Nvidia RTX 3000-skjermkort kommer med en gratiskopi av «Watch Dogs: Legion»

Skjermkort i Nvidias GeForce RTX 3000-serie, som selskapet nettopp lanserte, kommer til å komme med en gratis kopi av «Watch Dogs: Legion».



Det er imidlertid ikke alt kjøpere av et GeForce RTX 3070, 3080 eller 3090 kommer til å få – pakken man får med på kjøpet (tilgjengelig fra 17. september, når RTX 3080 offisielt er til salgs) inneholder ikke bare det ovennevnte spillet fra Ubisoft, men også et års gratis abonnement på GeForce Now, Nvidias strømmetjeneste for spill.

Dette er ganske fjonge tillegg til Nvidia-kortene basert på Ampere, særlig siden RTX 3070 allerede presumtivt er priset relativt konkurransedyktig (5750 kroner). Det er ennå ikke klart hva AMD vil svare med, men RTX 3070 skal teoretisk sett ha bedre ytelse enn et RTX 2080 Ti, et kort med en veiledende pris på omlag det dobbelte, og som ledet an som flaggskipet i forrige generasjon.

Utgivelsesdato i oktober

«Watch Dogs: Legion» skal være på vei ut døra i slutten av oktober – kopien man får gratis er altså en digital variant som man må laste ned – så man må belage seg på noen uker ventetid man får spilt spillet med det nye skjermkortet.



Ubisofts neste spill i Watch Dogs-serien er visselig høyst ambisiøst, selv om vi råket på en del problemområder i vårt førsteinntrykk.

Som forventet har «Watch Dogs: Legion» støtte for ray tracing og Nvidias DLSS-teknologi.



Tilbudet er åpent for alle som kjøper et RTX 3070, 3080 eller 3090 fra produsentene som er med i programmet, eller hvis man kjøper en ferdigbygget PC med en av disse skjermkortene i (dette gjelder ikke nødvendigvis alle merker og i alle butikker, les mer her). Tilbudet varer fra 17. september til 29. oktober (da «Watch Dogs: Legion» slippes.)