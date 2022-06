Netflix' straffegebyr for kontodeling er ingen suksess – det er godt nytt for deg

Godt nytt til alle Netflix-abonnenter: strømmetjenestens kamp mot konto-deling går ikke spesielt bra nå i startfasen – det kan bety at den internasjonale implementeringen vil ta lengre tid enn tidligere antatt.



Det er ikke lenge siden Netflix avslørte et pilotprogram som gjorde at enkelte kunder i Chile, Costa Rica og Peru plusetlig fikk en ekstraregning – som per nå skal ligge på rundt 30 kroner – hvis de delte passord (og dermed konto) med noen utenfor husholdningen. Testen forgår fortsatt kun i de ovennevnte søramerikanske landene, men Netflix har ikke vært blyge rundt planene om å ekspandere, og servere dette gebyret til resten av verden i løpet av «kort tid.»

En ny artikkel ført i pennen av Rest of World (opens in new tab), ymter samtidig om at eksperimentet, i alle fall i Peru, ikke går helt som det skal. Test-brukere er ikke fornøyde med hvordan gebyret ble annonsert, implementert og håndhevet.



Ifølge nettstedet, som hadde vært i kontakt med et titalls brukere, mener å vite at brorparten av abonnentene involverte i testen er forvirret over hvordan Netflix definerer «husstand», for ikke å snakke om frustrerte over hvorvidt de faktisk må betale ekstrakostnaden.

I tilfeller der abonnenter har blitt straffet for å dele passordene og kontoene sine med andre enn de som bor utenfor husstanden, sier enkelte at de aldri formelt fikk noen informasjon om regelendringen fra Netflix, på tross av at testen startet for over to måneder siden.



Det kan også se ut til at testen i seg selv innebærer forskjellige typer kriterier. Enkelte abonnenter hevder for eksempel at de fikk beskjeder om kontoverifisering da kontoen ble brukt utenfor husholdningen, men at de trygt kunne ignoreres uten konsekvenser; andre sier at kontodelingen, som forventet, har medført ekstrakostnader.

(Image credit: Shutterstock / sitthiphong)

Som en respons på forvirringen, publiserte Netflix følgende kunngjøring via både TechCrunch og The Verge: «Vi startet arbeidet med betaling for konto-deling for over 18 måneder siden, men vi har i fem år vært klare på at 'En Netflix-konto er for folk som bor sammen i én enkelt husholdning'. De millionene av medlemmene som aktivt deler en konto i disse landene har fått beskjed via e-post, men gitt viktigheten i denne forandringen, øker vi også varslene i produktet. Vi er fornøyde med responsen så langt.»



At Netflix trenger å «[...] øke varslene i produktet», tyder på at strømmetjenesten i fremtiden vil prøve å gi alle involverte klarere informasjon om hva eksperimentet innebærer, men samtidig er det tydelig at kontodeling-regningen ikke kommer til å forsvinne med det første – i alle fall ikke for abonnenter i Chile, Costa Rica og Peru.

Både Mellom- og Sør-Amerika er blant de minst lukrative regionene for Netflix, når det gjelder antall kroner tjent per bruker, så det gir en viss mening at selskapet tester en såpass ambisiøs – for ikke å snakke om kontroversiell – forretningsmodell i de ovennevnte landene.



Likevel, gitt at brukere nå åpenbart både er forvirret og lite fornøyd med den nye regningen, i alle fall slik som de fungerer nå – på tross av at strømmegiganten insisterer på at de er «fornøyde med responsen» – ser vi ikke for oss at Netflix har noe stort hastverk med å få systemet implementert i andre land akkurat nå.

Det er vanskelig i spå nøyaktig hvor lenge denne testperioden vil vare, men gitt at antallet abonnenter later til å være en ganske ømtålig størrelse, særlig i USA akkurat nå, er det ingen tvil om at de må være lette på labben når de skal introdusere ekstraregningen i resten av verden.