Netflix' nye avgift for passorddeling er bare toppen av et dyrt isfjell

Hvis Netflix fortsetter med tilleggsavgiften på 2,99 dollar for passorddeling kan det bli begynnelsen på slutten for kontodeling

Nylig ble det klart at Netflix kommer til å bli dyrere. Brukere vil bli servert en tilleggsavgift om man vil dele innloggingen med personer utenfor husstanden.



Netflix har tidligere gått mot strømmen og satt opp prisene på sin tjeneste, nyheten om et ytterligere prishopp vil nok være mindre populær hos de fleste. Likevel, men tanke på antallet brukere som deler kontoen med venner, foreldre og særboende partnere, er det kanskje ikke så rart at Netflix ønsker å begrense muligheten til å spare penger.

Faktisk later det til at nesten 14 % av alle Netflix-brukere snylter på en annens konto. For ikke lenge siden ble det imidlertid klart at Netflix i enkelte utvalgte markeder vil teste en tilleggskostnad på 2,99 dollar for alle som deler Netflix-kontoen sin med mennesker som ikke bor i samme husholdning – og det kan bli en kinkig situasjon for alle kontodeler der ute.



Netflix informerte om det ovennevnte i et innlegg titulert «Paying to Share Netflix Outside Your Household», og informerte om at avgjørelsen helt enkelt handlet om penger:

«Vi har alltid gjort det enkelt for folk som bor sammen å dele Netflix-kontoene sine med hverandre, ved hjelp av funksjoner som separate profiler og samtidig skjermbruk i våre Standard- og Premium-abonnementer. Selv om dette har vært svært populært, så har det også ført til en del forvirring når det gjelder når og hvor Netflix kan deles. Dette har resultert i at kontoer nå deles mellom husstander – noe som får innvirkning på vår evne til å investere i flotte nye TV-serier og filmer for våre brukere.»



For to år siden brukte Netflix nesten 12 milliarder dollar på utviklingen av innhold, og det ble anslått at selskapet brukte 17 milliarder dollar i fjor. Samtidig har konkurrenter som Amazon Prime Video, Paramount+, HBO Max og i særdeleshet Disney+ fått langt flere abonnenter, og presumptivt stjålet en del seere fra Netflix. For å holde seg konkurransedyktige i et tøffere marked og stoppe lekkasjen av betalte (og ubetalte) tittere vil Netflix måtte bruke mer penger på innhold i 2022 og fremover.

Hva hadde skjedd om Amazon Prime Video (ovenfor) implementerte en lignende tilleggsavgift? (Image credit: TechRadar)

Det er rimelig å anta at det eksisterer et rent profittmotiv her. Netflix har hele tiden vært klar over, gitt tilgangen til informasjon om IP-adresser, at mennesker som gjerne kan bo hundrevis av mil fra hverandre har hatt tilgang til samme konto. Dette er en betydelig uutnyttet inntektskilde (penger som vil komme godt med til tredje sesong av «Bridgerton» og femte sesong av «Stranger Things».)

Om testene går bra, og selskapet velger å innføre dette som standard hos alle brukere, kan det bli et vannskille. Ikke bare for alle delerne av Netflix-kontoer, men for andre passordbaserte tjenester og innholdssystemer som tradisjonelt ikke har basert seg på fysiske lokasjoner for å avgjøre hvem som kvalifiserer for bruk.



Tenk bare hva som ville ha skjedd om for eksempel Disney+ eller Viaplay hadde implementert en lignende tilleggsavgift. Hvor mange personer bruker Disney+-kontoen din? Og, ikke minst, hvordan vil dette systemet fungere om du er på besøk hos venner?

Mange av disse plattformene har allerede begynt arbeidet med å sette begrensninger på antallet innloggede enheter. Microsoft begrenser for eksempel antallet systemer som kan dele en Office365-konto. Glemmer du å logge deg ut fra en eldre maskin før du laster ned programvaren på en ny, vil Microsoft hindre deg i å installere Office og tvinge deg til å deaktivere kontoen på det opprinnelige systemet.



Adobe-apper og Creative Cloud kan ikke brukes på et ubegrenset antall maskiner, man må alltid logge seg ut på én maskin før man kan bruke ta produktet i bruk på en annen.



Netflix begrenser allerede antallet personer som kan se på innhold via én konto samtidig (to i Standard-abonnementet, fire i Premium-varianten.)

Likevel er det mange av oss som uten problemer har delt innloggingsinformasjonen i Netflix, Disney+ og et utall andre tjenester med familie og venner, og det fungerer helt fint, gitt at ikke alle bruker kontoen samtidig, og minst én person betaler for gildet.



Denne typen bruk vil kanskje ikke fungere i fremtiden, siden selskaper nå begynner å snuse på muligheten for å ta større kontroll over abonnementer og brukerkontoer, og sette begrensninger på samtidig bruk. Det vil ikke være nok å ha brukernavnet og passordet til en kompis, i fremtiden kan din fysiske lokasjon (IP-adresse) også få betydning for om du får tilgang.



En ny, tøff virkelighet er i emning for alle oss kontodelere der ute.