Nvidia tidligere ute enn AMD med full DX12 Ultimate-kompatibilitet

Nvidia har lagt ut nye drivere med støtte for DirectX 12 Ultimate og ny funksjonalitet som muliggjør såkalt GPU scheduling (mer om dette senere), nyvinninger i Windows 10s mai-oppdatering (May 2020).



Lanseringene av de nye driverne (Game Ready Driver og Studio Driver) betyr i praksis at Nvidia er den første GPU-produsenten som har klart å levere full overenstemmelse (i funksjonalitet) med DirectX 12 Ultimate.



Dette kommer ikke som en overraskelse, i og med at selskapets GeForce RTX-skjermkort lenge har støttet mange av nøkkelkomponentene i DirectX 12 Ultimate, inkludert DirectX Ray Tracing (DXR), mesh shaders, variable rate shading (VRS) og sampler feedback.

I tillegg bør den nye driverstøtten gjøre det enklere for utviklere å optimalisere spill for den kommende Xbox Series X-konsollen, og de seneste Nvidia-kortene, inkludert selskapets kommende RTX 3000-serie.

«En omstendelig programvareportfolio kreves for å kunne ta i bruk neste generasjon maskinvarefunksjonalitet» sier Sean Pelletier, overordnet produktsjef i GeForce Software hos Nvidia.



«Hos Nvidia betyr DirectX 12 Ultimate-støtte mer enn bare enda et punkt på listen, det er en forsikring om at vi har gjort arbeidet nødvendig for at vi kan gi våre kunder et komplett produkt med funksjonalitet som kan flytte industrien fremover.»



Nvidia har i tillegg fått nok en fjær i hatten ved at disse nye driverne også støtter såkalt maskinvare-akselerert GPU scheduling, først introdusert i Windows 10s mai-oppdatering.

Denne funksjonaliteten gjør at skjermkort selv kan håndtere sitt eget videominne (istedenfor å la operativsystemet gjøre det), og på denne måten få langt bedre ytelse når det gjelder både bunnivået og gjennomsnittet på antall bilder i sekundet som kan vises – samtidig reduseres også forsinkelser.



Nvidias oppdatering inkluderer også støtte for ni nye G-SYNC-kompatible skjermer fra produsenter som AOC, Dell og Samsung. Driverne slår også på støtte for Vulkan 1.2 om man bruker GeForce og Titan GPU-er, og legger til optimale innstillinger man kan slå på med «ett klikk» (OPS) for en rekke spill, inkludert «Command & Conquer», «Roblox» og «Total Tank Simulator».



451.48 WHQL-driveren er nå tilgjengelig for nedlasting via Nvidias driver-side, eller gjennom GeForce Experience-applikasjonen.