som lar deg strømme spill du allerede eier – har lagt til et nytt knippe spill i biblioteket: tjenesten tilbyr nå mer enn nok til å kunne blidgjøre tilhengere av «Half-Life».



Faktisk så legges tre spill fra Valves legendariske spillserie til GeForce Nows strømmerepertoar, nemlig «Half-Life 2: Episode 2», samt «Half-Life 2: Deathmatch» og «Black Mesa».

Sistnevnte er en remake av originalspillet, laget av fans av spillet, men som likevel holder særdeles høy kvalitet. Spillet ble bygget opp igjen fra bunnen med ny spillmotor, og fikk langt bedre grafikk og en rekke andre forbedringer, noen små, noen store – og det ble godt mottatt av kritikere, så dette er et definitivt høydepunkt i ukeslisten til GeForce Now.

Peaky Blinders

I tillegg får GeForce Now nå støtte for «Mortal Shell», en ny utgivelse fra Epic Games Store, hvilket er et action-RPG-spill som ligner en hel del på «Dark Souls»; og «Peaky Blinders: Mastermind», et eventyr-puslespill basert på TV-serien, begge ute på Steam i dag.



Nvidia har også introdusert «Steel Division 2» og «Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands» til strømmetjenesten. Selskapet minner oss også om at de fortløpende prøver å få innlemmet gratisspillene fra Epic Games Store i tjenesten, og neste på listen skal være «God's Trigger», et blodig skytespill sett ovenfra med samarbeidsmodus.

Og, ikke glem at Nvidia nettopp har gjort GeForce Now tilgjengelig (som betaversjon) på Chromebook-maskiner, noe som betyr at du kan kjøpe en ekstremt rimelig laptop og spille alle mulige spill på den uten problemer.